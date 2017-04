«El PNV no tiene mucho margen para no apoyar los Presupuestos»

¿La detención de Ignacio González por el caso Lezo y la citación de Mariano Rajoy por la trama Gürtel puede enturbiar las relaciones con el PNV en Madrid?

No va a influir en absoluto porque hay una realidad, que es la gestión, los Presupuestos Generales del Estado, y otra cosa muy diferente es lo que estén juzgando los tribunales de asuntos que sucedieron hace 15 años.

¿El PNV facilitará finalmente los Presupuestos de Rajoy?

El PNV no tiene mucho margen para no apoyarlos. Son unos Presupuestos que vienen muy condicionados por la realidad económica, igual que los de Euskadi, en los que no hay mucho margen para hacer piruetas y en los que Euskadi sale notablemente beneficiada. Creo que un no apoyo del PNV solo perjudicaría a los vascos.

Ustedes, con su abstención, sí que facilitaron las Cuentas de Urkullu. ¿Tienen la sensación de estar empezando a coger aire después de tanto tiempo sin poder influir en la política vasca?

La llegada de Alonso a la presidencia del PP vasco se está notando. Primero, en la solidez política que el PP en Euskadi ha adquirido y, segundo, en la voluntad de influencia real y sensata que queremos tener. Queremos ser la alternativa al nacionalismo vasco, pero también estamos con la mano tendida para tratar de llegar a acuerdos en aquellas materias que entendemos benefician a Euskadi. Con nueve escaños, el PP se ha convertido en protagonista de la política vasca en positivo.

¿Hasta qué punto el PP va a estar dispuesto a jugar en la ponencia de autogobierno?

De manera absoluta. Estamos participando y vamos a participar. Pero veo que hay un juego interesado en dilatar este asunto, porque realmente el problema de Euskadi no es competencial. Su problema es la gestión. El discurso dominante es «queremos más competencias», cuando el problema está en la gestión de las capacidades de autogobierno tan grandes que tenemos. El PP no se niega ni se cierra a una hipotética reforma del Estatuto, siempre y cuando eso redunde en beneficio de los vascos. Y a día de hoy creo que no es así.

¿Teme que se produzca un acuerdo amplio entre el resto de partidos sobre el nuevo estatus que les deje a ustedes fuera?

No me importa quedarme fuera, lo que me importa es que un acuerdo entre EH Bildu, PSE, Elkarrekin Podemos y PNV pueda ser una reforma 'frankenstein'.