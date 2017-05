Cifuentes presidirá los actos del 2 de mayo tras dos semanas convulsas por la 'operación Lezo'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presidirá este martes los actos oficiales conmemorativos del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, una celebración que llega tras casi dos semanas convulsas por la 'operación Lezo', que investiga la supuesta trama corrupta en algunos organismos y empresas dependientes de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, que se encuentra en prisión.

Como es habitual los actos del día de la Comunidad de Madrid comenzarán con la Ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo en el Cementerio de La Florida, donde Cifuentes depositará una corona de laurel ante la lápida y asistirá a la rendición de honores por parte de la Banda de Guerra y la sección de Honores y una Escuadra de Gastadores del Regimiento de Artillería Antiaérea.

Posteriormente, la celebración se trasladará a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde la presidenta impondrá la Medalla de la Comunidad de Madrid y las Condecoraciones de la Orden del 2 de Mayo a los premiados.

Podemos no estará en Sol

En los actos en la Puerta del Sol estarán presentes representantes de PSOE y Ciudadanos, así como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pero no Podemos. La formación morada ha decidido no asistir porque considera que el Dos de Mayo es un día "de reivindicación del protagonismo popular" y no una jornada para encerrarse "en las instituciones y actos oficiales, ni con el Gobierno del PP", sobre todo, cuando se está viendo "aflorar cómo gobierna".

Desde hace dos semanas, cuando saltó a la luz pública la 'operación Lezo' con la investigación del Canal de Isabel II y la detención de varias personas que habían formado parte del Gobierno autonómico, son constantes las informaciones que apuntan a la existencia de una trama dedicada al desfalco del dinero público. Esta investigación, que derivó en la detención y posterior entrada en prisión del expresidente autonómico y delfín de Esperanza Aguirre, propició la dimisión el lunes 24 de abril de la expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid como portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid.