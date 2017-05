La Fiscalía «intervendrá» cuando se concrete la compra de urnas para el referéndum

El Gobierno central ha avisado esta tarde a la Generalitat de que en cuanto el anuncio para la compra de 8.000 urnas para el referéndum se concrete y sea una licitación formal, actuará la Fiscalía. "Si el anuncio de un anuncio se traduce en hechos, intervendrá la Fiscalía", ha advertido el ministro portavoz, Íñigo Ménedez de Vigo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministro. El Ejecutivo central ha asegurado que el Constitucional "ya dijo que impediría la celebración del referéndum" y lo vinculó, según ha destacado Méndez de Vigo, a los dirigentes, funcionarios y a las empresas relacionadas con la votación. "El auto del Tribunal Constitucional fue claro: cualquier referéndum es ilegal y esa ilegalidad vincula a responsables políticos, funcionarios y empresas implicadas", ha apuntado.

Aun así, y después del pacto alcanzado entre el PP y el PNV sobre los presupuestos, el Gobierno ha llamado a la Generalitat a la "cordura" y le ha recordado que "no es posible saltarse la ley", porque si no estaríamos en la "jungla". El ministro portavoz ha instado al Ejecutivo catalán, al que ha acusado de estar en una "deriva" en "manos de la CUP" a "no dar más pasos adelante" y le ha emplazado a "dialogar dentro de la ley" para hablar de los asuntos que preocupan a la sociedad catalana. "Estamos dispuestos a hablar de todo dentro de la ley. Esta es una ocasión magnífica para llegar a acuerdos", ha dicho. Sin embargo, a su juicio, "falta cultura del pacto y del acuerdo y de encontrarse en la mitad del camino". "Busquemos acuerdos, dejemos atrás prejuicios y luchas partidistas", ha rematado. La enseñanza para el independentismo catalán en relación al pacto entre el PP y el PNV tiene que ser, según el Gobierno, que "pactar es bueno".