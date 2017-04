Aliviando a Rajoy

Mariano Rajoy ha ido acumulando con el paso de los años -y van tres décadas en el ejercicio de la política y el poder- una certeza: sus rivales internos siempre acaban patinando en algún momento, solo hay que ir dándoles carrete por la vía del silencio, la pasividad sibilina y una capacidad innata para sobrevivir. Desde las generales del 20 de diciembre, el presidente del Gobierno ha accedido a una verdad aún más valiosa para sus intereses: por mal que pinten las cosas le basta con aguantar a que escampe, porque tiene frente a él a una oposición entregada a hacerse el 'harakiri'. Si hay que creerse que el objetivo de la moción de censura anunciada hoy por Unidos Podemos fuera el que ha verbalizado Pablo Iglesias -hay que desbancar a Rajoy porque España vive "en un estado de excepción democrático" por la corrupción-, el resultado de la operación no ha podido resultar más ruinoso. Hasta esta mañana, era el Gobierno el que tenía que dar explicaciones por el buceo permanente en el fango de las irregularidades, el saqueo de lo público y la instrumentalización de la Fiscalía. Desde que Pablo Iglesias ha irrumpido con su ruidosa iniciativa, el foco se ha desviado hacia la oposición. Si algún español no se había percatado aún de que no existe en estos momentos una alternativa viable al Ejecutivo del PP -Ciudadanos es su socio tapándose la nariz, los socialistas están entrampados en sus desgastantes primarias y Podemos sigue prefiriendo la agitación en la calle a trabajarse consensos parlamentarios-, la fallida moción de censura ha servido para escenificar con toda nitidez que no hay modo de remover a los populares. Mejor para el conjunto de sus adversarios que Rajoy no mueva una ceja. No vaya a ser que se le ocurra, de verdad, adelantar las elecciones tal y como está en su mano a partir de este miércoles, 3 de mayo.

La censura al presidente está condenada al fracaso porque en España un paso de semejante calado debe ser constructivo: es decir, la oposición está obligada a pactar un candidato y un programa alternativos. Obviando que la pieza clave para esa maniobra -el PSOE- no está para encabezar nada porque ni siquiera tiene secretario general, resulta una flagrante contradicción que las poderosas razones esgrimidas por los de Iglesias hace un año para rechazar un acuerdo de regeneración con los socialistas de Pedro Sánchez y con Albert Rivera hayan trocado ahora, inopinadamente, en una opción de entendimiento que pudiera prosperar. Poco antes de que la formación morada anunciara sus intenciones, Sánchez había reclamado la dimisión de Rajoy con censura explícita al 'PSOE de la abstención', pero admitiendo que no hay posibilidad de recambio para el inquilino de la Moncloa pese al hedor de la corrupción. Así que el gesto baldío, a sabiendas, de Iglesias no solo alivia al presidente del Gobierno en un momento delicadísimo, sino que contribuye a sembrar cizaña en ya de por sí encizañada militancia socialista. Suponiendo que esta última continúe siendo la pretensión de Podemos -erosionar al 'partido madre' para consumar el 'sorpasso' algún día-, está por ver que el punto de inflexión protagonizado hoy Iglesias y los suyos vaya a resultarle tan siquiera beneficioso por ese flanco. En las declaraciones de los portavoces parlamentarios, incluidas las del peneuvista Aitor Esteban, se ha dejado sentir una palpable revuelta ante la política de acogotamiento que tan del gusto parece de Podemos. Acogotamiento, porque se basa no en explorar vías de entendimiento en un escenario fragmentado, sino en tratar de acorralar a los demás y acotar su margen de maniobra. La reacción de los interpelados constituye un aviso, también para la izquierda abertzale que ha optado por 'podemizarse' montando concentraciones ante las sedes del PP vasco.