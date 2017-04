Sémper cree que «las armas que ETA no entregó en Baiona van a ser incautadas»

«Las armas que ETA no entregó el pasado sábado en Baiona van a ser incautadas». Así de tajante se mostró ayer, en declaraciones a este periódico, el portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, tras conocer que Francia asegura que la organización entregó 73 armas en vez del centenar que constaba en los listados de los intermediarios civiles, y ante la posibilidad de zulos perdidos, incluso en España.

De hecho, el dirigente popular fue más allá y aseguró que «intuye» que el arsenal que aún falta por entregar «podrían estar intentando venderlo en el mercado negro». Sin embargo, el desarme «a medias» no cogió por sorpresa a los populares vascos: «Llevamos tiempo advirtiendo que de ETA no te puedes fiar», afirmó Sémper. Asimismo, el presidente del PP de Gipuzkoa arremetió contra la labor de los verificadores, encabezada por Ram Manikkalingam. «Igual que en 2014, comprobamos que los verificadores no han servido para nada, no han sido capaces de verificar nada», insistió.

En este sentido, el dirigente popular denunció la «falta de sinceridad» de ETA y su intento de «maquillar su derrota». Por eso, quiso enviar un mensaje para «tranquilizar» a la sociedad vasca porque «las armas que aún no están en manos de la Policía no volverán a ser utilizadas en atentados». Además, Sémper pidió al Gobierno Vasco en general, y al lehendakari Iñigo Urkullu en particular, que «no muerdan el anzuelo de ETA».

«Rajoy no iba a impedir nada»

Por otra parte, desde el Gobierno central precisan, en respuesta al líder del PNV, Andoni Ortuzar, que el presidente Mariano Rajoy «no iba a impedir» el desarme de ETA una vez que conoció que la banda iba a entregar las armas de forma unilateral y «sin contrapartidas». Fuentes gubernamentales precisaron que Rajoy estaba puntualmente informado de los acontecimientos antes de la reunión con Urkullu.