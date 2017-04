EH Bildu busca un referente que lidere junto a Otegi la refundada coalición

EH Bildu no prevé demorar en exceso su proceso de refundación. La coalición abertzale quiere concluir para junio, dentro de dos meses, su conversión en un frente amplio con estructuras de partido, que supere la actual fase de mera alianza electoral. Asimismo, en este periodo, quiere designar a un nuevo referente que acompañe a Arnaldo Otegi, que seguirá ejerciendo un papel clave como portavoz, según fuentes de la coalición.

Sortu, EA, Aralar y Alternatiba dieron el pasado día 1 en Pamplona el banderazo oficial de salida al proceso de refundación para crear «un sujeto propio» con identidad soberanista. No tendrán mucho tiempo para completarlo, ya que los cuatro socios quieren cerrar la renovación para antes del verano y que no se alargue en exceso. De hecho, se trata de un camino que estaba previsto acometer el pasado año, pero no pudo ser por la acumulación de citas electorales, con la repetición de las generales y el adelanto de las autonómicas vascas.

Una de las claves del nuevo proceso se centra en la incorporación de personas independientes al proyecto, en aras a ensanchar el espacio ideológico de la formación soberanista. La experiencia hasta ahora ha sido positiva, con 'fichajes' como los de las periodistas de ETB Maddalen Iriarte y Jasone Agirre, parlamentarias vascas, o Joseba Asiron, el alcalde de Pamplona. Ahora, quieren ampliar el papel de estas personas sin carné de ninguno de los cuatro partidos socios, para que puedan integrar la futura nueva ejecutiva de EH Bildu, así como participar en pie de igualdad con los partidos en la definición del programa electoral y las candidaturas.

Los independientes tendrán más peso y podrán participar en la confección del programa electoral

En lo relativo a la nueva dirección de EH Bildu, que se conocerá en junio como colofón al proceso, la alianza soberanista quiere que su actual portavoz y principal imagen pública, Arnaldo Otegi, esté acompañado de otro referente, probablemente con un perfil también independiente. El también secretario general de Sortu seguirá en junio al frente de la coalición tras la refundación, probablemente como portavoz. No obstante, los cuatro socios y los independientes quieren designar a otra persona para que actúe junto a él como referente. El retrato robot lo tienen los estrategas de la entente en sus cabezas, pero falta ponerle nombres y apellidos. Podría ser un independiente que encarne la transversalidad independentista de izquierdas del nuevo proyecto, según los medios consultados. En la nueva Ejecutiva, en todo caso, estarán representados los cuatro socios también.

Nuevo 'frente amplio'

El papel de los partidos integrantes es el otro gran debate, cerca ya de solucionarse. EH Bildu conjugará la necesidad de dotar de más competencias a la coalición, con el mantenimiento de la identidad propia de sus socios, en especial Eusko Alkartasuna, proveniente de un nacionalismo vasco históricamente más institucional y parte de cuyas bases han pedido internamente que se salvaguarde la autonomía del partido. Los socios de EH Bildu, principalmente Sortu, han garantizado que EA mantendrá su identidad, y la formación de Pello Urizar ratificará en su congreso su apoyo a la refundación.

El cónclave de este partido, previsto en Donostia para el fin de semana del 3 y 4 de junio será, por lo tanto, clave para que la renovación de EH Bildu llegue a buen puerto. En EA Están convencidos de que así será. En este sentido, la asamblea nacional de Gazte Abertzaleak, las juventudes de EA, debatió la semana pasada la propuesta de la ejecutiva nacional sobre la relación con EH Bildu, reafirmando su carácter 'estratégico'. Según la organización juvenil, la «figura de coalición electoral al uso es una forma encorsetada y desfasada que no da para más».

El otro congreso previsto para este año, el de Aralar, se prevé más sencillo, ya que la mayoría de esta formación, desgajada en su día de la antigua Batasuna, se inclina por no seguir como partido e integrarse, como una especie de corriente, en la nueva EH Bildu. En otoño resolverán esta incógnita. Sortu, que acabó en enero su propia refundación, y Alternatiba, el partido separado en su día de Ezker Batua-IU, tienen ya resuelto internamente su apoyo sin fisuras al nuevo frente amplio.

El primer gran reto para el que se preparará la nueva coalición serán las elecciones forales y municipales de mayo de 2019. EH Bildu confía en que su nueva estructuración sirva para salir a ganar al PNV estos comicios. La cita municipal es la más importante para el independentismo de izquierdas, que siempre ha tenido su fuerte en los pueblos, por lo que tratará de mantener y aumentar su poder en los ayuntamientos, sobre todo en Gipuzkoa. En EH Bildu son conscientes de que para poder avanzar por la senda soberanista de Cataluña, ante lo que consideran negativa del Estado español a reconocer 'la nación vasca', necesitan 'ganar elecciones'. Así lo verbalizó recientemente Otegi en una entrevista con este periódico.

Al mismo tiempo, EH Bildu profundizará en sus lazos con EH Bai, su homólogo en Iparralde, y con la que se ha multiplicado la colaboración en estas semanas a raíz del desarme de ETA y los actos en Baiona. La coalición está representada en el País Vasco francés, entre otros, por Anita Lopepe, dirigente también de Sortu, y cuenta con algunos alcaldes y representantes en la nueva Mancomunidad única de Iparralde.