Los verificadores volverán a Euskadi para ratificar el desarme y hacer balance final

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) volverá a Euskadi en las próximas semanas una vez culminado el desarme de ETA. El grupo liderado por el ceilandés Ram Manikkalingam quiere hacer un balance final de sus casi seis años de trabajo en el País Vasco y anunciar el cierre de esta etapa. Asimismo, ratificarán la culminación por ETA del desarme, del que fueron notarios internacionales el pasado sábado en Baiona. Es probable que en esa comparecencia, que en principio tendría lugar en Bilbao, Manikkalingam y sus colaboradores ofrezcan detalles públicos del cierre de la entrega de armas, que se da por culminada, aunque desde el Gobierno francés aseguran que el número de pistolas y fusiles entregados es menor al anunciado por los autodenominados 'artesanos por la paz'. Se prevé que la CIV pueda mantener encuentros con instituciones como el Gobierno Vasco, al que le une una buena relación, y partidos políticos.

El conocido también como Grupo de Amsterdam ha estado implicado en el fin de la violencia en Euskadi desde septiembre de 2011, cuando aparecieron por sorpresa en un hotel de la capital vizcaína para explicar su tarea de verificar el cese de la actividad armada de ETA, que se anunciaría un mes después. Desde entonces, se encargaron de confirmar que la banda cumplía su palabra de no volver a emplear las armas. Este primer trabajo no fue en principio especialmente complejo, aunque tuvo algún momento de tensión cuando tuvieron que reclamar a los activistas en la clandestinidad que no emplearan sus pistolas bajo ningún concepto, incluso aunque fueran a ser detenidos.

Consolidada esa fase, el grupo de Manikkalingam fue reclutado para impulsar el desarme de ETA, una vez que los gobiernos de España y Francia se negaron a una negociación como fijaba la hoja de ruta de Aiete. Todo parecía ir por el buen camino. El 21 de febrero de 2014, la CIV convocó de nuevo a los medios de comunicación en Bilbao para anunciar un primer gesto de desarme. Manikkalingam y sus compañeros aparecieron con un inventario de armas que la organización estaba dispuesta a entregar. La pequeña cuantía del arsenal fue despreciada por el Gobierno central y decepcionó al Ejecutivo vasco de Iñigo Urkullu. Pero lo peor estaba por venir. Junto a la comparecencia, la BBC difundió un vídeo de Manikkalingam y su compañero Ronnie Kasrils (Sudáfrica) con dos etarras encapuchados que les mostraban las armas entregadas, en un piso de Toulouse. La Audiencia Nacional citó en pleno domingo a los verificadores a declarar como testigos. Los facilitadores reconocieron que los miembros de ETA se habían llevado esas armas en cajas. Su papel estaba en entredicho aunque el lehendakari les echó un capote yendo a Madrid a arroparles.

Se prevé que den detalles del proceso final de la entrega de las armas culminado el pasado día 8



En la agenda de la CIV podrían tener espacio encuentros con las instituciones y partidos

Sin señales de vida

No volvieron a dar señales de vida en diez meses, hasta que el día de Santo Tomás de aquel 2014 confirmaron que ETA seguía avanzando en el inventariado y sellado de sus armas de cara a una futura entrega. El Gobierno Vasco, esta vez, deslució ese anuncio al hacer público un plan propio de desarme. Así las cosas, las sucesivas operaciones policiales contra ETA y las discrepancias políticas fueron entorpeciendo su tarea. Los verificadores, bajo la lupa judicial, no podían desplazarse a Francia y tuvieron dificultades para mantener el contacto con la banda. Decidieron trabajar en secreto. Hasta el mes pasado. Entonces, se conoció que iban a actuar como notarios del desarme a través de la vía de la sociedad civil ensayada en Luhuso.

Tras varias semanas de viajes secretos a Euskadi y reuniones con instituciones y partidos, Manikkalingam volvió a aparecer en público en Baiona, más de tres años después de aquel fiasco en Bilbao. Acompañado del británico Chris Maccabe y del asistente de la CIV Juan Garrigues, el verificador ceilandés recibió la carpeta con el inventario y las geolocalizaciones de los zulos. Un mediador, cuyo nombre se desconoce, trasladó de inmediato la información a la Fiscalía de Baiona para que la Policía fuera a recoger los arsenales. Tras una breve intervención ante los periodistas, Manikkalingam viajó a Donostia para comparecer con Urkullu, que se negó a asistir al acto institucional de Baiona para marcar distancias con la izquierda abertzale y por diferencias con el procedimiento final empleado por los 'artesanos de la paz'. Posteriormente, todo el equipo regresó a su cuartel general de Holanda. Obsesionado con su seguridad jurídica, Manikkalingam y sus colaboradores no fueron esta vez requeridos por los jueces.