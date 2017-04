«El Gobierno no tiene la obligación de hacerle las cosas más fáciles a lo poco que queda de ETA»

24 horas después de la entrega de los arsenales por parte de ETA, el mensaje del Gobierno es de absoluta firmeza. La entrega de armas no va cambiar nada. Es más, a la pregunta de si una hipotética disolución de ETA conllevaría modificaciones en la política penitenciaria, Juan Ignacio Zoido responde tajante que el Ejecutivo ni se lo plantea porque la organización terrorista «no está dando pasos por su voluntad», sino por su derrota. En su primera entrevista tras el desarme, el ministro del Interior expresa sus dudas sobre las intenciones de la banda.

¿El Gobierno considera que ETA ya es una organización desarmada?

-ETA está operativamente derrotada, con sus dirigentes en prisión y sin futuro. Esa es la realidad, una realidad a la que hemos llegado por la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la acción de jueces y fiscales y de todas las Instituciones del Estado, la cooperación internacional y, muy especialmente, con el ejemplo ético de las víctimas del terrorismo. Lo fundamental es que se sepa que más allá de escenificaciones, no va a haber impunidad, con desarme o sin él. Por otro lado, la entrega de armas no cambia lo que ha ETA ha hecho, lo que ha sido y el enorme sufrimiento que ha causado.

Si el siguiente paso de ETA es la desaparición ¿el Gobierno se plantearía un cambio en la política penitenciaria?

-Lo poco que queda de ETA tiene que saber que nada va a obtener de los demócratas. El Gobierno no ha cambiado y no va a cambiar su posición en este asunto. ETA no está dando pasos por su voluntad, es la victoria de los demócratas sobre los violentos lo que está en el origen de la situación actual. De la misma manera, no le queda otra salida que disolverse. Y eso es lo que estamos exigiendo: que desaparezca para siempre, pida perdón, pague sus deudas y colabore con las autoridades para esclarecer los crímenes de tantos años de inútil terrorismo. Y aquí me interesa destacar algo fundamental: ahora que asistimos al final de la marca ETA es más necesario que nunca luchar por la plena deslegitimación del terrorismo, por un relato justo con el injusto padecimiento de las víctimas. Es más necesario que nunca tener presentes a las víctimas del terrorismo. Vamos a seguir trabajando para que la verdad, justicia y memoria sean una realidad. Para que haya también un desarme ideológico, que se traduzca en la plena deslegitimación de los terroristas, que no se difumine el auténtico relato y que toda la sociedad sea consciente de que hubo víctimas y verdugos.

¿En los escenarios que maneja Interior figura un movimiento masivo de presos como ya se ha hecho en el pasado?

-Lo poco que queda de ETA no va a conseguir ningún rédito político por entregar las armas, de la misma forma que nada consiguió por dejar de matar. Con los terroristas no habrá transacciones ni concesiones. El Gobierno no tiene la obligación de hacerle las cosas más fáciles a lo poco que queda de ETA. Al contrario, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ello vamos a ser muy exigentes.

¿Interior ha tenido miembros de las fuerzas de seguridad en el desarme?

-No, en territorio francés no. Las fuerzas de seguridad españolas han estado en permanente contacto con los servicios policiales franceses.

-¿Va a participar en la verificación de los arsenales?

-No hay ningún proceso de verificación especial. Lo que se va a hacer con los armas es seguir el habitual procedimiento judicial en Francia. La Policía Judicial francesa hará un recuento e identificación del material intervenido, lo meterán en "los sellos" para que se respete escrupulosamente la cadena de custodia y posteriormente lo entregarán a las autoridades judiciales. Por nuestra parte, nosotros tendremos cumplida información por vía judicial de jueces y fiscales.

-¿Cree que ETA ha entregado todas sus armas?

-Permítame que no haga ninguna valoración sobre el armamento entregado y sobre su integridad hasta que este haya sido analizado por las autoridades y la justicia francesa, de acuerdo con la legalidad vigente.

-¿Los zulos han sido creados ad hoc para esta operación o eran realmente los escondites de ETA?

-La mayoría sí coinciden con lo que hemos conocido siempre como zulos de ETA. Sin embargo hay algunos que no reúnen esas características, con lo que puede deducirse que han buscado una solución circunstancial, según nos dicen las fuerzas de seguridad.

-¿No hay zulos en España?

-Con la información que nos aportan nuestros servicios policiales no podemos descartarlo. Sin ir más lejos, hace poco más de un mes la Guardia Civil localizó en Irún un zulo que ocultaba siete bidones con material explosivo.

¿Confía en que las armas entregadas servirán para esclarecer algún atentado?

-Hasta que no conozcamos qué armas son, no podremos decirlo. Hay que hacer pruebas balísticas y si dijera otra cosa serían simples suposiciones. Lo que sí está claro es que vamos a seguir trabajando, como hasta ahora, en estrecho contacto con las autoridades francesas para la investigación de los crímenes cometidos por ETA.