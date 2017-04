Sare convoca una manifestación el 6 de mayo en Vitoria para pedir la libertad de los presos de ETA enfermos

La red ciudadana Sare ha convocado una manifestación el próximo 6 de mayo en Vitoria para reclamar la puesta en libertad de los 13 presos de ETA "gravemente enfermos", entre ellos Oier Gómez, que padece sarcoma de tipo Ewing en estado avanzado, con metástasis en cráneo y pelvis, y cuyo caso se someterá este miércoles a una vista en París para suspender o no su condena.

El representante de Sare, Amets Martinez, ha afirmado este martes en rueda de prensa en Bilbao que la sociedad vasca ha dicho "alto y claro" que no existe ninguna razón para mantener a los presos enfermos en prisión, "ni desde el punto de vista humanitario, ni desde el legal, ni tampoco desde el contexto que vivimos en Euskal Herria" y se ha preguntado si el Gobierno francés podría explicar "cualquier cosa que le suceda a Oier", al que los médicos dan seis meses de vida.

Alrededor de un centenar de miembros de Sare y Bagoaz se han concentrado este martes frente al Consulado francés en Bilbao para solicitar la puesta en libertad del preso de ETA. Además, han hecho entrega de un dossier al cónsul para que se lo traslade al Ministerio de Justicia francés, en el que se ha recogido "el apoyo social, político e institucional" que tiene esta reclamación.

"Diferentes ayuntamientos como el de Gasteiz o el de Araia (Alava) se han manifestado ya a favor de la suspensión de la condena, y tanto la Diputación alavesa como el Parlamento Vasco han hecho declaraciones en ese sentido, por lo que se trata de un mandato de la sociedad", ha apuntado el miembro de Sare.

Martínez ha calificado como "situación extrema" la que vive el preso de ETA, "una experiencia que se tiene que solucionar, no sólo para él, sino también para las 13 personas gravemente enfermas que están en la cárcel y a las que hay que poner en libertad", ha añadido. Desde Sare no se descartan nuevas convocatorias en el caso de que no haya "soluciones" en los próximos días.