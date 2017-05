«Lo que haga el Estado con el Cupo vasco no afecta a otras comunidades»

Pedro Luis Uriarte (Bilbao, 1943) tiene a gala la defensa y divulgación del Concierto Económico y acoge con entusiasmo el acuerdo del Cupo. El exconsejero de Economía y Hacienda (1980-1984) explica que el pacto alcanzado entre PP y PNV significa, en definitiva, «mayor capacidad presupuestaria para las instituciones vascas».

-Antes de conocerse los detalles del pacto sobre el Cupo, miembros del Gobierno Vasco decían, en privado, que a usted le encantaría. ¿Ha sido así?

-Me parece un acuerdo muy importante y, por supuesto, me encanta.

-¿Por qué es tan importante?

-En primer lugar, porque, en un momento político tan peculiar como el que estamos viviendo, se ha podido conseguir algo que se llevaba persiguiendo desde 2011. Se va a reunir la comisión mixta del Concierto Económico este mes y eso significa que se ha reconocido que las instituciones vascas tenían razón en que el Estado tenía que pagar a Euskadi 1.400 millones de euros. Desde el punto de vista moral, el Estado ha aceptado que la interpretación que estaban haciendo las instituciones vascas de la última la ley de Cupo era la correcta. Es importante también porque desbloquea las relaciones entre las dos administraciones. Además, el acuerdo tiene un mérito enorme para el Gobierno, las instituciones vascas y el equipo negociador.

-¿Se puede calificar el acuerdo de histórico?

-Teniendo en cuenta que el hecho de que ayer (por el martes) Cristiano Ronaldo le metiera tres goles al Atlético de Madrid se haya calificado como absolutamente histórico, creo que en el caso del Cupo se me acaban los adjetivos. Sería un acuerdo no histórico sino sideral. Hablando en serio, es un acuerdo importantísimo. Además, al desbloquearse la relación entre dos administraciones que no habían llegado a acuerdos en décadas, da pie a otro tipo de pactos como, por ejemplo, los conseguidos en relación al AVE o en un tema muy importante para Gipuzkoa como es la tarifa eléctrica.

-¿Cómo explicaría lo conseguido con este pacto para que un ciudadano de a pie pueda entenderlo?

-Significa mayor capacidad presupuestaria para las instituciones vascas. Y como la mayor parte del gasto presupuestario tiene carácter social, es decir Educación, Sanidad o ayudas a las personas sin recursos que suponen un 9% de la población vasca, van a ser los mayores, los jóvenes y los más afectados por la crisis los más beneficiados por el Concierto Económico. En definitiva, el acuerdo favorece y facilita todavía más y con más recursos el desarrollo de las políticas públicas que se desarrollan gracias al Concierto.

-¿Le han elevado alguna consulta en el último tramo negociador?

-Ni me han consultado ni tenían que consultarme. Las instituciones vascas tienen personas de una muy elevada cualificación técnica como acaban de demostrar. El señor Azpiazu, además de conocimiento y experiencia política, ha coincidido durante mucho tiempo con Montoro como diputado en las Cortes y como responsable de las cuestiones económicas. Por lo tanto tiene un grado de interlocución personal que para este tipo de negociaciones que están enquistadas resulta muy valioso.

-¿Por qué ha sido posible el acuerdo ahora, después de tantos años de desencuentros? ¿Ha sido clave que el PP necesitara los votos del PNV para aprobar las Cuentas?

-Hay un principio en política que es fundamental, lo aprendí cuando fui consejero de Economía y Hacienda de 1980 a 1984. La política es el arte de lo posible, lo que hoy no se puede hacer, se podrá mañana, y hay que saber tener paciencia y convertir oportunidades en realidades. Y las instituciones vascas han convertido una oportunidad en realidad. También aprendí que la política hace extraños compañeros de cama, que en un momento determinado se necesitan mutuamente y que hace que lo que antes era una aberración total, al final, por un proceso de reflexión y de interés mutuo, se transforma en un acuerdo en el que los dos salen ganando. Como dirían los americanos, que suena un poco cursi, estamos en una 'operación win-win', en la que ganan las dos partes.

-¿Pueden encontrar alguna dificultad a la hora de alcanzar un acuerdo sobre la ley quinquenal en la comisión mixta del Concierto Económico?

-Tiene una dificultad política grande e inusual. Lo inusual es que los acuerdos siempre se habían producido con un gobierno español que o tenía mayoría absoluta en el Congreso o capacidad para obtenerla con una relativa facilidad. En este caso, el acuerdo se ha producido con un gobierno en minoría y con fuerte dificultad política para sacar cualquier tema adelante. Ahora, como se va a tener que presentar un proyecto de ley al Congreso de los Diputados que va a tener seis líneas y va a ir acompañado de un anexo numérico muy extenso, la Cámara solo podrá aprobar o rechazar en bloque el acuerdo al que llegue la comisión mixta del Concierto Económico, y ese acuerdo va a necesitar de otro partido más. Entonces me atrevo a suponer, como intuición de ciudadano de a pie, que el hecho de que el PNV esté en coalición con el PSE en Euskadi va a ser muy valioso. Entiendo que el PSE, si quiere mantener esa entente cordial con el PNV y seguir en el Gobierno, tendrá que convencer a los compañeros socialistas de España para que apoyen el acuerdo para sacar adelante la ley.

Susana Díaz y Cataluña

-¿Podría ser difícil si Susana Díaz, que criticó abiertamente el Concierto, acaba siendo la nueva secretaria general del PSOE?

-Recuerdo perfectamente lo que dijo, por cierto revelando poquísimo conocimiento del Concierto, pero no se ven las cosas exactamente igual desde el alto de Igeldo que desde la playa de La Concha. Cuando estás en el poder la perspectiva cambia. Salvo que la señora quiera crear una crisis de carácter constitucional, que se añada a la de Cataluña, reflexionará. Se dará cuenta de que hablamos de un sistema con refrendo claramente constitucional que ha pasado 16 veces en los últimos 30 años por las Cortes Generales.

-¿Cómo se puede vender el acuerdo teniendo en cuenta que algunas comunidades como Cataluña ya hablan de desagravio?

-Lo que haga el Estado con el País Vasco no le afecta a Cataluña. Si ahora el Estado decide perdonar a los catalanes una deuda de 66.000 millones, el País Vasco no tiene nada que decir. No hay vasos comunicantes, no hay agravio ninguno.

-¿Contribuye el acuerdo a la pedagogía social que usted reivindica?

-Llevo tiempo volcado en conseguir que se entienda que el Concierto Económico es importantísimo para la sociedad vasca y en especial para los más necesitados. Cuando más necesites, más anciano o más joven seas, más tienes que defender el Concierto. Es suficientemente conocido, pero poco apreciado cuando tiene un valor inmenso para la sociedad. Si ahora se oyen voces en Cataluña y en otros territorios diciendo que esto es un agravio comparativo, ¿qué significa entre líneas?, que los vascos y vascas hemos recibido un dinero que no han recibido los catalanes ni otros que han criticado el acuerdo. ¿Y eso en qué se traduce para el ciudadano de a pie? Pues que salvo que el Gobierno Vasco y las diputaciones se gasten ese dinero en 'entretenimientos varios', lo van a invertir en políticas públicas como sanidad, educación, servicios sociales, innovación, cultura o euskera.