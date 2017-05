Una encuesta del Govern preguntará a los catalanes si es importante cumplir la ley

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el órgano de la Generalitat encargado de hacer encuestas, prepara un sondeo en el que preguntará a los catalanes "hasta qué punto es importante obedecer siempre las leyes y las normas" y si están dispuestos a alistarse en el ejército en caso de necesidad, entre otras cuestiones. Así figura en el contrato que el CEO ha puesto en licitación y que tiene un valor de 56.785,30 euros -IVA incluido- para la compañía que se haga con él.

La pregunta llega en un momento en que se ha instalado en Cataluña el debate sobre el cumplimiento de las leyes y sobre si el proceso soberanista puede completarse de acuerdo con la legalidad vigente. Las más de 1.900 personas que deberán responder la encuesta, según figura en el contrato, deberán valorar del 1 al 7 si consideran "nada importante" -1- obedecer siempre las leyes y la normas o si les parece "muy importante" -7-.

El debate sobre el cumplimiento de las leyes volvió a la primera plana esta semana cuando el diputado de JxSí en el Parlament, Lluís Llach, aseguró que el Govern "sancionaría" a los funcionarios que no quieran aplicar las leyes de 'desconexión'. Los independentistas consideran de obligado cumplimiento estas leyes cuando el Parlament las apruebe eventualmente, mientras que los no independentistas no lo ven así si estas normas son manifiestamente inconstitucionales.

Alistarse en el ejército

Otra de las preguntas del cuestionario también es inusual: el Govern quiere saber de una escala del 1 al 7 "hasta qué punto es importante estar dispuesto a servir en el ejército en tiempo de necesidad".

Fuentes del CEO argumentan que se trata de dos preguntas encargasdas por la Dirección General de Juventud de la Generalitat, interesada en conocer la percepción que tienen los jóvenes sobre este tema.

Según figura en el contrato, el universo de la encuesta tiene que ser a 1.900 personas, de las cuales 1.100 a jóvenes de 16 a 29 años y el resto, 800 personas, a personas de 30 o más años.

Encuesta similar en 2011

El CEO destaca que no es la primera vez que se pregunta sobre el cumplimiento de las leyes y sobre el ejército, y recuerdan que la misma pregunta ya figuraba en un sondeo que el CEO realizó en 2011. En aquella encuesta, con una muestra de 2.100 personas y también con una escala del 1 al 7, un 45% consideraba "muy importante" obedecer siempre las leyes -7-; un 20,1% le daba un 6; un 16,2% un 5; un 7,6% un 4; un 5,3% un 3; un 1,9% un 2 y un 2,9% un 1.

En la pregunta sobre el ejército, un 34,1% consideraba "nada importante" alistarse al ejército en tiempo de necesidad -1-; un 7,8% un 2; un 8,2% un 3; un 10,3 un 4; un 14,2% un 5; un 6,9% un 6, y un 15,2% consideraba muy importante alistarse.

Las mismas fuentes del CEO también señalan que el cuestionario de la encuesta que se adjunta al contrato es un "borrador", por lo que podría estar sujeto a cambios después de que se asigne a la empresa ganadora del concurso.