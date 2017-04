El PNV apurará la negociación para sacar la mayor rentabilidad al pacto presupuestario

El acuerdo presupuestario entre el PNV y el Gobierno de Rajoy está encauzado y hay pocas opciones de que descarrile en los próximos días, pero la intención del partido jeltzale es jugar con los tiempos de aquí al próximo jueves para apretar al PP y conseguir sacar la mayor rentabilidad posible al pacto. La implicación directa de Rajoy desde la noche del pasado jueves, cuando decidió llamar a Andoni Ortuzar para desbloquear los contactos, dio a las negociaciones el empuje necesario para que el PNV renunciara a presentar su enmienda a la totalidad, aunque «el acuerdo aún no está cerrado», repiten todas las fuentes consultadas. En los tres próximos días las buenas palabras del presidente del Gobierno deben convertirse en hechos «contantes y sonantes» para que las cuentas sigan su tramitación.

El PNV es consciente de que sus cinco diputados son en estos momentos imprescindibles para que los Presupuestos superen el pleno de totalidad que el Congreso celebrará entre el miércoles y el jueves (la votación será el segundo día). Esta «posición de fuerza» hace que no tenga ninguna prisa en cerrar el acuerdo y que su principal objetivo sea lograr «el pacto más beneficioso posible para Euskadi». Entre otras cosas, para «poder explicarlo y que la sociedad vasca lo pueda entender», como llevan semanas recalcando desde el EBB.

Durante este fin de semana continúan los contactos y los intercambios de documentos entre el PNV y el Gobierno, pero no se espera que el acuerdo pueda cerrarse antes de mañana o el martes. Podría demorarse incluso hasta el miércoles, ya que mañana es Primero de Mayo y el martes también es festivo en Madrid, donde se conmemora el alzamiento del 2 de mayo. Esta situación de 'impasse' no preocupa especialmente al PNV, que anuncia que será «exigente» para lograr el mejor pacto posible para Euskadi.

REACCIONES





Joseba Egibar PNV «Estamos dispuestos a debatir en las instituciones vascas para validar lo que se está negociando» Iker Casanova EH Bildu «Es un acuerdo nefasto para Euskadi que consolida el modelo de dependencia respecto al Estado» Lander Martínez Elkarrekin Podemos «El PNV perpetúa con intercambios un modelo de mercadeo de los derechos políticos de Euskadi» Alexia Castelo PSE-EE «Consideran que tienen una oportunidad que deben aprovechar y a ellos les toca dar explicaciones» Borja Sémper PP «El acuerdo está prácticamente hecho y vuelve a unir a dos partidos de corte institucional»

«En la situación actual, nuestros cinco diputados valen su peso en oro, pero no sabemos lo que ocurrirá a partir del 4 de mayo, por lo que tenemos que aprovechar al máximo esta oportunidad», señalan fuentes de Sabin Etxea, que recuerdan que, cuando el PSOE solucione su crisis de liderazgo, el contexto político puede cambiar y el PP podría llegar a acuerdos con los socialistas que dejarían a los jeltzales sin el papel protagonista que tienen ahora mismo en el Congreso. «Este es nuestro momento para sacar un buen acuerdo para Euskadi», enfatizan.

El futuro del Cupo

Una de las cuestiones que se empezó a resolver con la llamada de Rajoy a Ortuzar fue las diferencias sobre el Cupo vasco, el gran caballo de batalla de estas negociaciones por su relevancia económica. Aunque la liquidación del Cupo de los últimos diez años y la negociación de la nueva ley quinquenal se están trabajando en paralelo por una comisión mixta entre los gobiernos vasco y central, el PNV ha exigido una «voluntad política clara» del presidente del Gobierno para resolver esta disputa, como «condición previa» a cualquier negociación presupuestaria. Según diversas fuentes, Rajoy finalmente se ha acercado bastante a las pretensiones de las instituciones vascas en este asunto, lo que aflojó la resistencia inicial del PNV y permitió que otros puntos de la negociación «se desbloquearan en cascada», como explican gráficamente fuentes del EBB.

Ahora falta que ambos gobiernos cierren los últimos «flecos» de un acuerdo que puede ser histórico para el Gobierno Vasco, que estima que la liquidación del Cupo de la última década rondaría los 1.600 millones de euros, ya que sitúa la discrepancia anual de este cálculo en los 350 millones. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que la cifra de liquidación del Cupo que está a punto de acordarse se inclina bastante hacia las pretensiones de las instituciones vascas -las diputaciones forales también tienen mucho que decir en este tema-, lo que permitiría al PNV apuntarse un tanto a la hora de justificar el apoyo a los Presupuestos del PP.

Los mayores escollos en la negociación del Cupo -la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas- no se basan en la liquidación de los ejercicios pasados, sino en la nueva «metodología» que debe sustentar la próxima ley quinquenal. Habida cuenta de las discrepancias entre gobiernos que se han producido desde 2007 -año en el que se aprobó la última ley quinquenal-, el PNV quiere aprovechar su fortaleza en esta negociación para cerrar un método que concrete el cálculo del Cupo de tal forma que no quede al albur de las necesidades políticas del gobierno de turno en el futuro.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas son optimistas respecto a que se acabe logrando un acuerdo presupuestario, por lo que parece que las grandes distancias que separaban en un inicio a PNV y PP ya están prácticamente salvadas.

Rajoy lo ha conseguido negociando directamente con Ortuzar, pero sin quemar la baza de su reunión pendiente con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Fuentes de Lehendakaritza no descartaban que el presidente del Gobierno pudiera servirse de un encuentro con Urkullu para desatascar las negociaciones con el PNV en caso de urgencia, aunque en estos momentos ya dan por supuesto que la reunión se producirá «cuando se cierre todo» y ambos dirigentes puedan tratar lo acordado en la negociación presupuestaria del PNV, que incluye varias reivindicaciones de la «agenda vasca» del lehendakari.

Críticas de la oposición

El previsible acuerdo del PNV con el Gobierno de Rajoy ha provocado las críticas de la oposición en el Parlamento Vasco. Los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos aprovecharon ayer una tertulia en Radio Euskadi con representantes de todos los grupos para afear a los jeltzales que se hayan convertido en «el salvavidas» de un «Gobierno débil y corrupto como el de Rajoy».

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova aseguró que un acuerdo presupuestario entre PNV y PP sería «nefasto» para la ciudadanía vasca y, además, «consolidaría el modelo de dependencia» de Euskadi «con el Estado». Por su parte, el portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, acusó al PNV de «mercadear con los derechos políticos de Euskadi» y de «perpetuar a un partido sumido en un lodazal de corrupción».

Joseba Egibar, portavoz jeltzale en la Cámara de Vitoria, aseguró que el PNV «está dispuesto a afrontar cualquier debate en las instituciones vascas para validar lo que se está negociando». Afirmó también que «el PP no negocia por gusto, sino por necesidad», pero señaló que «es una oportunidad que la política brinda al PNV y que no vamos a desaprovechar».