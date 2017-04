«Si ETA se disuelve, la política de dispersión cambiará en 48 horas»

Su postura es contundente: «Soy profundamente sensible a que un familiar de un preso tenga que recorrer mil kilómetros», manifiesta el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper. Pero eso no significa, dice, que algún preso de ETA vaya a recibir «alguna medida de gracia». «Se va a cumplir la ley». En el momento en que ETA se disuelva -«o sea disuelta»- la política de dispersión, asegura, «cambiará».

-Dos semanas después de la escenificación del desarme de ETA, ¿cuál es su reflexión al respecto?

-Hay una realidad incontestable y es la que nos tiene que producir una satisfacción generalizada: ETA ha sido derrotada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por la acción de la Justicia y por la propia sociedad vasca. Esta es la cara más positiva de lo que hemos vivido. La otra cara es el vodevil, la teatralización del entorno de la izquierda abertzale y de la propia ETA para intentar maquillar lo que simple y llanamente ha sido la derrota policial y social de ETA.

«ETA podría estar vendiendo las armas que no entregó en Baiona en el mercado negro»



«Que no me vendan como 'artesanos de la paz' a quienes me decían que yo era el próximo en la lista»



«Es duro ver que mientras unos se enriquecían en Madrid a otros nos mataban aquí»



«Estamos introduciendo mecanismos de control para que no vuelva a haber corrupción»

-Y ahora, entonces, ¿qué?

-Hoy contamos con una organización terrorista que ha reconocido su derrota entregando sus armas y, por la información con la que yo dispongo, ETA se va a disolver o va a ser disuelta en breve.

-¿Se atrevería a poner una fecha aproximada a esa disolución?

-Con ETA no se puede hacer un análisis razonable porque no estamos ante una organización que funcione con criterios razonables. Pero no me cabe duda de que en las próximas semanas/meses asistiremos a su disolución. Además, soy consciente de que hay presos que abogan por que ETA se disuelva, porque supondría librarse de la tutela asfixiante de lo poco que queda de la organización terrorista y tendrían la posibilidad de acogerse a medidas de reinserción. Ahora bien, no parece que hayan entregado todas las armas...

-Usted dijo recientemente que ETA podría estar intentando vender ese arsenal en el mercado negro.

-Así es. La información con la que contamos es que podrían estar tratando de vender las armas que no entregaron en Baiona en el mercado negro. Algo que, por cierto, tampoco nos tiene que sorprender viniendo de una organización mafiosa como es ETA. La gran corrupción moral, ética y económica vasca es la que representa ETA, que no solo asesinó sino que también se enriqueció y extorsionó. Ahora parece que quieren seguir en esa corrupción ética, moral y económica a través de la venta de armas en el mercado negro. Pero acabarán dando cuenta también ante la Justicia.

-¿Habrá una operación policial para incautar ese arsenal?

-No lo sé, pero creo que sí. Lo poco que queda de ETA y las armas que no hayan entregado van a ser incautadas, estoy seguro, en las próximas semanas.

-En todo este proceso de desarme parece que ha habido una pugna para ver quién tenía más protagonismo. ¿Qué papel ha jugado Mariano Rajoy en todo el desarrollo?

-Desde el momento en que tuvimos constancia de que ETA iba a entregar las armas, no ha habido un solo día en el que un dirigente del PNV o EH Bildu -y, en menor medida, del PSE- no hayan hablado y no hayan querido tener una cuota de protagonismo. Por eso le pido al PNV y a Urkullu que no se dejen seducir por lo que le diga la izquierda abertzale y hagan un poco más de caso al PP en este asunto. Porque si alguien cree que Rajoy, el ministro de Interior o el PP vasco no está informado al minuto de cuál es la situación de lo poco que queda de ETA y si alguien cree que hemos estado de brazos cruzados, solo les digo que se equivocan. Nosotros ya alertamos que era un error entrar al juego mediático y propagandístico de ETA, y el tiempo nos ha dado la razón.

-Supongo entonces que le parece bien que el Gobierno Vasco no estuviese presente en el Ayuntamiento de Baiona, cuando 'Txetx' Etcheverry entregó a los verificadores la localización de los zulos.

