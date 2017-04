Aberri Eguna, una fiesta en el diván

. Es 27 de abril de 1932. Alrededor de 60.000 personas se congregaron en Bilbao para celebrar el primer Aberri Eguna, de la mano del PNV y en la festividad del Domingo de Resurrección. Un ritual que se convirtió en una tradición que, sin embargo, ahora se cuestiona porque Semana Santa suena más a vacaciones que a efemérides identitarias.

ACTOS CENTRALES PNV. A las 11.30 de la mañana en la plaza Nueva de Bilbao, intervenciones de Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar. EH-Bildu. A las 12, manifestación y acto político en Gernika, organizados por la red Independentistak. Podemos. El acto principal será a mediodía con un debate entre Nagua Alba y Bernardo Atxaga en la sede de Bilbao de la calle Bailén.

Por tanto, el Aberri Eguna se encuentra ahora en el diván. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre la pérdida de arraigo social e influencia de la celebración del denominado día de la patria vasca. Una realidad que reconocen los dirigentes nacionalistas vascos. Y es que, justifican, la bajada de asistencia está causada debido al éxodo vacacional. «Hoy, a la sociedad le puede más la tendencia del turismo... Y celebrar el Aberri Eguna en medio de la Semana Santa es complicado», admite Joseba Aurrekoetxea, secretario de organización del PNV.

En la misma línea se pronuncia el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova: «Lo cierto es que es una fecha bastante incómoda para movilizar a la sociedad», sentencia. No es comparable, reconoce, con las decenas de miles de personas que alzaban su voz en favor de la identidad vasca allá por los años 80. «Recuerdo aquellos Aberri Eguna como una movilización ciudadana muy importante. Cuarenta mil o cincuenta mil personas manifestándose en favor de la patria vasca», rememora el dirigente independentista.

Hoy, sin embargo, la fiesta del Aberri Eguna se reduce a los actos convocados por los propios partidos. De hecho, la constante que se ha mantenido es la división con la que las dos fuerzas referentes del aber-tzalismo afrontan la jornada, pese a que, tras la dictadura, hubiera años de actos unitarios, algunos con la presencia del PSE. El denominador común es que se reconozca «el derecho nacional» de Euskal Herria. Por eso, ambos dirigentes no ven mal abordar una reflexión sobre una fecha alternativa, aunque el PNV de momento sigue apostando por el Domingo de Resurrección. ¿El objetivo de un eventual cambio? Tratar de aglutinar a un mayor número de personas y partidos.

La pérdida de arraigo social, no obstante, no significa que los actos del Aberri Eguna estén «desangelados», puntualiza Casanova, que pone en valor que hoy se sigan congregando «alrededor de 10.000 ó 15.000 personas». Se refiere, eso sí, a la jornada convocada por la red Independentistak que, un año más, contará con el respaldo de EH Bildu. Esta vez, en Gernika. El motivo no es otro que celebrar la efemérides en la víspera del 80 aniversario del bombardeo de esta localidad vizcaína. Y Casanova trata de justificar por qué la coalición se adhiere a un acto ajeno: «Consideramos que hay que darle prioridad a celebrar la fiesta de manera colectiva», sentencia. Cree que los partidos políticos deberían perder protagonismo porque, a su juicio, el objetivo es reivindicar los derechos «que nos asisten como país y la voluntad de que esa identidad colectiva se traduzca en la conformación de un Estado independiente y soberano, más allá de las siglas».

Entonces, ¿existe, o no, cierta desafección con el sentimiento nacionalista vasco? «Todo lo contrario», dice con rotundidad Aurrekoetxea. «La gente tiene cada vez más conciencia nacional. Sin embargo, la sociedad actual no tiene la necesidad de ir a una concentración de algo que ya está normalizado», agrega.

Evolución con el tiempo

En este sentido, el dirigente jeltzale hace una retrospectiva en el tiempo y se retrotrae hasta la dictadura franquista. «El Aberri Eguna era un símbolo reivindicativo contra un sistema. Sin embargo, mientras hoy un chaval joven ve la ikurriña con total naturalidad, otros lo ven como una conquista. Son formas diferentes de vivir el patriotismo vasco».

Por eso, manifiesta, el formato del Aberri Eguna ha tenido que ir adaptándose a la evolución de la sociedad. Y lo que un día fue una manifestación masiva hoy es una jornada en la que se combina una reivindicación «para ganar nuestro derecho nacional», pero con actividades lúdicas capaces de despertar, precisamente, ese sentimiento nacionalista vasco. «Llevamos un mes preparando este día, activando todo tipo de iniciativas para que la gente se involucre más», explica el burukide.

En el PNV llevan días recopilando fotografías de personas en Argentina, Venezuela o Filipinas y han hecho un llamamiento para que los vecinos saquen hoy la ikurriña al balcón, otro termómetro que mide hoy en día la falta de arraigo. Una comida multitudinaria y con verbena congregará a más de un millar de personas en El Arenal bilbaíno. Más de 3.000 personas se esperan en la intervención del lehendakari y de Andoni Ortuzar, presidente del EBB. Todo un abanico de actividades con el que PNV y EH Bildu buscan despertar «la conciencia nacional».