«Los militantes del PSOE no quieren revanchas, sino un partido pacificado»

¿Ha formalizado ya su aval a Patxi López?

Sí. He avalado a Patxi porque en estas circunstancias tan difíciles para el PSOE no es fácil lo que tenemos que abordar. Tenemos que serenar el partido y acabar con el choque de trenes que viene existiendo en el PSOE en los últimos años y que en las primarias ha emergido con mucha más virulencia. No podemos seguir haciendo ombliguismo durante muchos más años.

¿La victoria de Pedro Sánchez podría suponer la ruptura del partido como apuntan algunos?

Yo no quiero pensar que el partido se vaya a romper. Me siento heredera de la larga tradición del PSOE en la que los compañeros y los candidatos se proponen, defienden con ardor sus ideas, pero al día siguiente los que pierden el congreso son leales a la persona elegida y quien salga elegido tiene responsabilidad de integrar y de trabajar por la unidad, porque no se produce seguramente de la noche a la mañana porque hagas un congreso. No vamos a ser tan infantiles para creer que es así de fácil.

López dice que le apoya una mayoría silenciosa. ¿Lo ve usted así?

Lo que sí puedo decir es lo que hablo cuando estoy con los militantes y la mayoría no quieren ni pasar facturas ni revanchas, quieren un partido socialista pacificado, ordenado, con debate interno, es decir, pluralidad. En el PSOE, lo último que necesitaríamos sería caudillismo o autoritarismo.

¿Que a Susana Díaz le critiquen en Cataluña por andaluza y mujer, cómo se lleva?

No me consta. Pero sí es verdad que el nivel de insulto en el Partido Socialista por ambos extremos está llegando a límites insospechados y es verdad que las mujeres sufrimos más el machismo en política. Los entornos de los tres candidatos no debieran caer en eso.

¿Se atreve a hacer una quiniela?

Pues no. Porque la verdad es que las primarias son para dar la voz de la militancia. Además, a mí lo que me preocupa no es tanto quien las gane, no es eso lo que está en juego, sino el día siguiente del congreso, ese 19 de junio. Está en juego cómo se gobierna el partido, como se integra, cómo se reconcilia este belicismo que se ha venido produciendo, cómo bajas el ruido y transmites mensajes y propuestas.

Se ha llegado a decir que si Susana Díaz gana tiene pensado enviar a Patxi López a Bruselas.

Sin comentarios. Creo que los entornos de algunos candidatos no están ayudando en nada al proceso ni a los propios candidatos.