-Me parece razonable. Lo que no he entendido ha sido que el Gobierno Vasco no haya callado ni un solo día desde que ETA anunció que iba a entregar las armas. Urkullu recibió a los verificadores antes del desarme, cuando han demostrado que su presencia no ha servido de mucho porque, según los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad francesas, no han verificado nada.

-El PP se desmarcó de aquella foto en la que el resto de partidos y sindicatos vascos firmaron una declaración institucional conjunta para avalar el desarme. ¿Qué imagen cree que dan a la sociedad vasca no adhiriéndose a este tipo de iniciativas?

-Esa declaración institucional venía a decir: 'Qué bien lo han hecho los verificadores'. Hoy, sin embargo, sabemos que no lo han hecho tan bien. 'Aplaudimos a la sociedad civil', en referencia a aquellos que se manifestaron el mismo día 8 en Baiona, entre los que estaba gente tan poco edificante como el 'Carnicero de Mondragón'. También se exigió al Gobierno de España y al Gobierno de Francia 'que no se metan'. No estar en esa foto es una imagen del PP de lo más sensata.

-¿No cree que en Baiona hubiese gente que realmente está comprometida con la paz?

-Habría algunos que sí, y con esos quiero ser muy escrupuloso y salvarles, pero en Baiona estaban quienes menos han hecho por la paz y quienes nunca han alzado su voz contra ETA. Que me pretendan vender como 'artesanos de la paz' a gente como Arnaldo Otegi, como el 'Carnicero de Mondragón' o como personas que a mí me han puesto pancartas diciendo 'Sémper, fascista, el próximo en la lista' me parece cuanto menos bochornoso. Por eso, insisto, la imagen que hemos dado ha sido la de un partido sensato, la de un partido que está en su sitio. O nosotros defendemos este tipo de cosas, o ya no las defiende nadie en el arco parlamentario vasco.

-¿Arrastran en este sentido una relación más distante con el PSE precisamente por haberse posicionado al otro lado?

-No voy a juzgar al PSE, porque los socialistas han sufrido al menos tanto como el PP en Euskadi. Pero creo que fue un error que estuvieran en esa foto, creo que fue un error que compartieran discurso con Arnaldo Otegi y creo que fue un error que avalaran a los vergonzosamente mal autodenominados 'artesanos de la paz'. También fue un error que avalaran a los verificadores y ha sido un error que se prestaran a ese juego de teatralización entorno al desarme de ETA.

-Con ETA desarmada, ¿es modulable la política penitenciaria?

-A medida en que ETA vaya haciendo lo que tiene que hacer, la política penitenciaria cambiará. No engañemos a nadie y contémoslo todo: hay presos que se están empezando a acoger a medidas de reinserción a medida en que la presión de ETA disminuye sobre el colectivo.

-Entonces, ¿se va a seguir manteniendo ese pulso con la política penitenciaria tarde lo que tarde ETA en anunciar su disolución?

-Sin duda. Yo creo que la decisión del Gobierno es clara: la pelota está en el tejado de ETA. En el momento en que ETA se disuelva y deje de ejercer presión sobre el colectivo de presos, la política de dispersión carecerá de sentido. Si ETA se disuelve mañana, la política de dispersión cambiará en 48 horas.

-¿Sigue siendo hoy una realidad que ETA ejerce esa presión sobre el colectivo de presos?

-Yo me he reunido con familiares de presos y los he recibido en la sede del PP. Y creo que esto se puede contar. Un padre me decía: «Mi hija está cumpliendo pena en 'X' cárcel, le encantaría acogerse a las medidas que le permitirían cumplir su pena cerca de Euskadi. Pero si hace eso, si cumple con los requisitos que el Gobierno ha establecido, automáticamente pasa a ser una traidora y automáticamente nosotros tendríamos problemas en el pueblo». Esta es una realidad social sobre la que creo que también hay que hablar. Y es una realidad que hay que desmontar.

-¿Hasta qué punto tiene motivos el PP para no hacer movimientos en esta materia porque teme que su gente se le eche encima?

-El PP es un partido plural que afortunadamente tiene muchos matices, pero la posición es una, y no está sujeta a presiones de ningún tipo. La posición es el cumplimiento de la ley, y ningún preso de ETA va a tener ninguna medida de gracia.

