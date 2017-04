Ortuzar cree que no habría habido desarme si España hubiera dicho «no»

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el relato ofrecido en las últimas horas por la senadora del PS Fréderique Espagnac, --quien ha afirmado que el exministro del Interior galo Bruno La Roux, fue el primero en "tomar una decisión política y trabajar" para que el desarme se produjera con "éxito"- está "un poco novelado" porque no habría habido desarme si España hubiera dicho que "no lo veía". Según ha afirmado, a 48 horas del desarme, Francia no había respondido todavía al emplazamiento de los autodenominados 'artesanos de paz' para que se implicara.

Además, ha expresado su "perplejidad" por las declaraciones del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, sobre la presencia de Mateo Zuppi el pasado 8 de abril en Baiona, y ha confesado sentirse "más cercano" al arzobispo de Bolonia que a los obispos vascos.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha mostrado convencido de que el desarme de ETA ha sido "una labor coral" en la que el PNV y las instituciones vascas "han colaborado".

A su juicio, "probablemente" ahora se produzca "una carrera para el medallero, visto que ha salido relativamente bien o bien". Preguntado por si ahora existe una 'pelea de protagonismos', ha destacado que "ahora todo el mundo reclama su parte de mérito". En su opinión, "lo importante era que se produjera" y "cada uno tiene que estar satisfecho en la medida de lo que ha hecho y aportado".

Ortuzar considera que el proceso hacia el desarme del 8 de abril no se inició el 20 de febrero en una cumbre entre Málaga y España, como ha asegurado la senadora Espagnac. "Yo creo que empezó antes, probablemente, en la reunión de Málaga, por lo que yo sé, que algo sé, no salió la decisión en el sentido que hoy he oído contar", ha añadido.

El dirigente de la formación nacionalista cree que la versión ofrecida por Fréderique Espagnac "está un poco novelado" porque "han pasado muchas más cosas". Aunque ha admitido que, "evidentemente" si Francia no se hubiera implicado, el desarme no se habría producido, ha añadido que "si España le hubiera dicho a Francia que no lo veía, tampoco" se habría llevado a cabo.

"¿Esto a qué conduce? Hay que entender que estamos en una campaña precampaña electoral en Francia, estamos en unas presidenciales y luego en unas legislativas. Es lógico que cada uno quiera buscarse un protagonismo. Lo entiendo, no pasa nada. No quiero buscar ninguna polémica con este asunto", ha dicho.

«Las instituciones vascas estuvieron donde había que estar»

Según Ortuzar, tal y como aseguraron los autodenominados 'artesanos de la paz' 48 horas antes del desarme, Francia no había respondido a su emplazamiento todavía. "Es que es así, es así. Otra cosa es que hubiera gente en el Gobierno francés que tuviera unos intereses, unas formas de verlo", ha señalado.

En el caso de las instituciones vascas, según ha dicho, "han respondido a las peticiones que se les han cursado por diferentes instancias y han velado por que este proceso se hiciera bien y conforme a la legalidad".

El presidente del PNV cree que el partido midió "bien" su representación a lo largo de los acontecimientos del pasado sábado, ya que "primero, las instituciones vascas estuvieron donde había que estar, dando cobertura al Comité Internacional de Verificación y coadyuvando a lo que era importante de verdad, que el acto de desarme se produjera de una manera correcta".

Posteriormente, el PNV estuvo representado en el acto organizado por los 'artesanos de la paz' en Baiona, a través de su presidente en Iparralde (País Vasco francés), Paco Arizmendi. "Este proceso no ha empezado en febrero, empezó mucho antes", ha apuntado, tras recordar que "lleva desde la caída de la primera operación de Luhuso".

Tras el desarme

El presidente del PNV ha asegurado que, una vez materializado el desarme, cada uno sabe "qué debe ir haciendo para ir cerrando páginas" y ha advertido de que "no es bueno intentar hacer una especie de acción reacción", y "que ahora parezca que, como ha habido un acto, por un lado, ahora tiene que haber un acto por el otro".

En su opinión, "ahí hay cosas que hacer por todas las partes", entre ellas, "una memoria justa y comprensiva de toda la violencia, de lo que ha supuesto la violencia en Euskadi" en el que las víctimas "tienen que tener un hueco muy especial".

Queda también, ha proseguido, "el tema de los presos" y la "excepcionalidad" en la política penitenciaria que considera que "debe desaparecer". Ha apuntado, asimismo, al "propio proceso" de los presos de ETA para "determinar ellos mismos de forma individual, qué quieren hacer".

Ortuzar se ha referido a la reclamación del colectivo para que se acerque a los presos de la banda a la cárcel de Zaballa. Según ha explicado, el PNV ha estado ya con el EPPK y le ha transmitido su opinión, por lo que cree que "no está bien que nos reclamen con escritos cosas".

Para el PNV, existen "ámbitos de actuación" que "deben ser urgentes" como el de los presos enfermos que "ya no es una cuestión de política penitenciaria sino de humanidad y derechos humanos". En este capítulo, considera que "hay que actuar rápidamente", al igual que se debe actuar sobre "el alejamiento" de los presos.

En este aspecto ha apuntado al plan del Gobierno Vasco para "encauzar una nueva política penitenciaria", una "guía mucho más realista y con más visos de llevarse a término que hacer planteamientos" que son, "otra vez, jugar al todo o a nada".

Para el presidente del PNV no se puede intentar ahora "convertir en un acto positivo" algo que "en verdad, es negativo", porque la entrega de armas lleva a pensar en la utilización que se ha hecho de esas armas". "Esas armas nunca se tenían que haber utilizado para matar a gente. Está bien que se entreguen, pero nadie puede pretender que acotemos su historia al día que se dan. Con el tema de los presos pasa lo mismo. Cada uno tiene detrás una historia", ha apuntado.

La visión de los obispos

Ortuzar se ha referido a la postura de la Iglesia ante el desarme y se ha confesado "más cerca" del representante del Vaticano y arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi, que de los obispos vascos. "Tenemos una vinculación con la Comunidad de San Egidio, hemos trabajado con Mateo Zuppi, sabemos cuáles son sus posicionamientos, no solo sobre la cuestión vasca, sino en general, y nos sentimos identificados con esa iglesia".

Según ha manifestado, "a veces, como creyente y como católico" ve "con cierta perplejidad cosas que dicen algunos obispos vascos". "Hoy he leído una s declaraciones del obispo de San Sebastián que, en algunas cosas, me generan perplejidad, ha dicho, en alusión a las afirmaciones de José Ignacio Munilla, quien este pasado lunes advirtió que, con su presencia en Baiona, Zuppi actuó "por su cuenta" y no en representación del Vaticano.