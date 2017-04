Los jueces afrontan con posturas dispares el cierre del ciclo de ETA

. El día en que ETA asesinó al magistrado de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón, sus compañeros se elevaron por encima del dolor, la rabia y el miedo para prometer que serían capaces de juzgar a los asesinos y de hacerlo con absoluta imparcialidad. Fue su modo de trasladar a la sociedad que el terrorismo no iba a derrocar su compromiso individual y colectivo con el Estado de Derecho, pese a la amenaza cierta que se cernía sobre ellos. Los jueces juzgaban los delitos terroristas a la vez que muchos de ellos eran objetivo directo de la violencia etarra. La Magistratura ha ejercido durante años con escolta y con las emociones blindadas. Es difícil evaluar el desgaste íntimo que ha supuesto esa resistencia cotidiana.

Lo que sí resulta más visible -se percibe en los pronunciamientos no coincidentes de los togados- es que el duradero combate contra ETA ha tensado las costuras de la Justicia. A veces muy al límite, como el revés que supuso la derogación por Europa de la controvertida doctrina Parot. Y aún lo sigue haciendo, casi seis años después del cese definitivo de la organización y con ésta ya desarmada. Los dilemas jurídicos sobre el nuevo tiempo sin ETA, pero con decenas de crímenes por resolver, 350 presos y la dedicación de las fuerzas de seguridad centrada en el yihadismo, los ha resumido Joaquín Giménez, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo: «El ADN de la legislación antiterrorista en España es ETA. La cuestión es cómo queda la aplicación de esa legislación con ETA desaparecida».

Por el momento, el tira y afloja -hoy desigual- se libra entre los jueces y fiscales más inclinados a mantener el rigor legal con una red delictiva no disuelta formalmente y las voces disonantes que creen que la normativa penal y penitenciaria es lo suficientemente maleable como para adaptarse a un contexto en el que los terroristas no matan y tampoco cuentan con las armas para ello. Un escenario en el, que por ahora y según las diferentes fuentes consultadas, no se han registrado movimientos de calado tras el desarme.

LAS CLAVES



AMENAZA VIOLENTA Durante años, magistrados y fiscales han ejercido con escolta y con sus emociones blindadas SIN DELITOS DE SANGRE La mayoría de los recursos del 579 se ha resuelto a favor de los presos, aunque sin una posición unívoca LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA «Digamos que la voluntad del Supremo es estar en esto en sintonía con el Gobierno»







Para algunos jueces, la disolución etarra lleva «inexorablemente» al final de la dispersión



La resolución del pulso entre la Audiencia Nacional y la de Navarra será mirada con lupa

Rebaja de las penas. El cierre de persiana de la banda terrorista no ha dejado las cosas exactamente igual a cómo estaban antes del comunicado del 20 de octubre de 2011. Es verdad que no se han producido movimientos tectónicos a la hora de aplicar la ley. Pero las aguas judiciales tampoco se han mantenido en absoluta quietud. La salida pactada entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los abogados de los 35 acusados por la 'cumbre' de la ilegalizada Batasuna en Segura en 2007, que se hizo extensiva luego al expresidente de Sortu Hasier Arraiz, permitió a destacados dirigentes de la izquierda aber-tzale eludir la prisión por la vía de admitir los hechos imputados y repudiar la violencia; dos premisas que encauzaron el aval de las asociaciones de víctimas a la solución aceptada por los tribunales. Esta inédita concertación de intereses entre el sistema judicial y las defensas del entramado históricamente vinculado a ETA, ensayado primero en el sumario de las herriko tabernas, se amplió luego a los ocho encausados por Ekin, el 'aparato político' de la organización.

El principal instrumento jurídico al que se han ido acogiendo los condenados para tratar de rebajar sus penas y sortear así su encarcelamiento ha sido la nueva redacción del artículo 579 del Código Penal; en concreto, el 579 bis punto 4, que permite a los jueces aminorar en uno o dos grados las condenas por terrorismo en función de «las circunstancias concretas» de cada caso individualizado y «cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendido el medio empleado o el resultado producido».