-¿Y no considera que dar un paso en materia penitenciaria les ayudaría a recuperar ese espacio que buscan en Euskadi?

-Sinceramente, no. Los presos de ETA son un problema de la izquierda abertzale, a los que un día les dijeron «mata, que vamos a conseguir la Euskadi socialista e independiente». Quienes les decían eso, entre los que está Arnaldo Otegi, hoy pisan moqueta y están en las instituciones.

-¿Qué opinión le merece el plan del Gobierno Vasco de acercar los presos a 250 kilómetros?

-Si cumplen los requisitos, un preso que hoy está cumpliendo su pena en Cádiz puede cumplirla a 250 kilómetros o más cerca, y puede hacerlo mañana. Yo, sinceramente, soy profundamente sensible a que un familiar tenga que recorrer mil kilómetros.

-¿Le duele, o le molesta, que los casos de corrupción que están salpicando a su partido estén solapando el sufrimiento del terrorismo?

-Es muy duro ver que hay gente que se aprovechaba de su posición política para enriquecerse en Madrid mientras aquí nos perseguían y nos mataban. Pero lo que realmente me dolería es que nos metiesen a todos en el mismo saco, que pagásemos justos por pecadores. No me gustaría que la marca PP en Euskadi, que es absolutamente limpia, fuera empañada porque otros que tienen el mismo carné político vivieron por encima de la ley, de la dignidad y de la ética mínima requerida para el ejercicio público. Sin embargo, reconforta ver que son cazados y que el partido reacciona.

-¿Los casos de corrupción son un lastre para recuperar el proyecto del PP en Euskadi?

-Es cierto que percibimos la corrupción como un lastre para la sigla, pero son realidades completamente diferentes. Los presuntos casos de corrupción están muy focalizados en la Comunidad de Madrid, y el proyecto que representa el PP en Euskadi es intachable. Yo hago política por convicción y con una guía ética indudable. Por eso espero que aquel que se aprovechó de su posición de poder para enriquecerse le caiga un buen palo. El PP está siendo contundente en este sentido, aunque considero que tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos.

-Da la sensación, sin embargo, de que la corrupción está políticamente amortizada.

-Puede ser. Pero le aseguro que la corrupción nos pasó factura electoralmente, y mucho además. No obstante, estoy seguro de que no nos va a volver a pasar, porque hemos introducido mecanismos de control para que no vuelva a suceder. El PP, a través de los congresos regionales y provinciales, ha procedido a renovar todas sus estructuras, fundamentalmente en Madrid y Valencia que son los focos de Gürtel. Se ha renovado de tal manera que no queda prácticamente nadie de quienes tuvieron alguna responsabilidad política en aquella época, hace 15 años. Lo que pasa es que la Justicia es extraordinariamente lenta en España, y lo que conocemos hoy no son casos de corrupción de ahora.

-¿Cree que la ciudadanía percibe esa regeneración de la que habla?

-Creo que sí, pero requiere tiempo. Desde luego que hoy el PP de Madrid no se parece en nada al PP de Esperanza Aguirre, ni el PP de Valencia al PP de Camps. Yo me siento en las antípodas de las formas y de la actitud de aquel PP y comulgo con el PP más regenerador, abierto y limpio que representa Cristina Cifuentes.

-Rajoy ha sido citado a declarar como testigo por el caso Gürtel. Usted, en su caso, ¿qué haría? ¿Comparecería 'in situ' en la Audiencia Nacional o a través de una videoconferencia como se baraja?

-Yo me presentaría en la Audiencia Nacional y testificaría allí. Es cierto que ha levantado controversia, pero a mí me parece un ejercicio natural de un Estado de Derecho que un juez cite al presidente del Gobierno porque considera que puede aportar información para ayudar en la lucha contra la corrupción.

-¿Esa foto podría perjudicar la imagen del Gobierno?

-Si fuese como acusado, sí, pero Rajoy va como testigo. Creo que debe aprovechar esta oportunidad para ayudar en la lucha contra la corrupción y sé que lo hará porque sé que está muy comprometido con este asunto y que le asquea profundamente la corrupción que han cometido miembros de nuestro partido.