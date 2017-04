EH Bildu pide que no haya otra promoción de la Ertzaintza

EH Bildu ha propuesto al Gobierno Vasco que no haga una nueva promoción de la Ertzaintza porque considera que, «desde el punto de vista de la llamada 'lucha antiterrorista' y desde el punto de vista del orden público, no se percibe la necesidad de recursos existente en otros tiempos». La coalición abertzale recoge esta reclamación en una proposición no de ley firmada por Julen Arzuaga que se ha registrado para su debate en el Parlamento Vasco.