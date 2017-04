Arnaldo Otegi (Portavoz de EH Bildu): «El pacto de hierro con PSE y PP impide al PNV ir más allá de la reforma cosmética del Estatuto»

Arnaldo Otegi (Elgoibar, 1958) vivirá hoy su primer Aberri Eguna tras salir de la cárcel. El año pasado le pilló fuera, en pleno respiro tras haber recobrado la libertad poco antes. El portavoz de EH Bildu se congratula de que el día de la patria vasca esté marcado por el desarme de ETA, aunque lamenta que la izquierda abertzale y el PNV estén ahora «lejos».

-Este es el primer Aberri Eguna con ETA desarmada. ¿El año que viene será el primero con ETA disuelta o desaparecida?

-No lo sé. Hay que esperar. No voy a interferir en el debate de ETA, aunque estoy convencido de que culminará con una decisión positiva porque ya ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y del momento histórico. Pero ese debate corresponde a sus militantes.

-¿Cuánto tiempo necesita la organización para tomar esa decisión?

-No lo sé. Hay que tener en cuenta que hablamos de una organización clandestina y tendrá enormes dificultades para hacer un debate que precisa de tiempo y serenidad. Ese debate no hay que plantearlo en términos de ansiedad política.

-¿Cómo vivió el día del desarme?

-Dormí en Baiona de víspera para evitar operaciones filtro de la Policía en la frontera que nos impidieran llegar. Fue una vorágine pero vi a miles de personas contentas. Ahora toca poner el tema de los presos encima de la mesa, y también la memoria de todas las víctimas.

-Se ha desatado una batalla por el relato del desarme. ¿Quién ha tenido la clave o el mérito?

-Ortuzar inauguró una carrera por el medallero, pero no se trata de esto. No es cuestión de medallas. Hay un factor fundamental: la operación policial de Luhuso. Cuando se produce, hay una rebelión de intelectuales, medios de comunicación y agentes políticos y sindicales en Francia que lleva al Gobierno francés a una reflexión de que eso no se podía repetir. El Gobierno español sí creo que ha intentado sabotearlo hasta el final, pero no lo logró. Al final se llegó a un proceso negociado y acordado con el Gobierno francés y todo el mundo ha colaborado, también la izquierda abertzale, que tiene abiertos canales con el Gobierno francés desde hace mucho tiempo.

-El lehendakari no fue a Baiona y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar cree «más importante» la inauguración de la línea del Metro en Bilbao que el desarme.

-Entiendo que Bilbao es una cosa muy importante (bromea), pero compararlo no merece ningún tipo de comentario.Para la historia reciente de este país van a quedar grabadas dos fotos: La de Patxi López en un tren en Estados Unidos cuando ETA cesó la lucha armada, y la de Urkullu en la línea del Metro durante el desarme. Ha hecho 'un Patxi López'.

-El lehendakari apareció posteriormente en San Sebastián junto al verificador Ram Manikkalingam.

-Fue una evidencia de que alguien se dio cuenta de que habían cometido un gravísimo error político. Tenía información suficiente para saber que ahora el desarme iba a ser integral y total. Tomó una decisión política que le retrata. Su no presencia en Baiona y las palabras de Ortuzar les han obligado luego a hacer ver que ellos también eran parte de la operación. Pero no están acertando.

-Usted suele referirse al PP como los «enemigos de la paz». ¿No es injusto para un partido que ha sufrido tantas víctimas mortales por la violencia de ETA?

-Si repasas sus caras y la crispación con que afronta cada paso por la paz... No lo señalo para ofenderles, sino porque desde el punto de vista del PP en el Estado, no está preparado para esta situación y sigue creyendo que la lógica 'antiterrorista' del esquema anterior le da réditos electorales. Pero no saben sumar, porque la cruda realidad es que aquí son la última fuerza y esta deriva les va a llevar a la marginalidad política.

-Hoy se celebra el Aberri Eguna. ¿El final de la violencia puede facilitar la confluencia con el PNV o, como se está evidenciando tras el desarme, igual la hace más difícil?

-Durante muchísimos años el PNV decía que era imposible un acuerdo con la izquierda independentista por la violencia armada de ETA. Pero una vez desaparecida, ha forjado una alianza con PSE y PP que no conduce a la liberación nacional ni a la justicia social. Esto demuestra su incoherencia, aunque sigue existiendo una gran oportunidad de acuerdo de país para que todas las formaciones se abracen en el camino a la soberanía y el Estado vasco.

-¿Es posible avanzar sin el PNV?

-No es posible construir un Estado vasco sin una gran mayoría popular detrás. Sería importantísimo que junto a EH Bildu estuviera la mayoría sindical, que tiene que jugar un papel fundamental, y luego aspiramos a que se suban al tren otros sectores. Pero no podemos espera al PNV, el tren debe empezar a andar.

-Ahora que habla de mayorías sindicales, ¿qué le pareció el duro manifiesto de Aberri Eguna de ELA contra los peneuvistas?

-Estamos de acuerdo con ELA en que no hay que esperar al PNV para un proceso soberanista ante su gran coalición con PSE y PP. Y estamos de acuerdo también con LAB cuando dice que hay que poner en marcha una vía unilateral por un Estado propio. Haríamos una síntesis de los documentos de los dos sindicatos.

