«Rajoy debería testificar en la Audiencia, no por videconferencia»

Ocho años después, la justicia española ha obligado a Mariano Rajoy a dar explicaciones sobre la trama Gürtel. Una citación como testigo por parte del juez Eloy Velasco que ha desencadenado una controversia en el seno de los partidos políticos, ya que el presidente del Gobierno central deberá dar cuentas sobre la red corrupta que salpicó al PP entre 1999 y 2005, cuando atesoraba relevantes responsabilidades orgánicas dentro de la formación. Cómo testificará, aún es una incógnita, aunque el propio Rajoy ha asumido con «normalidad» su citación y ha mostrado su disposición absoluta a colaborar con la justicia.

Este periódico ha pulsado la opinión de tres politólogos para que analicen el escenario político que quedará después de que se produzca este hecho histórico: Rajoy será el primer presidente de la democracia en activo que declarará como testigo ante la Audiencia Nacional. Si hay algo en los que coinciden Félix Arrieta, profesor de Deusto; Pablo Simón, editor de Politikon; y María Valverde, directora del Deustobarómetro, es que el presidente del Ejecutivo central debería desechar la idea de dar explicaciones a través de una videoconferencia.

Félix Arrieta Profesor de la Universidad de Deusto.

LAS PREGUNTAS



1 ¿Cómo debería testificar Rajoy, 'in situ' o a través de videoconferencia? 2 ¿Qué consecuencias puede tener para el devenir de la legislatura?

«La corrupción complica la gestión ordinaria del PP»

1 Desde una posición de transparencia y calidad democrática, creo que debería comparecer en el juzgado, porque sería bueno para todos y sería bueno también desde una posición de normalidad. Otra cosa es lo que le convendría al propio partido. Para el PP sería menos dañino que Rajoy hiciera una aparición por videoconferencia, porque comparecer desde su despacho sería una manera de intentar evitar esa vinculación con la corrupción. Sin embargo, insisto, comparecer 'in situ' sería bueno para mostrar la calidad democrática de las instituciones. Si finalmente lo hace, eso sí, estoy seguro de que evitará la foto de su entrada en la Audiencia Nacional.

2 La corrupción, en parte, ha motivado la aparición de otros partidos que hoy están siendo clave en la legislatura, y la corrupción es la que le está complicando mucho la gestión ordinaria al Gobierno del PP. El hecho de que Rajoy vaya a testificar por la trama Gürtel hará que esta legislatura, que ya es difícil de gobernar por sí misma, se complique todavía más. Lo hemos visto con Ciudadanos en el caso de Murcia, y veremos cómo reacciona el resto de partidos ante una persona citada a declarar, aunque solo sea como testigo. En base a las respuestas que dé ante la Audiencia Nacional, podrían incluso plantearse su apoyo, no solo a los Presupuestos, sino a otras posibles leyes o normas que salgan de este Gobierno.

María Valverde. Directora del Deustobarómetro.

«Su citación presupone que algo debería saber...»

1 En mi opinión debería comparecer en persona. Sin embargo, dudo mucho que testifique de este modo, más teniendo en cuenta que es el presidente que ha hecho ruedas de prensa 'en plasma'. Precisamente, Rajoy se caracteriza por sus escasas, breves e incompletas explicaciones. Seguramente realizará la comparecencia por videoconferencia, de ese modo no se expone directamente a los medios ni ofrece una imagen de su persona en un juicio, aunque sea a modo de testigo. La imagen de su persona acudiendo al juicio y testificando es algo que va a querer evitar a toda costa y la opción de la videoconferencia desde su despacho minimiza los daños que ante la opinión pública pueda tener esta citación.

2 La comparecencia, en sí misma, aunque sea como testigo, es buena para el juicio y para tratar de esclarecer las vías de financiación del PP, pero es mala para Rajoy. Su citación presupone que algo sabe o debería saber en calidad de secretario general que fue del partido, y si declara no saber nada su imagen también sale perjudicada porque la razón de dicho desconocimiento podría achacarse a dos razones: no haber asumido las funciones del cargo o estar mintiendo. En cualquier caso, no creo que afecte a la legislatura, al menos no a su mayor o menor duración, que dependerá de otros factores (aprobación de presupuestos, sondeos electorales, situación de la oposición, etc.), pero sí afecta a Rajoy como presidente tanto del Gobierno como del PP, no en el corto plazo, pero sí más adelante.

Pablo Simón Editor de Politikon.

«Se ralentizará la toma de decisiones del Gobierno»

1 Yo entiendo que el procedimiento que se debería seguir es el de ir en persona. Ahora bien, comprendo también que el PP vaya a intentar evitar la foto, porque aunque sepamos que va en calidad de testigo, es cierto que tener a un presidente sentado en el banquillo respondiendo a un juez es una imagen muy potente para los medios de comunicación y eso le puede suponer un desgaste muy importante. Así que seguramente sus asesores busquen métodos alternativos para que testifique, y no podemos descartar que si ellos lo ven factible opten por la vía de la videoconferencia.

2 Complicará la legislatura sin lugar a dudas. No hay elecciones a la vista, por lo tanto no les preocupa tanto el desgaste electoral, pero sí es cierto que esto va a poner en una situación un poco incómoda a los partidos que están llegando a acuerdos con el PP. La imagen de tener proximidad al Gobierno, cuando está en una situación de tanto desgaste, al final lo que hace es recortar el margen de maniobra que tiene el PP. Ahora, para negociar cualquier medida legislativa los partidos de la oposición van a pedir mucho más compromiso a cambio de darles el apoyo. Nadie quiere acercarse a un partido con este tipo de problemas. Por eso, lo más probable es que, en términos de legislatura, lo que haga sea ralentizar la toma de decisiones.