Los escándalos de corrupción no sacan al PNV de la negociación presupuestaria

La citación de Mariano Rajoy como testigo del caso Gürtel y los últimos escándalos de corrupción que han afectado al PP de Madrid pueden enturbiar la recta final de las negociaciones presupuestarias que el PNV mantiene con los populares desde hace semanas, pero no serán el detonante que las haga descarrilar. Fuentes del EBB confirmaron a última hora de ayer que «el PNV seguirá defendiendo los intereses de Euskadi como hasta ahora», lo que se puede interpretar como que los últimos casos de corrupción conocidos no serán un escollo para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado que, no obstante, se enfrentan a otros riesgos más tangibles como las diferencias que aún se mantienen en torno a la liquidación del Cupo de la última década o la renovación de la ley que debe regir esta herramienta económica en los próximos cinco años.

Desde que el martes un tribunal de la Audiencia Nacional decidió llamar al presidente del Gobierno como testigo del caso Gürtel, diversas fuentes del PNV se acogieron al mantra del «respeto a la actuación de la justicia, que es igual para todos», al tiempo que se negaban a valorar la posible repercusión de esta citación en las negociaciones en marcha. Unos contactos que vivirán su momento clave la próxima semana, que es cuando termina el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a los Presupuestos. Fuentes jeltzales en el Congreso aseguraban ayer que, tal y como están las negociaciones en este momento, el PNV se inclina por presentar una enmienda a la totalidad «porque las distancias todavía son importantes», aunque reconocían también que «las conversaciones siguen».

A lo largo del día de ayer, mientras, Podemos Euskadi abrió la espita de criticar al PNV por su hipotético apoyo a las cuentas de Rajoy tras los últimos casos de corrupción, lo que llevó a fuentes del EBB a fijar la posición del partido. Una postura que se podría resumir en esta pregunta: «Porque un juez llame a declarar como testigo a Rajoy, ¿el PNV debe dejar de defender los intereses de Euskadi?». La respuesta a esa pregunta por parte del EBB es «no», de donde se infiere que los jeltzales siguen adelante con la negociación de los Presupuestos.

Apuntan que apoyar las cuentas sería respaldar «una herramienta», no avalar al Ejecutivo o al PP



Responden a las críticas de Podemos señalando que este partido puede impulsar una alternativa

Las mismas fuentes jeltzales afirman que «seguiremos defendiendo los intereses de Euskadi, lo que no significa dar aire a ningún gobierno o a ningún partido». A su juicio, «los Presupuestos son solo una herramienta económica. Si hay casos de corrupción que pueden afectar a la legitimidad de un gobierno, lo hacen a ese ejecutivo, no a todas sus herramientas».

Respecto a las críticas de Podemos, en el PNV las califican de «cínicas» porque «este grupo tuvo la oportunidad de conformar una mayoría alternativa al PP y no lo hizo. Incluso ahora podría lograr una mayoría alternativa para los Presupuestos, pero tampoco lo intenta. Que no digan a los demás lo que deben hacer cuando ellos no hacen nada».

El PP espera que no afecte

Fuentes del Gobierno central confiaron ayer en que todas estas polémicas no afecten a la negociación de los Presupuestos. El PP ya tiene amarrado el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria y confía en lograr también un acuerdo con el PNV para que las cuentas superen las enmiendas a la totalidad gracias a un empate a 175 escaños. También la portavoz del PP vasco, Laura Garrido, señaló ayer que la corrupción y los Presupuestos «son ámbitos distintos».