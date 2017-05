El PNV sigue negociando su apoyo a los Presupuestos de Rajoy

El PNV mantiene la "esperanza" y la "confianza" en cerrar un acuerdo con el Gobierno de Rajoy sobre los Presupuestos de 2017, aunque la negociación podría prolongarse hasta mañana y cerrarse incluso con el debate de las enmiendas a la totalidad ya iniciado en el Congreso.

Según han informado fuentes del PNV esta mañana, el acuerdo todavía no está cerrado y si la votación de los Presupuestos fuera hoy, los nacionalistas vascos no los respaldarían. No obstante, la votación de las enmiendas a la totalidad no se producirá hasta el jueves, por lo que aún hay tiempo para acordar los últimos flecos.

La ejecutiva del PNV, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), ha analizado hoy en su habitual reunión semanal -que no se celebró ayer por ser festivo-, la estrategia negociadora a seguir en las próximas 48 horas, el plazo máximo que queda antes de la votación de las siete enmiendas a la totalidad de las Cuentas.

Según el PNV, en la negociación con el PP todavía hay "diferencias", que son "menores" en algunos casos pero "importantes" en "algunos ámbitos", aunque los jeltzales tienen la "confianza" en resolverlas antes del jueves.

Aunque el PNV no concreta cuáles son esos "ámbitos", la negociación presupuestaria afecta la liquidación del Cupo y su nueva ley quinquenal, las transferencias pendientes o la retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y actuaciones de las instituciones vascas o la tarifa eléctrica para las empresas vascas.