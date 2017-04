La generación de una convivencia en paz

Su juventud les han impedido vivir el impacto directo de décadas de dolor provocadas por ETA. Sin embargo, son conscientes de que ahora les toca a ellos recoger el legado de quienes alzaron la voz en contra del terrorismo.

Jon Martin: ««Reconocer todas las violencias, esa sería la madurez democrática»

Sus datos Edad: 21 años Lugar de nacimiento:Oiartzun Profesión: Estudiante de cuarto de Comunicación en la Universidad de Deusto

Sus 21 años le impiden tener una noción muy clara de lo que han supuesto décadas de terror provocadas por ETA, pero eso no le hace ser menos consciente de la necesidad de seguir construyendo el edificio de una paz irreversible.

Él ni siquiera se acuerda, pero Jon Martín formó parte de aquellos grupos minoritarios que se atrevieron a alzar la voz en contra de ETA. Como aquel 12 de julio de 1997, el fatídico día en que la organización terrorista decidió quitarle la vida a Miguel Ángel Blanco. En la plaza de Oiartzun, apenas una docena de personas se concentraron para repudiar el crimen contra el joven concejal del PP en Ermua. Entre ellos, la madre de Jon y él mismo, apenas un niño de tres años de edad.

«Mi madre siempre me lo ha recordado... Y a la larga he hecho una reflexión en este sentido», explica este joven, estudiante de Comunicación. «La gente no acudía a estos actos no porque apoyase a ETA, sino porque había miedo...», se lamenta. Un temor que, según Jon, se ha ido «superando progresivamente» con el paso del tiempo. Aunque, a su juicio, aún quedan muchos asuntos por solucionar.

Se refiere a la necesidad de construir una memoria histórica inclusiva, capaz de reconocer «todas las violencias» padecidas en Euskadi. «Quizás las generaciones de ahora no tenemos esa perspectiva histórica porque aún estamos formando parte de ella... Pero la retrospectiva que se haga dentro de 30 años será muy diferente, y las futuras generaciones tienen que conocer la verdad». Como «verdad», Jon hace hincapié en la «importancia» de que se reconozca «una única realidad». Y esa, en su opinión, es asumir que Euskadi padeció la violencia de ETA, pero que «también existió el terrorismo de Estado con los GAL». Una ‘guerra sucia’ que si no llegase a formar parte del recuerdo de la Euskadi de los años 80, la historia del País Vasco estaría fundamentada en una «mentira».

El acto de Baiona, sí, ha sido un «gran paso», reconoce. Sin embargo, para construir verdaderamente una convivencia en paz, Jon cree necesario que se «reconozcan todos los relatos». Ese sería, a su juicio, un «verdadero síntoma de madurez democrática: admitir el dolor del otro».

Ahora, sigue siendo el turno de ETA: «Tiene que disolverse». Y Jon confía en que a través del diálogo y del reconocimiento de todas las víctimas, las futuras generaciones convivan sobre los pilares de la tolerancia y el respeto. «A través de la educación, los jóvenes hemos entendido que no se puede utilizar la violencia, y así lo verán mañana si somos capaces de transmitir realmente lo que pasó aquí».

Elvira C. García Vidales: «Artesanos son los que trabajaron la paz con su vida amenazada»

Sus datos Edad: 30 años Lugar de nacimiento:«Soy del mundo». Vive en Irun Profesión: Vinculada a la educación en temas relacionados con la paz y la convivencia

«Un escenario gris y doloroso». Eso es lo primero que le viene a la cabeza a Elvira C. García Vidales cuando alguien pronuncia las siglas de ETA. A pesar de no haber vivido un impacto directo de la violencia terrorista, esta joven de 30 años confiesa que también ella ha vivido las consecuencias del «conflicto vasco».

«El impacto colateral que hemos sentido la mayoría de jóvenes es el sentirnos constantemente juzgados ideológicamente». Elvira cree que cuando ETA mataba «siempre había una visión política» de todo lo que uno decía, por dónde se movía, con quién o incluso con qué ropa se vestía. «Dependiendo de cómo te comportaras ya te tildaban de una manera más próxima o más lejana a ETA». Y este tipo de situaciones, a su juicio, han supuesto una carga en la construcción de la propia identidad de los jóvenes vascos. «Nunca logras encontrar tu sitio...», continúa.

El anuncio de desarme que hizo ETA hace unas semanas a través del diario francés ‘Le Monde’ supuso una «alegría» para Elvira, que lleva tiempo trabajando en todo tipo de ámbitos relacionados con la paz y la convivencia. Sin embargo, dice, no tiene «nada que celebrar», porque este escenario se debía de haber dado «hace mucho tiempo». «Lo del sábado fue un gesto que nos indica que estamos más cerca del final», pero a Elvira le preocupa «la lectura posterior que se haga» del desarme. «¿Qué visión pretende dar el grupo terrorista? ¿Es una visión estratégica, táctica o ética?», se pregunta.

