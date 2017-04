El PNV prepara su enmienda a la totalidad, aunque negociará «hasta el último minuto»

El PNV ha decidido presionar al Gobierno de Rajoy para dejarle claro que tendrá que abrir la mano en las próximas horas si pretende que el PNV se convierta en su salvavidas para aprobar los Presupuestos del Estado. Cuando apenas queda un día para que finalice el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a las cuentas, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, advirtió ayer que su grupo ya ha preparado su enmienda y que la registrará antes del viernes a las 14.00 horas, si no media un pacto presupuestario con el Gobierno. «En estos momentos no hay acuerdo y, en circunstancias normales, el PNV diría que no hay nada que hacer. Pero estamos en Madrid y, aquí, lo que hoy es imposible mañana puede cambiar», explicó Esteban, que añadió que, por experiencias anteriores, no descartará la posibilidad de un acuerdo «hasta el último minuto».

Las últimas reuniones que ha mantenido Esteban con representantes del Gobierno apenas han deparado avances esta semana, aunque diversas fuentes no descartan que entre hoy y mañana la situación pueda dar un vuelco tras la llegada de Mariano Rajoy de su viaje oficial por varios países suramericanos. «Los Presupuestos se van a decidir en los dos próximos días y no es descartable que Rajoy mande pisar el acelerador», vaticinan algunas fuentes jeltzales.

Esa hipotética determinación de Rajoy para evitar el naufragio de los primeros Presupuestos de la legislatura -que podría desembocar en un adelanto electoral- es lo que el PNV y el Gobierno Vasco han definido en la última semana como «una voluntad política clara» para que las negociaciones puedan desencallar. El foco de ambos actores se sitúa sobre todo en un acuerdo sobre el Cupo vasco, la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas, cuyas negociaciones entre los gobiernos central y vasco están atascadas en unas diferencias técnicas difíciles de superar. Una distancia que sólo podría salvarse, según fuentes jeltzales, con un «gesto político» del Ejecutivo de Rajoy.

Los presupuestos Este viernes: Concluye el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. 3 y 4 de mayo: Celebración del pleno de las enmiendas a la totalidad en el Congreso. Tercera semana de junio: Es la fecha en la que el Gobierno confía en aprobar los Presupuestos si superan las enmiendas a la totalidad.

El Gobierno del PP se encuentra con la dificultad de que un acuerdo sobre el Cupo ventajoso para las instituciones vascas -que reclaman 1.600 millones de euros- podría abrirle un frente con otras comunidades autónomas, en el marco de la siempre polémica financiación autonómica. Pero el PNV no está dispuesto a renunciar a una de sus principales reivindicaciones por esa razón. «También para nosotros sería difícil salir en una foto con el PP por aprobar sus Presupuestos», advierten desde el EBB. Y más en un momento en el que al PP han vuelto a salpicarle diversos casos de corrupción en Madrid, lo que podría encarecer aún más el apoyo del PNV. «Que se produzca un acuerdo sobre el Cupo es una condición 'sine qua non' para que el PNV vote a favor de que las cuentas sigan su trámite», recalcan desde Sabin Etxea.

El plazo para presentar las enmiendas concluye mañana, pero aún quedaría margen para retirarla



La tramitación posterior de las cuentas hasta su aprobación definitiva también daría juego al PNV

Aunque el plazo para presentar enmiendas a la totalidad concluye mañana, este límite temporal tampoco es definitivo, porque el PNV aún tendría margen para apurar la negociación. Por ejemplo, se guarda la baza de registrar la enmienda mañana pero retirarla antes de que el día 4 de mayo se vote en el pleno de totalidad del Congreso. Incluso una vez superado ese pleno con el hipotético beneplácito del PNV -las cuentas seguirían adelante por los pelos gracias a un empate a 175 escaños que haría decaer la devolución de los Presupuestos-, los cinco diputados jeltzales aún tendrían mucho que decir en la aprobación final de las cuentas, que no llegaría hasta la tercera semana de junio. Hasta entonces, su colaboración seguiría siendo imprescindible para el PP, por lo que las negociaciones aún podrían dilatarse durante semanas.

¿Acuerdo en diferido?

La posibilidad de prolongar los tiempos de negociación plantea la opción de que el PNV llegue a un principio de acuerdo con el Gobierno en los próximos días para concretarlo en mayo y junio -algo que podría interesar sobre todo al Ejecutivo del PP-, pero fuentes jeltzales advierten que «no nos valen los compromisos verbales y queremos un pacto contante y sonante. Si llegamos a un acuerdo con el PP, debemos tener argumentos claros para explicar a la ciudadanía vasca en qué le beneficia ese pacto».