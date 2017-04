El PNV pretende que el acuerdo presupuestario afiance una relación bilateral con el Gobierno

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado entra esta semana en su recta final, aunque la clave para que Rajoy pueda superar el primer trance de la legislatura tiene una proyección que mira hacia el futuro. El PNV está tratando de que las vías de entendimiento que se han abierto en los últimos meses con el Ejecutivo central para preparar el camino a este posible pacto no tengan su principio y su final en estas cuentas, sino que deriven, en caso de que finalmente haya acuerdo, en una relación bilateral con el Gobierno que quedó sepultada durante la mayoría absoluta de Rajoy. Es decir, que los logros «contantes y sonantes» que los jeltzales esperan obtener por el apoyo de sus cinco diputados a los Presupuestos deben conllevar también una garantía de que el Gobierno Vasco será atendido en las decisiones del Ejecutivo central que le afecten directamente. La famosa «bilateralidad» a la que suele referirse el lehendakari, Iñigo Urkullu.

La obsesión de los dirigentes del PNV estos días es que el hipotético acuerdo presupuestario que se alcance con el Gobierno de Rajoy «sea entendido» por la sociedad vasca. Una cuestión que no es menor en la comunidad autónoma, junto con Cataluña, donde el PP tiene su menor respaldo electoral. Y que se ha enturbiado en los últimos días debido a la 'semana negra' que los populares han vuelto a vivir a cuenta de la corrupción, tanto por los nuevos escándalos del PP de Madrid como por la citación de Rajoy como testigo en el caso Gürtel.

«Debe ser entendido»

Los dirigentes jeltzales llevan semanas insistiendo en que necesitan lograr que el Ejecutivo central realice gestos evidentes hacia Euskadi que justifiquen un respaldo a las cuentas del Estado. Una reivindicación que, a buen seguro, se encarecerá en esta recta final de las negociaciones por el manto de corrupción que ha vuelto a envolver al PP.

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES PRESUPUESTARIAS Cuestiones pendientes El Cupo. La diferencia «sustancial» entre el Gobierno y el PNV se centra en el acuerdo para la liquidación del Cupo de los últimos diez años. Las instituciones vascas estiman que, desde 2007, Euskadi ha pagado al Estado 1.650 millones de euros más de lo que le correspondería. El Gobierno Vasco calcula que el Cupo (el dinero que la CAV paga al Estado por el coste de las competencias no transferidas) debería rondar los 850 millones de euros anuales, mientras que el Ejecutivo de Rajoy lo cifra en 1.200 millones. Es decir, las diferencias de criterio rondan los 350 millones anuales. Esta negociación no puede sustraerse de la financiación autonómica global, lo que estrecha los márgenes del Gobierno central. Ley quinquenal. Unida a esta liquidación del Cupo aparece también la necesidad de acordar una nueva ley quinquenal del Cupo que se extienda hasta 2021 y que clarifique las cifras que deben regir este instrumento del Concierto Económico. Concertación de impuestos. La tercera pata de las negociaciones económicas es la concertación de algunos impuestos que también influyen en el Cupo. Asimismo, el PNV demanda gestos del Gobierno en la factura energética que afrontan las empresas vascas. Ley de víctimas policiales. Retirada del recurso del Gobierno. Bilateralidad. En las relaciones entre los gobiernos central y vasco.

Acuerdos cerrados Entrada del TAV a las capitales. En las últimas semanas se ha producido un impulso a la entrada del TAV a las tres capitales vascas y el Gobierno ha aumentado un 120% las inversiones en Euskadi en su proyecto de Presupuestos. OPE de la Ertzaintza. Retirada de los recursos contra las OPE. Variante Sur Ferroviaria. Acuerdo para impulsar la infraestructura. Vía libre a la Ley Municipal. Retirada del recurso ante el TC.

