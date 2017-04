Rajoy destaca que el acuerdo con el PNV tendría un «alto valor político»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado este sábado de "alto valor político" la decisión del PNV de no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, y ha confiado en cerrar un acuerdo con los jeltzales en los próximos días, aunque ha asegurado que en ningún caso sería un "cambio de cromos".

Rajoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas, ha destacado que el PNV haya decidido no enmendar los Presupuestos porque eso habría hecho prácticamente imposible aprobarlos en el pleno del próximo jueves. Pero ha recalcado que las negociaciones con el PNV continúan y, de momento, aún "no hay nada cerrado".

"Esperamos cerrarlas en un plazo de tiempo relativamente breve", ha explicado Rajoy a escasos días de que el 3 y 4 de mayo se debatan y voten en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios. Rajoy ha explicado que "aquí no se trata de prometer ni dejar de prometer, sino de intentar construir en una situación que desde el punto vista parlamentario es difícil".

Así, ha recordado que el PP cuenta sólo con 137 diputados y ha llegado a acuerdos sobre los Presupuestos con Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro y el PAR. "Pero todo eso no es suficiente. Yo espero y voy a trabajar por ello, como lo he hecho en las últimas fechas y lo han hecho otros colaboradores míos, para llegar a un entendimiento con el PNV", ha añadido. Al mismo tiempo, ha asegurado que "no se trata de cambiar ningún cromo", sino de analizar qué es lo que pueden aportar todos en defensa del interés general.