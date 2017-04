Sánchez cree que la corrupción del PP demuestra la validez del 'no' a Rajoy

El candidato en las primarias del PSOE Pedro Sánchez considera que los casos de corrupción que salpican en los últimos días al PP -el último el del Canal de Isabel II- demuestran que el "no" a Mariano Rajoy y el "sí" a un cambio político en España eran antes y son ahora más necesarios que nunca.

En declaraciones a los periodistas tras mantener en Madrid una entrevista con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien apoya su candidatura para liderar el PSOE, Sánchez ha apostado por una "regeneración" de la vida política que pasa por un cambio político y un cambio de rumbo "que sólo puede hacer el PSOE".

Sánchez ha agradecido el apoyo de miles de militantes en el día en que comienza oficial la recogida de avales para las primarias en el partido.

"Con muchas ganas e ilusión, enormemente agradecido a los afiliados y esperanzado de que el PSOE salga fuerte y renacido para servir a la mayoría social de este país", ha remarcado.

El ex secretario general del PSOE cree que su partido tiene ahora la "enorme responsabilidad y la enorme oportunidad" de volver a estar "en el lugar que merece", siendo un partido "abierto" que esté junto a los votantes "de izquierda".

Hidalgo se ha mostrado convencida de que Sánchez volverá a ser el líder del PSOE y le ha vuelto a dar su apoyo tal y como hizo también cuando todavía era secretario general del partido.

"Necesitamos a un líder como Pedro Sánchez no solo en España, también para Europa, para reinventar esta propuesta socialdemócrata y ecologista que necesitamos", ha asegurado.

La alcaldesa de París, que se encuentra en Madrid para asistir a la inauguración de un jardín en memoria de los integrantes de La Nueve, la compañía española que fue la primera en entrar en la capital gala para liberarla de las tropas nazis, también se ha referido a la actual situación política en Francia.

"Le Pen no ganará. Estamos haciendo todo para que no gane. No es posible, no creo que la ciudadanos franceses apuesten por esas ideas de extrema derecha", ha proclamado.

Hidalgo es una de las dirigentes socialistas francesas que han hecho campaña por el candidato de su partido, Benoît Hamon.