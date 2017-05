El desarme de ETA abre una guerra de cifras, pero sin cuestionar su final

El proceso de desarme de ETA ha dado pie a distintas versiones de las diferentes partes implicadas sobre su magnitud. Así ha ocurrido en las últimas tres semanas, en las que la cantidad de armas entregada por la banda a Francia ha sido objeto de debate. El Gobierno español y fuentes de la Policía francesa sostienen que la cantidad de pistolas y fusiles entregados es menor que la recogida en el inventario entregado por los intermediarios civiles vascofranceses. El grupo de los llamados 'artesanos de la paz', los verificadores internacionales, la izquierda abertzale y el Gobierno Vasco replican que el desarme ha sido completo y que «cualquier otra consideración sobra», en palabras del lehendakari Urkullu. Más allá de estas diferencias de criterio, tanto España como Francia dan por finiquitado el asunto y no dudan de que el desarme ha culminado, aunque desde el Ejecutivo del PP rebajan notablemente su dimensión final y hablan de zulos perdidos o destruidos. El mundo de Sortu, por contra, entiende que son «sectores de los aparatos del Estado contrarios a la paz» quienes se han dedicado a sembrar estas dudas, ante el hecho de que la entrega fue «pactada exclusivamente con el Gobierno francés» y en la recogida «no participó ni un solo guardia civil».

Las cuentas francesas. El inventario realizado por los voluntarios civiles del grupo de Luhuso y entregado a la Fiscalía de Baiona el pasado día 8 hablaba de ocho zulos, 120 armas y más de tres toneladas de explosivos, entre otros efectos. El propio Gobierno galo de François Hollande dio por bueno el desarme y la Policía francesa se hizo con los arsenales sin incidentes ni detenciones. No obstante, el primer inventario difundido a los pocos días por fuentes de la Policía francesa aseguraba que solo había 73 armas. De hecho, la Fiscalía de París señaló el viernes durante un juicio que siguen buscando «activamente» armas de la partida robada en 2006 en Vauvert, de la que faltarían unas 77 piezas. Pese a ello, y a que el Gobierno del PP ha tratado de restar importancia a la entidad del desarme, ni en Madrid ni en París tienen dudas de que ETA es ya una organización realmente desactivada. El Ejecutivo de Mariano Rajoy sí que secunda la tesis de que la banda escenificó una entrega mayor de lo que en realidad fue. Fuentes gubernamentales asumen, en este sentido, la existencia de zulos perdidos ya no controlados por ETA, o de armas destruidas para borrar pruebas. Desde el PP también están alentando la teoría de posibles ventas en el mercado negro.

120 Intermediarios civiles: Los 'artesanos de la paz' cifran las armas en 120 y los explosivos en más de tres toneladas. Estaban en ocho zulos. 73 Gobierno español y Policía gala: Fuentes de la Policía francesa han difundido que en los arsenales incautados solo había 73 armas, además de los explosivos. Creen, en todo caso, que lo que falta puede estar en zulos perdidos.

La réplica de los 'artesanos'. Los portavoces del denominado grupo de Luhuso, 'Txetx' Etcheverry y Mixel Berhocoirigoin, salieron de inmediato a defender su trabajo y aseguran tener «constancia y garantía directa» por parte de las autoridades francesas de que la Policía gala recibió las pistolas reflejadas en los papeles. Aceptan que pueda haber una variación numérica pero pequeña e insignificante. En ningún caso de 47 armas. Desde este grupo y desde la izquierda abertzale insisten, además, en que representantes al más alto nivel del Gobierno francés les han confirmado que la entrega se ajusta a lo recogido en el inventariado, según diversas fuentes consultadas. Los 'artesanos de la paz' han estado arropados por dirigentes políticos con contactos con los actuales inquilinos del Elíseo, como la senadora socialista Frédérique Espagnac, y por representantes significativos como el presidente de la Mancomunidad de Iparralde y alcalde de Baiona, el centrista Jean-Réne Etchegaray. Recalcan, además, que nadie del Ejecutivo de París ha salido públicamente a dar la voz de alarma por una supuesta falta de armas y que el Ejecutivo socialista está contento con esta su última gestión. Fuentes conocedoras de los entresijos del proceso sí creen probable que haya zulos perdidos con armas, tanto en territorio francés como español, o destruidos. De hecho, ni la izquierda abertzale ni el PP descartan que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan incautarse de algún arsenal perdido a este lado de la frontera. También existen en Francia zulos abandonados por los militantes de ETA por temor a que estuvieran balizados y controlados por la Policía para proceder a detenciones de quien se acercara. Esos escondites, en zonas boscosas de difícil acceso, es probable que no sean encontrados en años. En todo caso, tanto los intermediarios civiles de Luhuso como el mundo de Sortu dan por cerrado el capítulo del desarme.

Los «securócratas». Desde la izquierda abertzale entienden que todas estas sombras de duda están siendo lanzadas por sectores «securócratas» de los aparatos del Estado que quieren seguir haciendo ver que ETA es una amenaza y que preferían «la anterior situación de violencia». El mundo de Sortu se muestra satisfecho por la culminación del proceso de desarme y se centra ahora en buscar soluciones para los presos. En la izquierda abertzale enmarcan los intentos de desprestigiar el desarme en el hecho de que el Gobierno español no intervino en el desenlace, que fue «pactado con Francia», y materializado exclusivamente por agentes franceses y «sin ninguna presencia de la Guardia Civil», recalcan.

LAS VERSIONES



«SECURÓCRATAS» La izquierda abertzale circunscribe a «aparatos del Estado» a quienes han sembrado dudas PROCESO DE DESARME El entorno de Rajoy, que no ha abierto la boca sobre el tema, reitera que estuvo informado de todo

El aval de Vitoria. El Gobierno Vasco ha reivindicado su papel, sobre todo como puente con el Gobierno de Mariano Rajoy y dando cobertura institucional a los verificadores internacionales de Ram Manikkalingam, notarios finales del desarme. Pese a las discrepancias sobre el procedimiento final, algunas un tanto agrias, entre el Ejecutivo de Vitoria y los 'artesanos de la paz', en la izquierda abertzale valoran que Urkullu y su portavoz, Josu Erkoreka, hayan avalado en público la culminación del desarme basándose en el 'ok' de París.

El papel de Rajoy. En el Gobierno central relativizan la influencia del Ejecutivo Urkullu en todo este proceso. Sostienen que Mariano Rajoy estaba informado puntualmente del desarrollo de los acontecimientos, y no quiso interferir ante la garantía del Gobierno Hollande de que todo se desarrollaría en un marco de legalidad. El CNI sabía tras la cumbre hispano-francesa de febrero en Málaga que algo se estaba moviendo y en Moncloa no ha habido preocupación. De hecho, el presidente del Gobierno ha sido quizás el único de los actores implicados que no ha querido atribuirse ningún mérito y ni siquiera ha llegado a pronunciarse en público sobre el desarme. No obstante, otros miembros del Ejecutivo sí que han atribuido el desenlace a la «firmeza del Estado de Derecho».