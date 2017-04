El PNV no enmienda a la totalidad los Presupuestos de Rajoy

Al final no ha habido acuerdo presupuestario, pero casi. El PNV ha decidido no presentar este viernes una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se haya implicado en las últimas horas para encarrilar el pacto presupuestario con los jeltzales. Aunque ambas partes no han sido capaces de sellar un acuerdo antes de las 14.00 horas de este viernes, que es cuando acababa el plazo para presentar enmiendas, fuentes jeltzales hablan de un "preacuerdo" que ha llevado al PNV a hacer el gesto de buena voluntad de no enmendar los Presupuestos. En cualquier caso, si en los próximos días no se confirmase el pacto, los jeltzales se reservan la opción de votar a favor de la devolución de las cuentas en el pleno de totalidad que se celebrará el próximo jueves en el Congreso.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha renunciado a presentar la enmienda de totalidad a los Presupuestos, pero ha recalcado que aún no hay un acuerdo cerrado. Ha explicado también que la decisión de no registrar la enmienda se ha adoptado tras intervenir directamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha hablado con dirigentes nacionalistas como Andoni Ortuzar. "El presidente es decisivo", ha reconocido el diputado vasco en rueda de prensa.

En todo caso, en rueda de prensa en el Congreso, Esteban ha señalado que "no hay que descartar" que los nacionalistas vascos que vayan a votar a favor de las enmiendas de totalidad que han presentado otros grupos de la oposición y que se debatirán y votarán la próxima semana. Todo dependerá, según ha dicho, de las negociaciones que tengan lugar este fin de semana. Esteban ha afirmado que las últimas 48 horas han sido "de locura" y que seguirán trabajando en un acuerdo durante "el largo fin de semana".

Fuentes jeltzales en el Congreso han avanzado que "hay expectativas de que se cierre un muy buen acuerdo para Euskadi", sobre todo tras la "implicación" de Rajoy en las últimas horas.

Enmiendas de EH Bildu

Por otro lado, EH Bildu ha presentado este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha advertido de que apoyarlos supone "blanquear al PP de la corrupción", un partido que "obstaculiza cualquier avance en materia de paz y convivencia" y que representa la "negación" del pueblo vasco.

En una rueda de prensa en celebrada en San Sebastián, la diputada de la coalición soberanista, Marian Beitialarrangoitia, ha pedido la devolución del proyecto presupuestario, que "no supone ningún avance" y que no ofrece "ninguna solución a la crisis económica, social e institucional" del Estado español.