La hermana de Ignacio González niega que «conspirara» para paralizar la 'operación Lezo'

Isabel González, portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y hermana del expresidente de la Comunidad Ignacio González, ha negado haber "conspirado para paralizar" la investigación judicial a este último y ha dicho que cumplirá el código ético firmado por los diputados populares por el que se comprometen a dimitir si son imputados por un caso de corrupción o que genere alarma social.

"Al hilo de unas informaciones que han aparecido en algunos medios de comunicación en los últimos días que afirmaban que yo había conspirado para paralizar una investigación judicial que se estaba llevando a cabo, decirles que esto no es en absoluto verdad", ha manifestado González en una declaración a los medios antes de entrar en el Pleno de la Asamblea, en la que se ha mostrado visiblemente emocionada.

"Lo que sucedió fue que apareció en un medio de comunicación una información que decía que mi hermano estaba probablemente siendo investigado, ante la angustia que esto me produjo y la preocupación, pues por supuesto se lo transmití a mi hermano, como creo que hubiera hecho cualquier persona en mis mismas circunstancias", ha explicado.

"En ningún caso ni conspiré ni paralicé nada y de hecho no estoy siendo ni investigada ni imputada ni he sido llamada a declarar como testigo", ha aclarado González, quien ha recordado que ha firmado un código ético, como todos sus compañeros, y que si fuera imputada, es decir, investigada, lo "llevaría a cabo inmediatamente". "Pero, como digo, esto no es así. Yo creo que lo que hice es lo que hubiera hecho cualquier ser humano en unas circunstancias como las mías", ha agregado.