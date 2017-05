Interior cita a 1.300 víctimas vascas del terrorismo para saber sus necesidades

El Gobierno central quiere dar un paso más en la «atención integral» a las víctimas del terrorismo. En una iniciativa novedosa, la dirección de apoyo a este colectivo, enmarcada en el Ministerio del Interior, ha empezado a citar a más de 1.300 damnificados vascos a participar en varios encuentros en Euskadi con el objetivo de conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y tratar de darles respuesta a nivel institucional. Las reuniones se celebrarán en los meses de mayo y junio. También se invitará a las asociaciones con sede en la comunidad autónoma que trabajan en este ámbito asistencial.

«Queremos que las víctimas y sus familias no solo sepan de nuestro trabajo, sino que nos sientan cercanas, que se genere un vínculo de confianza», expresa Sonia Ramos, responsable del área de atención a los afectados del Ejecutivo central. Bautizado como 'Encuentros Víctimas del Terrorismo', este nuevo programa puesto en marcha por el Departamento del Interior se estrenará en el País Vasco por ser «el lugar más castigado» por ETA. Hasta la fecha, se han remitido un total de 447 cartas a diferentes víctimas de Bizkaia «con daños personales graves», revelan. La banda asesinó a 212 personas en este territorio histórico, sin contar a los que resultaron heridos o a quienes sufrieron la amenaza directa de la banda y su entorno. En las misivas, la Dirección de Víctimas les invita a participar en una reunión para saber en qué situación se encuentran y que tipo de ayuda podrían requerir. La cita tendrá lugar en Bilbao a finales de mayo.

Pero no será la única. San Sebastián acogerá un mes más tarde, en junio, un segundo encuentro, en el que se prevé juntar a los damnificados de Guipuzkoa y de Álava. Estos últimos menos numerosos. En el Gobierno central no cierran la puerta, sin embargo, a la posibilidad de celebrar una tercera reunión en Vitoria. Está previsto que se remitan cartas a 621 damnificados guipuzcoanos y a 246 alaveses -por ahora no han sido enviadas-. ETA acabó con la vida de 319 y 45 personas en cada territorio, respectivamente.

El programa, que cuenta con la colaboración de las subdelegaciones territoriales del Gobierno en Euskadi, se pone en marcha en un momento especialmente delicado para las víctimas del terrorismo. La entrega de zulos en Francia y el acto de desarme del pasado 8 de abril en Baiona han despertado los temores de muchos damnificados a un final de ETA con contrapartidas. En las últimas semanas se ha rumoreado con la posibilidad de que el Ejecutivo central acepte acercar a presos a cárceles más próximas a Euskadi. El lehendakari, Iñigo Urkullu, le pidió a Mariano Rajoy un gesto en este sentido. Desde Madrid han insistido hasta la fecha en que no realizarán ningún movimiento en materia penitenciaria hasta la disolución de la banda terrorista.