Manikkalingam, que prevé volver a Euskadi, certifica que la entrega fue «total»

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) comandada por Ram Manikkalingam (Sri Lanka) quiere despejar las dudas sobre la culminación del desarme. Prevé ratificar el cierre de todo el proceso con un acto en Euskadi en los próximos días, como avanzó este periódico el pasado 14 de abril. La fecha del viaje está todavía sin concretar. No obstante, los verificadores ratifican que «ETA está totalmente desarmada». Así lo ha hecho esta semana el propio Manikkalingam en una entrevista a El País. El también llamado Grupo de Amsterdam quiere despejar cualquier tipo de duda y recuerda que el Ministerio de Interior francés recibió los actos de Baiona «como un gran paso» y el Gobierno español «no lo ha cuestionado».

Manikkalingam jugó un papel importante como notario o fedatario internacional del desarme. Un miembro de su grupo, al parecer de nacionalidad rumana, fue el encargado de llevar en mano el 8 de abril al fiscal de Baiona la carpeta con el inventariado y las localizaciones de los zulos.

El ceilandés quiere ahora regresar a Euskadi para poner el broche a su trabajo y hacer un balance de su labor en estos seis años, que comenzó en 2011 avalando el cese definitivo de la violencia de ETA. Obsesionado con su seguridad jurídica desde que fue citado como testigo por la Audiencia Nacional en 2014, tras el primer y fallido primer gesto de desarme, Manikkalingam sí que observa con cierta preocupación algunos movimientos como la denuncia del colectivo de víctimas Covite contra los 'artesanos de la paz'.

No obstante, los partidos e instituciones vascas que mantienen contacto con Manikkalingam no prevén ningún tipo de problema judicial, por lo que entienden que los verificadores podrán regresar al País Vasco sin ningún tipo de problema. De hecho, el grupo de Manikkalingam se ha caracterizado en estos seis años por ser estricto con ETA. El propio verificador ceilandés ha reconocido públicamente haber vivido «momentos muy duros» en su relación con la banda, porque «fue muy difícil que aceptaran dialogar con nosotros sobre el desarme y les dejamos claro que si no había avances hacia el desarme, no continuaríamos».