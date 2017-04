La falta de alternativa a Rajoy apuntala la posición del PNV ante los Presupuestos

El escaso recorrido que tuvo la propuesta de Unidos Podemos de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy ha demostrado que, en estos momentos, no hay una alternativa viable al Gobierno del PP, lo que de rebote ha reforzado la posición del PNV de cara a un hipotético apoyo a los Presupuestos del Estado. El intento fallido de la formación de Pablo Iglesias no provocó por sí mismo ningún cambio en la negociación de las cuentas, que siguen sin acuerdo entre el Gobierno y el grupo jeltzale en el Congreso, pero apuntaló el discurso del PNV de que este es el Ejecutivo que hay y es con el que se debe llegar a acuerdos. No hay alternativa posible y el partido liderado por Andoni Ortuzar no renunciará a lograr beneficios para Euskadi con el peso de sus cinco diputados en el Congreso, que son claves para que los Presupuestos sigan su tramitación.

Ayer a última hora de la tarde continuaban «las conversaciones con intensidad» en Madrid para cerrar un acuerdo de última hora, antes de que hoy a las 14.00 horas concluya el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos. Las posiciones seguían alejadas y no permitían prever un acuerdo entre el Gobierno y el PNV para hoy mismo, por lo que el grupo jeltzale probablemente registrará esta mañana su enmienda. Pero este gesto no será decisivo, ya que el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, se guarda la baza de retirar la enmienda antes de que se vote en el pleno de totalidad del jueves 4 de mayo (el debate en el Congreso se iniciará la víspera, el día 3). Este margen concede una semana adicional a ambas partes para limar las diferencias que aún persisten en cuestiones como el Cupo.

La «torpeza» de Podemos

Aitor Esteban reiteró ayer que, «hoy por hoy, no hay acuerdo con el PP y presentaremos una enmienda a la totalidad», aunque no descartó en absoluto que la situación pueda dar un vuelco en los próximos días. «Las cosas que parecen atascadas, en el último segundo, por arte de magia, se pueden desatascar», advirtió Esteban. En una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del PNV también valoró la moción de censura planteada por Unidos Podemos y se mostró muy crítico con la iniciativa de la formación morada, que definió como «una torpeza absoluta» que, además, puede acabar beneficiando al propio Rajoy.

Esteban lamentó «las formas» empleadas por Unidos Podemos para anunciar que prepara una moción de censura contra Rajoy y dijo temer que «detrás del ruido no haya absolutamente nada más». El portavoz del PNV ironizó con el pasado de Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos como profesores universitarios y dijo que «lo que se debe de enseñar en la universidad cada vez está más alejado de lo que es la práctica parlamentaria. O no se sabe (cómo funciona el Parlamento) o en realidad sí se sabe y se buscan otros fines», insinuó Esteban. Opinó que Unidos Podemos ha empezado la casa «por el tejado» al anunciar la moción de censura de manera «unilateral» y desde una posición minoritaria, dejando para después la negociación con el resto de grupos.

Para Esteban, lo «normal» hubiera sido hablar primero con los grupos y consensuar un candidato, porque la moción de censura en España tiene carácter constructivo y debe presentarse un aspirante alternativo a presidir el Gobierno. El dirigente del PNV incluso reveló que Unidos Podemos les informó de sus intenciones con un mensaje de texto (SMS) enviado un cuarto de hora antes de anunciar la moción de censura en rueda de prensa. «Si eso es ponerse en contacto...», ironizó Esteban, que añadió que «no me parece forma de hacer política».

Esteban lanzó la sospecha de que Podemos se mueve por «intereses partidistas» y no por fines institucionales, y se temió que al final lo que se demuestre «es que no hay una mayoría alternativa al Gobierno». «A ver si lo que vas a conseguir es reforzar al presidente del Gobierno», avisó a Pablo Iglesias, antes de añadir que lo único que busca Podemos es que se visualicen «dos polos»: el PP y ellos.

Ortuzar y el «último minuto»

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, también dejó ayer la puerta abierta a que se acaben acordando los Presupuestos con el Gobierno de Rajoy. Advirtió que si no se producen cambios de última hora su partido votará en contra de las cuentas, pero precisó que su partido tiene «voluntad negociadora y negociará hasta el último minuto».

En una entrevista en RNE, Ortuzar reconoció que las posturas del PNV y del PP se mantienen «todavía distantes», y dijo que a su formación «no le gustan las actuales cuentas», pero matizó que «hay tiempo hasta el 3 o 4 de mayo».

Cuestionado sobre la repercusión que los recientes casos de corrupción que han afectado al PP han tenido en la posición negociadora del Gobierno, Ortuzar aseguró que no ha percibido «debilidad» en la postura del Ejecutivo de Rajoy, «que mantiene una posición dura, podría decir a cara perro, en la negociación».

Respecto a la posibilidad de que los Presupuestos finalmente sean tumbados y, dado el actual escenario político, Rajoy decida un adelanto electoral, Ortuzar consideró que «no sería algo bueno y tampoco cambiaría mucho el panorama».