Sigue siendo poco menos que un misterio por qué el Congreso, con mayoría absoluta del PP, optó el 30 de mayo de 2015 por entreabrir esa puerta al posibilismo para los condenados por sus lazos con ETA, pero sin delitos de sangre, en el marco de una reforma agravada para tratar de perseguir con mayor eficacia el terror salafista. Sea como fuere, la Sala de lo Penal del Supremo vino a hacer suya la modificación legal el pasado noviembre con un acuerdo jurisdiccional para evitar aplicaciones contradictorias de la norma.

Ese acuerdo ofrece un camino para suavizar su situación penal a los condenados por sumarios de menor gravedad, tanto a la hora de impugnar sus penas en casación como en la revisión de sentencias ya firmes. La interpretación consensuada por el Supremo tampoco ha dado lugar, sin embargo, a una lectura unívoca del artículo 579. Y aunque la mayoría del puñado de casos debatidos hasta la fecha ha resultado favorable al reo, las diferencias de criterio entre sus jueces han seguido aflorando. Por ejemplo, en las deliberaciones que afectan a quienes actuaban como dirigentes dentro de las siglas satélites de ETA.

El cambio de contexto. A finales de enero, tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo -los progresistas Cándido Conde-Pumpido y Joaquín Giménez y el conservador Francisco Monterde- firmaron un auto por el que apoyaban que se prosiguiera con la causa abierta al abogado y exsenador de EH Bildu Iñaki Goioaga, pero con una novedosa línea argumental. En ella, llamaban a aplicar la ley «con rigor» dado que ETA ya no asesina y «huyendo de cualquier seguidismo acrítico de planeamientos o perspectivas estrictamente policiales». Es decir, el rigor puede tener una doble acepción en los tribunales: perseverar en la severidad mientras la trama etarra no se diluya del todo o bien adecuar los márgenes que deja esa misma normativa para interpretaciones más flexibles ante la nueva realidad.

El pronunciamiento no ha pasado de ahí. De hecho, es más que dudoso que la Sala de lo Penal del Supremo bajo la presidencia de Manuel Marchena vaya a decantarse por posiciones que puedan leerse como una incongruencia, o un pulso, con respecto a la legalidad en que se sustenta la respuesta antiterrorista del Ejecutivo de Rajoy; una legalidad que, si no median cambios, es la que pesa sobre los últimos etarras detenidos -como los exjefes de la banda David Pla e Iratxe Sorzabal- y los que lo puedan ser en el futuro y cuya contundencia es heredera de los mandatos de José María Aznar. «Digamos que la voluntad del Supremo es estar en esto en sintonía con el Gobierno», concluye una fuente judicial.

Alejamiento y disolución. Casi nadie en la Magistratura sostiene que la estratega de dispersión no tuviera sentido ante una ETA que funcionaba como una organización de criminalidad organizada. Pero su dilución paulatina ha incentivado los criterios divergentes en torno a cómo debe afrontarse a partir de ahora la situación de los 350 internos de la banda. Internos a los que la izquierda aber-tzale y el EPPK continúan presentando como un colectivo que subsume las individualidades y entre los que conviven reclusos con asesinatos múltiples con otros condenados por una vinculación más difusa o menos estrecha con la actividad terrorista.

Frente a ese 'todo', los jueces coinciden en que solo cabe la resocialización personalizada del reo que decida a acogerse a ella y también en que las opciones de reinserción «tendrían que ir de la mano de una autocrítica y del reconocimiento de la culpa por el mal cometido». Pero a partir de ahí, y por concretarlo, se escuchan tres valoraciones sobre la continuidad de la dispersión y de su efecto más extremo para los familiares de los presos, el alejamiento. Una, minoritaria, que considera que mantener a los internos distanciados infringe la ley; otra que no ve motivos suficientes para revocar esa estrategia mientras la sigla de ETA no desaparezca; y una tercera que, justificando y entendiendo la política desarrollada ante una criminalidad tan desafiante para el Estado de Derecho, aprecia que las circunstancias ambientales han variado como para atemperar la dispersión.

