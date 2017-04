Euskadi y Auschwitz estrechan lazos en el 80 aniversario del bombardeo de Gernika

El lehendakari, Iñigo Urkullu, viajará este miércoles al museo erigido en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz (Polonia), donde plantará un retoño del árbol de Gernika con motivo del 80 aniversario del bombardeo de este municipio vizcaíno por la aviación alemana e italiana. La visita responde al objetivo de "estrechar lazos" y de unir estos dos símbolos de "la barbarie" cometida por los regimenes nazi y fascista del pasado siglo.

Urkullu estará acompañado por una delegación compuesta por miembros del Gobierno vasco y de las Juntas Generales de Bizkaia, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El viaje, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de abril, tiene como objetivo "estrechar lazos entre dos iconos de la barbarie del nazismo y el fascismo, como son Auschwitz y Gernika. El acto coincidirá con el 80 aniversario del bombardeo de Gernika por la aviación alemana e italiana, aliadas de Franco en el golpe militar que dio lugar a la Guerra Civil Española (1936-1939).

Junto al lehendakari viajarán el secretario general de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación, Jonan Fernández, y la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza.

Al viaje también acudirá la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, acompañada de representantes de diferentes grupos junteros. Está previsto que asistan jóvenes de diferentes centros educativos de Euskadi, en el marco de una expedición educativa promovida por la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea (APTCE).

Encuentro internacional del jóvenes

La plantación del retoño del Árbol de Gernika se llevará a cabo el 20 de abril en el Parque Zasole, en las inmediaciones del Campo de Auschwitz-Birkenau.

El lehendakari mantendrá encuentros con representantes del Ayuntamiento de Oswiecim (municipio donde se encuentra el Museo), con el presidente de la región de Malopolska, así como responsables del Museo Auschwitz- Birkenau.

El día previo, el 19 de abril, la delegación vasca visitará los campos de concentración de Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau. Tras la visita oficial, asistirán a un encuentro internacional de jóvenes vascos y polacos en el que se podrá escuchar la voz de un superviviente de los campos: Bogdan Bartnikowski. En el acto se conmemorará también el 80 aniversario del bombardeo en Gernika.

El museo Auschwitz-Birkenau se erigió en julio de 1947 y comprende los terrenos de dos antiguos campos de concentración Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau, con una superficie conjunta de 191 hectáreas. En 1979, a solicitud de Polonia, el terreno del antiguo campo fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Unión Gernika-Oswiecim

El acto central de "unión" entre Gernika y la ciudad polaca de Oswiecim (Auschwitz) incluye la visita al campo de concentración y la plantación de un roble que "simbolice la libertad" y representará "la expresión de respeto y confianza la conexión simbólica de ambas ciudades que sufrieron en el pasado".

La celebración cuenta también con encuentros y conferencias en la Fundación polaco-alemana de Encuentros Juveniles Internacionales-MDSM y con un Encuentro Juvenil internacional entre jóvenes en Oswiecim.

Las autoridades polacas cursaron una invitación oficial al lehendakari para que participase en estos actos que tienen como objetivo "la educación en los valores de la paz", en la que también estarán presentes las autoridades más representativas de la región de Malopolska y la presidenta del Parlamento de Polonia.

El 20 de abril tendrá lugar la mesa redonda "Europe after the experiences of Guernica and Auschwitz", en la que tomarán parte la Premio Nacional de Literatura Kirmen Uribe Urbieta, Miren Arzalluz, presidenta del Instituto Etxepare, Felipe de Braganza i Bourbon Mendoza, doctor en Historia por la Universidad de Coimbra, Presidente del Comité de Honor APTCE y Jefe de la Casa Real de Portugal y Jerzy M. Nowak, ex Embajador en España y la OTAN.

El 21 está previsto que la delegación de invitados oficiales sea recibida en Cracovia, y se celebre el encuentro entre el lehendakari y el resto de invitados oficiales con las máximas autoridades de la región de Malopolska.

A estos actos está previsto que asistan diversas autoridades, entre las que destacan el Presidente Ciudad de Oswiecim, el Presidente de la Asociación Por Tradición y Cultura Europea Castillo Lara Villamor (APTCE), Álvaro Enrique de Villamor, el Director del Museo Auschwitz Birkenau, el Presidente del Gobierno de Malopolska y la Presidenta Parlamento polaco.