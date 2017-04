Idoia Mendia: «No soy militante del PNV, que hagan lo que consideren con los Presupuestos del PP»

Idoia Mendia apela a construir «el relato de lo que de verdad» ha sucedido en Euskadi a consecuencia del terrorismo de ETA, pero también durante la guerra civil. La líder del PSE cree que el nacionalismo «se equivoca» al utilizar Gernika para alimentar sus tesis «victimistas» contra España. En relación al avance de acuerdo entre el PNV, su socio de gobierno en Euskadi, y el PP sobre los Presupuestos Generales del Estado, la líder del PSE toma cierta distancia. «Que hagan lo que consideren con los Presupuestos del PP»

-¿Le sorprendió que el lehendakari pidiera un gesto simbólico al Ejecutivo español por el bombardeo de Gernika?

-Quiero pensar que fue un lapsus, porque lo comparaba además con la petición de perdón del gobierno alemán y no se puede comparar. A Hitler le votaron los ciudadanos alemanes, fue un Gobierno legítimamente elegido, decidió ir a la guerra y arrasar medio mundo. Sin embargo, en España teníamos un gobierno de la República legítimamente elegido y hubo un grupo de militares que se alzó contra ese régimen e inició una guerra civil. Entonces, quien bombardeó Gernika y también Otxandio, Durango o Eibar no fue el Gobierno de España, sino los militares que se habían alzado contra el régimen legítimo de la República. Además, casualidad, por primera vez en la Historia y espero que no la última, en ese Gobierno republicano participaba el PNV.

«Aún hay que desmontar aquellas patrañas que sirvieron a muchos para tomar las armas»



«Quiero pensar que fue un lapsus cuando Urkullu pidió al Gobierno un gesto por el bombardeo de Gernika»



«En la política penitenciara es importante la visión compartida que debieran tener los dos gobiernos»



«A mí no me preocupa tanto quién gane las primarias, sino el día después del congreso»

-¿Le molestó entonces esa declaración de Urkullu?

-Es sorprendente que el lehendakari haga esa reflexión, sobre todo, en estos tiempos en los que tenemos que construir el relato de lo que de verdad ha sucedido en Euskadi y desmontar también muchas patrañas que se han contado en Euskadi y que han servido para que muchos jóvenes hayan tomado las armas. Esa historia que cuenta la izquierda abertzale, por ejemplo, de que todo esto comenzó en el siglo XIX con las guerras carlistas o que luego continuó en la guerra civil con los españoles contra los vascos, es mentira. Y un líder de un partido puede defender lo que su ideología quiera y tiene legitimidad, pero una persona que preside un gobierno tiene una responsabilidad para con todos los ciudadanos, piensen lo que piensen.

-¿Qué sintió al conocer la noticia del desarme de ETA?

-Sabíamos que se estaba fraguando, sobre todo porque a ETA se le acababa el tiempo. A mí me pareció positivo, porque yo lo que quiero es que ETA se diluya y desaparezca de nuestras vidas. Por eso desde el PSE intentamos hacer todo aquello que facilitara que nos acerquemos más a ese escenario de fin de ETA.

-¿Cómo vio el acto de Baiona?

-Con lo de Baiona la izquierda abertzale intenta tapar sus contradicciones y tratar de contar una historia que sea más amable para su gente y sirva de alguna manera para tratar de justificar 50 años de errores. El acto de Baiona no lo vi en ningún momento adecuado, porque me parece que lo que se ha vivido por el terrorismo ha sido el mayor fracaso de la historia y ha hecho muchísimo daño a mucha gente que se ha tenido que ir de Euskadi y ha tenido que vivir amenazada. No hay más que ver cómo está ahora la sociedad, cómo se va liberando del peso que ha tenido. Es lo que tiene que reflexionar la izquierda abertzale y que aún no ha hecho.

-¿Sigue defendiendo la foto con Arnaldo Otegi en la lectura del manifiesto del desarme?

-A mí lo que me importa es que la izquierda abertzale se ha ido moviendo adonde les reclamábamos los demócratas, que es a defender ideas con la palabra, no con las armas. Son la izquierda abertzale y Otegi los que se han acercado a nuestras posiciones.

-¿Confía en que las armas entregadas puedan servir para resolver asesinatos sin esclarecer?

-Quiero pensar que algunas servirán para acercarnos más a la verdad de lo ocurrido. Quizás no ayuden tanto a encontrar a quienes son los responsables concretos porque seguramente las armas estarán limpias de huellas, pero con respecto a los atentados, seguramente sí.

-¿La disolución definitiva se verá pronto?

-No íbamos a ver el final de ETA y lo estamos viendo, ha terminado la violencia, han entregado las armas; por lo tanto, creo que ETA terminará disolviéndose y diluyéndose. No sé cómo será, no puedo aventurarlo, pero estoy convencida de que veremos el final porque nadie hoy es capaz de justificar la permanencia de la existencia de ETA. Espero que no tengamos que esperar otros cinco años.

Moción de censura

-Unidos Podemos ha propuesto promover una moción de censura a Mariano Rajoy. ¿Qué le parece?

-Es sorprendente, sobre todo en un partido que tuvo la ocasión de evitar la investidura de Rajoy y no lo hizo.