A la espera de cómo resuelva lo que queda de ETA el dabate sobre su disolución o no, tampoco se vislumbran por ahora movimientos notables entre los presos a los que el EPPK 'autorizó' en diciembre a romper el tabú que les impedía optar a la progresión de grado y a los beneficios penitenciarios, aunque con las líneas rojas del arrepentimiento y la delación. Mientras algunas fuentes judiciales aseveran que la eventual disolución de ETA haría «inexorable el acercamiento de los presos y tendría que influir en la ejecución de las penas», otras se preguntan que «cómo se disuelve una organización terrorista. ¿Ante notario?».

Ante el discurso, no solo de la izquierda abertzale, de que se ha instaurado una «legislación de excepción» desde la época de Aznar, se citan ejemplos de rehabilitación penitenciaria que han sido posibles en el marco de esa misma legislación. Ejemplos que arrancan con la evolución personal de los presos de la vía Nanclares y que alcanzan hasta la excepcional situación vivida por Sara Majarenas. La presa donostiarra convive fuera de prisión con su pequeña hija, a la que su padre intentó matar, por una conjunción de factores, entre los que aparecen una discretísima intervención de algunos cargos populares y la carta que suscribió la propia presa aceptando sus responsabilidades. En una entrevista con este periódico en enero, el presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, defendía que la política de prisiones regrese del Ministerio de Interior al de Justicia y se mostraba convencido de que el actual marco legal ofrece oportunidades si los reclusos etarras activan las peticiones de cambio de grado y se observa un progreso en su rechazo de la violencia.

Competencia de Prisiones. Entretanto, las modernas instalaciones de Zaballa -el centro penitenciario que sustituye a la antigua Nanclares- aguardan a que se den las circunstancias negociadoras propicias para que el Estado transfiera a Euskadi la competencia de Prisiones que solo atesora Cataluña. La materia está fuera de los contactos del PNV y el PP para cerrar el respaldo jeltzale a los Presupuestos de Rajoy, pero sobrevuela en el nuevo clima entre el presidente del Gobierno y el lehendakari Urkullu. La competencia de Prisiones es costosa y constituye un desafío técnico. Según las fuentes citadas, la asunción de la misma debería comportar un juzgado de Vigilancia Penitenciaria específico para Euskadi o, en su caso, una suerte de delegación del que ya se encarga de los presos etarras en la Audiencia Nacional.

Terrorismo versus odio. El Supremo deberá resolver -aún no hay fecha- una cuestión de competencia que será observada con lupa dentro y fuera de la Magistratura. El conflicto no en absoluto baladí: mientras la Audiencia Nacional considera que paliza propinada a los guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua se ajusta a los delitos de terrorismo reglados en el Código Penal, la Audiencia de Pamplona discrepa al considerar que podría tratarse en todo caso de un episodio de odio cuyo enjuiciamiento correspondería a los tribunales ordinarios. Y el mismo pulso se ha reproducido ante los graves incidentes al término de una manifestación de ATA el 11 de marzo en la capital de la comunidad foral. El sentido en el que resuelva la controversia el alto tribunal marcará una línea determinante en la aplicación futura de las previsiones legales contra la violencia organizada.

La cuestión de fondo, traducida para los legos, es si un Código Penal orientado al combate contra el yihadismo puede equiparar ya miméticamente las agresiones o expresiones puntuales de kale borroka al terror de una ETA que ya no lo practica. «El Supremo no tiene que actuar con criterios de razón de Estado, pero sí con sentido de la política judicial de Estado», distingue un magistrado.