-¿Están ustedes 'condicionados' por ELA como denuncia el PNV?

-Eso no se sostiene. Otra cosa es que hagamos nuestras las demandas de la mayoría sindical. Hemos rechazado los Presupuestos vascos porque son neoliberales y estamos en contra del golpe de estado sindical de la administración Urkullu de firmar acuerdos en minoría.

-¿Cómo están las relaciones entre EH Bildu y el PNV a día de hoy?

-En términos personales, mantenemos buena relación con el EBB y su presidente, Andoni Ortuzar, pero en términos políticos estamos sustancialmente distanciados, en autogobierno y política social, porque han optado por una alianza con PSE y PP. Y si quiere mantener esa alianza, es imposible que en la ponencia de autogobierno el PNV plantee una propuesta que vaya más allá de una reforma cosmética del Estatuto, aunque luego Egibar, en este periódico, abogue por un Estado vasco. Supongo que será un reparto de papeles.

-¿Se llevan mejor con Ortuzar que con el lehendakari Urkullu?

-Tengo más relación con Ortuzar que con Urkullu, aunque no percibo diferencias políticas sustanciales entre el EBB y el lehendakari. Las posiciones del lehendakari son bastante claras. Hoy existe un gobierno que es el que quería Urkullu desde el inicio, y un pacto de Presupuestos con el PP que es el que quería el lehendakari. No nos gusta dónde está el PNV, pero no nos equivoquemos: está ahí, en un pacto de hierro con el PSE y el PP.

-¿Cuál es el futuro del nacionalismo vasco o del abertzalismo?

-Los vascos tenemos que estar abiertos a un acuerdo con el Estado pero eso no va a ocurrir y entonces el camino es el de Cataluña, Escocia o las Islas Feroe. Sin Estado no hay bilateralidad, ni presencia en Europa, ni bienestar social y económico.

-¿Cree realmente que las bases o ciudadanos que votan al PNV seguirán la senda independentista de EH Bildu, como usted aspira?

-Cuando salí de prisión dije que veía el pulso nacional de este país muy débil, pero un año después compruebo que cada vez más sectores intelectuales, euskaltzales, empresariales y de diferentes culturas políticas han puesto sobre la mesa el debate del Estado propio, y en los próximos meses se va a intensificar.

-¿EH Bildu está en plena refundación? ¿Cuál es el reto?

-En los próximos meses hay que lanzar una oferta clara al país desde la izquierda y el soberanismo. Con eso habremos hecho buena parte del camino. Y después convencer a la gente con paciencia, perseverancia y humildad de que se debe construir un Estado propio porque no hay más camino para garantizar la autoprotección social y nacional.

-¿Cómo se puede ser hegemónico ante un PNV tan fuerte y en la centralidad, con el que todos quieren pactar?

-El PNV ha instalado tres grandes mantras en la mente del país y hay que reconocer que le funcionan. El primero que son grandes gestores, cosa discutible. Segundo, que aquí vivimos mejor que en el sur, pero no hay que compararse con Extremadura sino con Dinamarca o Noruega. Y tercero, que no crean problemas ni les gusta la confrontación. A nosotros tampoco, pero tenemos dos Estados que no nos permiten tener un Estado para una Euskal Herria escandinava en el Cantábrico.

-¿Entonces, cómo pueden ustedes derrotarle en las urnas?

-No estamos obsesionados con eso, aunque para llevar al país a una senda soberanista necesitamos ganar las elecciones. Y vamos a preparar las municipales para ganarlas.

-¿Han logrado en EH Bildu espantar los recelos de los sectores de algunos partidos socios como EA?

-Los partidos de la coalición deben fortalecerse porque eso fortalecerá la suma. Pero hay que reconocer que hay numerosas personas que se identifican con la coalición, no con los partidos. Y hay que hacerles sitio. Hay que construir una EH Bildu a la altura del reto histórico.

-Otro año más, el Aberri Eguna se celebra por separado ¿Es posible una celebración unitaria?

-En términos abertzales podría ser, lo que ocurre es que hay desconfianza y no estamos unidos en un camino común, por lo que sería artificial.

-¿Se puede sumar a este día a fuerzas no abertzales?

-Algún día hay que llegar a la conclusión de que todo el mundo celebre el Aberri Eguna, su pertenencia a una misma nación, la vasca, con independencia de que luego cada cual discrepe en términos sociales o nacionales. Estaría bien celebrar mezclados que todos somos vascos y vascas, aunque luego unos quieran que sea independiente, y otros que esté en España o en Francia. Esa debe ser la aspiración.

-Podemos celebrará otra vez el Aberri Eguna. ¿Lo ve sincero o buscan ocupar su terreno?

-Me parece lógico que lo hagan, como ciudadanos que son de este país.

-¿Será posible algún día un pacto en clave de izquierdas con Podemos o el PSE, o hasta que no hagan la «autocrítica» que les exigen los socialistas es imposible?

-Si esto fuera un Estado, como Dinamarca, lo lógico sería un gobierno de izquierdas de EH Bildu, PSE-PSN y Podemos, aunque en el Partido Socialista no están las cosas maduras porque en España les generaría problemas.