Hasta el momento se han producido algunos gestos respecto a Euskadi como el aumento de la inversión en el TAV, el levantamiento del veto a las OPE de la Ertzaintza o la retirada de recursos como el de la Ley Municipal, pero el PNV está a la espera de que el Gobierno abra también la mano en cuestiones que llevan años enquistadas, como la liquidación del Cupo de los diez últimos años. Un acuerdo en una cuestión de tanta importancia económica como ésta podría decantar la balanza definitivamente y permitir la aprobación de los Presupuestos.

El PNV ha conseguido hasta el momento eludir la presión de estar negociando un pacto con el PP en una semana tan convulsa como la anterior, en la que solo Podemos criticó abiertamente que pudiera llegar a un pacto con «un partido podrido», en palabras de Nagua Alba. Los jeltzales han desligado ambas cuestiones con dos argumentos: «Los Presupuestos son una herramienta, no suponen avalar a un gobierno o un partido», y «el PNV no va a renunciar a defender los intereses de Euskadi». Sin embargo, que los jeltzales se mantengan en la mesa de negociación no evita que avisen al mismo tiempo de que «aún no hay un acuerdo cerrado, ni mucho menos».

Los cinco diputados del PNV en el Congreso juegan con la ventaja de que llegan a esta semana clave siendo absolutamente necesarios para que Rajoy pueda aprobar las cuentas, una vez que ha quedado descartado que el PSOE pueda echar un nuevo capote al presidente del Gobierno con su abstención. El PP cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria, pero todos juntos se quedan en los 170 escaños. Necesitan al PNV para alcanzar los 175 diputados que permitirían un empate en el pleno de las enmiendas a la totalidad del 4 de mayo. En esta votación, el empate sería suficiente para tumbar las enmiendas a la totalidad del resto de la oposición. Más adelante, para la aprobación final de las cuentas, además de mantener el respaldo del PNV, Rajoy tendría que ganarse también el apoyo del único diputado de Nueva Canarias. De esta forma, lograría la cifra mágica de los 176 escaños que dan la mayoría absoluta.

La concreción de algunas de las cuestiones que están sobre la mesa negociadora es difícil de cerrar en una semana, por lo que es probable que se proyecte hacia los próximos meses. El PNV, en cualquier caso, no tiene intención de firmar un cheque en blanco a Rajoy, por lo que exigirá que en cada una de las materias haya un principio de acuerdo que obligue al Gobierno a cumplir lo pactado. Pero el posible acuerdo tendría una continuidad en el tiempo obligada para, por ejemplo, determinar la forma en la que se van abonando las diferencias en la liquidación del Cupo.

Reflejo en el día a día

El senador guipuzcoano del PNV Jokin Bildarratz advirtió la semana pasada que la «voluntad negociadora» que está mostrando el Gobierno de Rajoy en las últimas semanas «se debe mantener en el futuro». «Esperamos del PP y de su Gobierno un cambio radical, pero también vedadero y duradero en su actitud hacia Euskadi y no un simple retoque cosmético con el que despachar el trance presupuestario», señalaba ayer en un artículo publicado en DV. Lo que algunas fuentes jeltzales centran en la necesidad de que haya «una bilateralidad» en las relaciones entre el Gobierno de Rajoy y el PNV o, al menos, con el Ejecutivo de Urkullu en las cuestiones que afecten a las instituciones vascas. El partido de Ortuzar quiere dejar atado que la etapa de la «judicialización de la política» ha quedado atrás. «No sería aceptable que, si logra aprobar los Presupuestos, el PP volviera a la actitud que tuvo durante la mayoría absoluta», recalca un representante del PNV en Madrid.

Para que el acuerdo se concrete de aquí al 4 de mayo aún queda por cerrar la parte del león: el pacto en torno al Cupo, al que también podrían sumarse algunas transferencias pendientes como la del régimen económico de la Seguridad Social. Un acuerdo que abriría la puerta a una relación más fluida tras seis años de frialdad.