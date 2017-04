El PNV considera que la moción de censura propuesta por Iglesias puede fortalecer a Rajoy

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera "una torpeza absoluta" la moción de censura anunciada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, porque parte de una posición minoritaria, y ha avisado de que podría fortalecer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, provocando el efecto contrario al que parece perseguir.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Esteban ha admitido que esta propuesta no le sorprende, pero viene a confirmarle que la teoría que debe enseñarse en la universidad está "alejada de la práctica parlamentaria". "O no se sabe o, si se sabe, se buscan otros fines", ha dicho..

El jeltzale ha criticado que Iglesias haya hecho este anuncio sin haber hablado antes con los grupos, sin saber quién será el candidato y sin tener garantizados los apoyos. Hasta el momento, según ha comentado, al menos al PNV sólo ha enviado un 'sms' a su presidente, Andoni Ortuzar, avanzándole la moción de censura. "No me parece una forma seria de hacer política. La casa no se construye por el tejado, sino por lo base", ha asegurado.

Las formas

En este punto, Esteban ha advertido a Podemos de que un rechazo a su moción de censura puede provocar un efecto contrario al que buscaba y puede "reforzar" al presidente Rajoy, al dejar en evidencia que "no hay una mayoría alternativa".

En su opinión, con este anuncio lo único que persiguen los de Pablo Iglesias es generar "dos polos". "Aquí está el PP y aquí nosotros, que somos los combativos. Ésas no son las maneras de hacer política, no es una fórmula ni constructiva ni efectiva", ha manifestado, para añadir que le parece "una torpeza absoluta" el paso dado por Iglesias, "salvo que los efectos que busque sean otros".

Pese a todo, el dirigente jeltzale ha recalcado que el PNV hablará con Podemos, si bien ya ha avanzado que, teniendo en cuenta que el PSOE ya rechaza de antemano la moción de censura, cuando su apoyo es primordial para que salga adelante, "no parece que haya nada más preparado" que lo anunciado por Iglesias.