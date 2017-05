«Decepción» en el Gobierno Vasco por el recurso de Madrid contra la ley de abusos policiales

El Gobierno Vasco ha expresado su "profunda decepción" por el anuncio del Gobierno español de interponer recurso contra la ley vasca de reconocimiento y reparación de abusos policiales. El recurso, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, llega apenas 48 horas después del acuerdo sobre el Cupo y el Presupuesto entre los ejecutivos y el PP y el PNV. En todo caso, esta cuestión quedó fuera de la negociación presupuestaria. No se conocen detalles en profundidad de la denuncia, que estaba prevista pero que ha pillado por sorpresa, ya que se consideraba que el pacto presupuestario abría una nueva sintonía. No obstante, el acuerdo no corre peligro.

En todo caso, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha hecho pública una nota, en euskera y castellano, en la que "expresa su profunda decepción ante la decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros. Es decepcionante porque este recurso se desentiende de la obligación que tenemos los poderes públicos de dar respuesta a los derechos que corresponden a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Es decepcionante porque contraviene el mandato del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas".

En segundo lugar, "el Gobierno Vasco manifiesta su compromiso firme con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Este reconocimiento constituye un principio de contenido ético, institucional, democrático, y de humanidad. Este compromiso es además una pieza fundamental para el objetivo de una convivencia normalizada y basada en una memoria crítica del pasado".

El gabinete autonómico "pospone una valoración más detallada hasta conocer los contenidos precisos del recurso. No obstante, afirma con toda rotundidad la plena seguridad jurídica de todo el articulado de la Ley 12/2016, tal y como ya han corroborado expertos juristas del más amplio y plural espectro en el ámbito vasco, estatal e internacional".

Reparación a las víctimas

El Gobierno Vasco, anuncia, "va a seguir trabajando intensamente tanto para defender la plena legalidad y viabilidad de esta ley; como para ofrecer reparación a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos que no hayan recibido el debido reconocimiento. Todo ello por principio ético y por compromiso con una convivencia normalizada".

La ley, denominada de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, fue aprobada con los votos de PNV y PSE-EE, contó con la abstención de EH Bildu que la consideró insuficiente y la oposición de PP y UPyD por estimar que era "insegura jurídicamente".

La ley se aprobó hace casi un año por el Parlamento autonómico y su objetivo era continuar con el camino emprendido en 2012 por el Gobierno Vasco para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.

De hecho, en su día, esta ley fue considerada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, una "pieza necesaria" para construir la convivencia.