Podemos Euskadi no se sube de momento al 'Tramabus'

Ni siquiera ha recorrido el País Vasco, y tampoco se prevé que lo haga, pero el alcance mediático que ha despertado el 'Tramabús' de Podemos también ha llegado hasta el seno de la formación morada en Euskadi. Desde el partido liderado por Nagua Alba, sin embargo, recogen con «distancia» la campaña con la que Podemos pone nombre y cara a los miembros de «una trama corrupta», una red de conexiones entre dirigentes políticos y económicos que el partido que dirige Pablo Iglesias ha querido denunciar poniendo a circular un autobús decorado con retratos de quienes considera integrantes de ese entramado.

Aunque ayer el polémico vehículo se vio obligado a cancelar la ruta que tenía prevista por una avería en el embrague, sobre la una del mediodía volvió a ponerse en marcha para 'pasear' por las calles de Madrid las caras de Rodrigo Rato, Esperanza Agirre, Felipe González, José María Aznar, Luis Bárcenas o Mariano Rajoy, entre otros. Una segunda travesía que sirvió para denunciar las «cloacas del Estado» y el uso «partidista» que, a juicio de Podemos, hacen algunos políticos y empresarios de instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la justicia, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De momento, según fuentes cercanas a la dirección de Podemos Euskadi, no hay previsiones de que el autobús llegue en nuestro territorio. Aunque tampoco lo descartan con rotundidad, ya que aún no están cerradas las localidades que visitará el autocar. Lo que sí reconoce la formación que dirige Alba es que la campaña, ideada desde la dirección estatal del partido, no «atañe tanto» a Euskadi. Por eso, insisten las mismas fuentes, se está «mirando con distancia» la controversia que ha suscitado la campaña entre los partidos políticos a los que la formación morada relaciona con «la trama».

Aun así, desde la dirección de Podemos Euskadi muestran su «respaldo absoluto» a la toma de decisiones de Pablo Iglesias y su equipo, y a lo que determine el partido a nivel estatal. «Si desde Madrid creen que esta es la mejor forma de denunciar la corrupción nos parece bien», zanjan.

A la 'caza' del corrupto

La estrategia de Podemos para denunciar casos de corrupción, no obstante, no se limita sólo al tránsito del bautizado 'Tramabús'. Horas antes de exhibir la campaña, la formación envió una misiva a los inscritos del partido para que den 'caza' a cualquier atisbo de corrupción en las ciudades. «Necesitamos que nos contéis quiénes son los protagonistas principales de La Trama en vuestro territorio, los lugares icónicos del pelotazo y los mecanismos del saqueo», decía la carta.

Desde el partido liderado por Nagua Alba, sin embargo, aseguran que su «política anticorrupción» seguirá en la misma línea que hasta ahora. «Desde la dirección no ponemos como prioritario buscar casos de corrupción. Ese mensaje está dirigido a las bases. Cuando los ha habido ya los hemos denunciado», aclaran. En cualquier caso, desde la formación morada en Euskadi insisten en que seguirán exigiendo «transparencia» a las instituciones.

La cascada de críticas contra la iniciativa (cuesta alrededor de 600 euros al día, según reveló el partido), no se hizo esperar. La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, tildó de «antidemocrático» y «pueril» el 'Tramabús'. Aunque los reproches también llegaron desde el PSOE y Ciudadanos. «Es una auténtica barbaridad», criticó ayer el diputado socialista Antonio Hurtado. Por su parte, la formación naranja reconoció sentir «cierto rubor» ante el hecho de que un partido «tenga que recurrir a este tipo de procedimientos».