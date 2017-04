Podemos celebrará un Aberri Eguna más discreto en su sede de Bilbao

Podemos Euskadi celebrará por segundo año consecutivo el Aberri Eguna, y lo hará en su sede de Bilbao. Así lo adelantó ayer a este periódico el partido que lidera Nagua Alba, que avanzó también el lema: 'Patria Abierta/Aberri Irekia'. Será una jornada festiva y abierta a los militantes que podrán disfrutar de debates, talleres y charlas en la denominada La Morada, su 'base' del Casco Viejo de la capital vizcaína, y que contará con la presencia de sus dirigentes vascos.

El nuevo escenario elegido, el de La Morada, es completamente diferente al del año pasado en la escultura de la Paloma de la Paz de Donostia, que no reunió más que a un centenar escaso de simpatizantes, aunque sí logró el eco mediático que pretendía. El partido eligió dicho enclave donostiarra como símbolo de la convivencia que también quiso trasladar a una jornada reivindicativa que en los últimos años ha estado «monopolizada» por las formaciones nacionalistas, y como ejemplo de que la «patria» es la «gente» que vive en Euskadi y no una determinada ideología. En esta ocasión, la formación de los círculos ha optado por un acto discreto e íntimo, más dirigido a su militancia y abrirá las puertas de La Morada, de 10 de la mañana a tres de la tarde, para todo el que quiera asistir.

Todas las identidades

La Morada acogerá el domingo una fiesta con diferentes actos como debates y talleres



La fiesta del año pasado en la Paloma de la Paz de Donostia no obtuvo la repercusión esperada

La formación morada sorprendió a propios y a extraños en marzo del año pasado cuando anunció su decisión de festejar por todo lo grande el día de la patria vasca sumándose así a una efeméride que hasta entonces parecía reservada únicamente a los partidos nacionalistas o abertzales. Alba reclamó entonces «una patria que acoja todas las identidades». En un comunicado en el que argumentaban su adhesión a esta celebración, que sirve para ensalzar la 'nación vasca', alegaron que «patria es luchar contra la desigualdad, no dejar a nadie atrás y hacer sentir cada vez más cómodas a todas las personas que vivimos en Euskadi». Defendieron que «Podemos Euskadi se reafirma con este acto en su voluntad de ser un agente activo de convivencia, capaz de superar dinámicas frentistas y de ofrecer a la sociedad vasca un horizonte de entendimiento y acuerdo». Y para lanzar ese mensaje, aseguraron en su día que el símbolo de la escultura de Nestor Basterretxea, ubicada en Sagüés y que cuando estaba en Anoeta fue testigo de múltiples manifestaciones contra la violencia y a favor de la paz, es la mejor opción.

La relevante decisión de unirse al Aberri Eguna no suspuso motivo de fricción con la dirección de Pablo Iglesias. La propia Alba, entonces recién elegida secretaria general vasca, aseguró que contaba con el respaldo de la cúpula de mando de Madrid para celebrar esta fiesta coincidente siempre con el domingo de Resurrección. No obstante, la irrupción de un partido que no se proclama independentista sí suscitó sorpresa en el PNV. El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, aseguró en ese momento que no entendía, aunque respetaba, que se celebrase un Aberri Eguna sin una reivindicación nacional.