-¿Qué postura debe tener el PSOE?

-En nuestro caso, dadas las especiales circunstancias en plenas primarias, sería bueno que los tres candidatos para alcanzar la secretaría general tuvieran una reunión con los miembros de la gestora del PSOE para fijar una posición.

-¿Qué opina de la nueva oleada de noticias relacionadas con la corrupción en el PP?

-Es insoportable, porque la mierda llega a niveles indescriptibles e increíbles. Allá donde miras estalla un nuevo escándalo que se agrava con la utilización que el PP parece que hace de algunas instituciones como la Fiscalía o de ministerios como Justicia o Interior. Y luego esa simbiosis entre las cuentas públicas y las del PP, como si fuese una misma contabilidad...

-¿Con este escenario, sería un error que el PNV apoyara los Presupuestos de Mariano Rajoy?

-Yo soy militante del Partido Socialista y dirigente del PSE y mi partido en ningún caso los va a apoyar. A mí lo que me interesa, y es en lo que se está trabajando desde el Gobierno Vasco, es que ambos gobiernos traten de desatascar las materias que arrastran desacuerdos históricos, algunos desde 2007, como es la liquidación del Cupo y la negociación de una nueva ley quinquenal. Lo que decida el PNV, lo que le parezca suficiente como para apoyar los Presupuestos del PP en Madrid, será una decisión estrictamente del PNV.

-¿Entonces no le incomodaría ver sacar las cuentas de España con su socio de gobierno en Euskadi?

-No soy militante del PNV, que hagan lo que consideren. Si les parece suficiente lo que estén hablando con el PP, serán ellos los que tendrán que explicarlo.

-Si no hay avances sobre el Cupo, ¿no debería haber acuerdo?

-Eso lo tiene que decidir el PNV. Creo que es difícil explicar a estas alturas, con el problema de financiación que existe en el conjunto de las comunidades autónomas, que Euskadi, que tiene las cuentas saneadas, que hacemos lo deberes y los hacemos bien, tenga ese desencuentro histórico.

-¿La política penitenciaria debería formar parte de esa negociación presupuestaria en Madrid?

-No. Y estoy segura de que no está. ETA dejó de matar a cambio de nada, ha entregado las armas cinco años después a cambio de nada y el final tendrá que ser también así. La responsabilidad última sobre los presos la tienen ellos. La izquierda abertzale, que ha estado alimentando un discurso que ha hecho que muchos jóvenes engrosen las filas de la kale borroka o de ETA para arruinar sus vidas, la del País Vasco y la de tantas personas que hemos perdido por el camino, lo que tiene que hacer es reconocer el daño causado. Además, han sido ellos quienes han impedido que los presos tengan una vida normalizada en la cárcel. Hoy cualquier preso, con la ley vigente, puede avanzar en grado, empezar a salir de la cárcel, hacer formación, buscar un trabajo y acercarse a las cárceles vascas. Es bueno que el preso esté en contacto permanente con sus familiares y con la sociedad a la que va a volver. Pero deben reconocer el daño causado, para que haya una convivencia en Euskadi sobre bases éticas sólidas. ¡Qué menos que reconocer que se han equivocado, que tantos años de violencia no sirvieron para nada!

-¿Cuál ese la hoja de ruta del PSE en el tema de los presos? ¿Van a ser proactivos en el acercamiento?

-Nosotros siempre hemos sido proactivos en esos temas y así lo hemos demostrado cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno. Trabajamos para que ETA se disuelva, por eso hemos trabajado dentro del propio gobierno para que ETA entregue las armas y trabajaremos también para que se haga una política penitenciaria como hemos defendido siempre, que sirva para que los presos se reinserten en la sociedad.

-¿El Gobierno Vasco va a impulsar en breve alguna iniciativa en este terreno?

-Creo que las urgencias de la izquierda abertzale no deben ser las urgencias del resto de partidos ni de la sociedad vasca. Ellos han generado ese problema, esos cientos de presos, por lo tanto son, sobre todo, su responsabilidad y no nos la pueden arrojar a los demás. Lo mismo digo de la ponencia de Memoria y Convivencia que no es para los presos ni tiene que ser esa la prioridad. Los reclusos de ETA son una parte más que estará encima de la mesa.

-¿Comparte el plan del Gobierno Vasco de acercamiento a menos de 250 kilómetros?

-Esa una propuesta que se ha trabajado en la secretaría de Jonan Fernández, pero realmente no compete al Gobierno Vasco. Lo que puede hacer es sugerir. Aquí lo importante es el posicionamiento y la visión compartida que debieran tener ambos gobiernos sabiendo que la competencia la tiene el Gobierno de España. Ahí es donde hay que hacer el trabajo de diálogo, negociación, acuerdo y visión compartida de que esta gente, cuando salga de la cárcel, debe salir habiendo reconocido el daño hecho a esta sociedad y sabiendo que tiene que convivir con todos los que pensamos diferente a ellos.

-Ha habido muchos presos que han salido y no han dado ese paso.

-Porque han salido con el cumplimiento íntegro de la condena y fortalecidos y reforzados por la propia izquierda abertzale, que es quien más pedagogía tiene que hacer también.