La vía social por la que ETA entregó sus armas este pasado fin de semana le desconcierta. «La sociedad civil también reclamaba a ETA hace treinta años que esto acabara, la misma sociedad civil que los terroristas han abanderado para que recojan sus armas en Baiona», se lamenta. Y es que para Elvira los «verdaderos artesanos de la paz» son quienes se impusieron a ETA, aquellos que han dedicado toda su vida a «educar en la no violencia, en la mediación, en ayudar a entender cómo gestionar las diferencias... esas mismas que nos enriquecen como sociedad». «Los verdaderos artesanos de la paz -insiste- son quienes en contextos muy hostiles, cuando todavía se legitimaba la violencia, siguieron trabajando por la paz aun viendo amenazada su vida».

En realidad, el acto de la capital labortana fue «simbólico» porque, a su juicio, si la intención de ETA hubiese sido «ética», habrían «aclarado los muchos casos que aún quedan sin resolver». Los jóvenes, dice, serán los protagonista de la Euskadi en paz. Pero antes, aún hay una asignatura pendiente que aprobar: «Nos falta honestidad y responsabilidad», concluye.

Eñaut Aranberri: «Aún falta que muchísima gente haga autocrítica»

Sus datos Edad: 30 años Lugar de nacimiento:Elgoibar Profesión: Profesor. Fue miembro del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK)

La historia de Eñaut Aranberri es el relato perfecto de la autocrítica, de censurar la mirada que un día tuvo. Él, reconoce, se creó un imaginario donde sólo era capaz de ver un lado de la moneda: el de ETA. «Hasta los 14 años veía que el mundo era muy injusto con los vascos...», recuerda.

Natural de Elgoibar, Eñaut aprendió a hablar inglés incluso antes que el castellano. Rodeado de una familia con un arraigo enorme a la cultura vasca, este joven de 30 años rememora cómo un día, durante un viaje con su padrastro, la radio volvió a relatar la barbarie de un nuevo atentado terrorista. «Me reí, sí, me alegré. ‘Que se jodan’, dije». La conversación que vino después con la pareja de su madre le hizo palpar la realidad: «Me di cuenta de que ya no estaba tan seguro de lo que apoyaba. No tenía conciencia de lo que realmente suponía ETA y comprendí que había muchos otros relatos», dice con honestidad.

Un nuevo chorro de realidad le golpeó cuando uno de sus familiares requirió los servicios de algún hombre corpulento que guardara su espalda. «Cuando ves que alguien tan cercano de pronto tiene que vivir con escolta te das cuenta de que antes había mil factores que se me escapaban». Y entonces comenzó a leer. Mucho. «Quise iniciar un camino interno propio, y empecé a involucrarme en muchos ámbitos relacionados con la paz y la convivencia». Eñaut fue durante tres años miembro de Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) y ha participado en numerosos encuentros de Gogora, el Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco.

¿Y el desarme? «Es curioso -cuenta- que ETA haya hecho oídos sordos durante muchísimos años a la sociedad civil y hoy haya acabado en manos de una parte de esta sociedad para entregar sus armas». Para Eñaut, el nuevo paso que dio el sábado la banda terrorista «llega tarde». «La sociedad vive a otros ritmos. Los vascos hemos anhelado este momento demasiado tiempo, pero al final se ha alargado tanto que este problema que era global ha acabado siéndolo solo para un sector».Para Eñaut, «ha habido demasiado sufrimiento y drama». «Ya han pasado más de cinco años desde el cese definitivo de la violencia». Por eso, continúa, «no hay que empeñarse en mirar a Madrid y París». A su juicio, quienes aún comulgan con la organización terrorista o se callaron ante el dolor «deben asumir su responsabilidad». Esa misma que él, desde su realidad, quiso aceptar. «Creo que aún falta que muchísima gente tome conciencia de su papel en toda esta historia, que haga autocrítica. Yo hice esa reflexión y es de las cosas que más orgulloso me siento».

Jordi Oliva: «Creo que la sociedad vasca ha relativizado un poco la violencia»

Sus datos Edad: 30 años Lugar de nacimiento:Barcelona Profesión: Trabaja en el Colegio Mayor Aiete como director de formación

La de Jordi Oliva es la mirada ajena de quien no ha convivido desde la cuna con la violencia. Nacido en Cataluña, lleva diez años en San Sebastián. Aún hoy recuerda la primera vez que vio una humareda y un autobús en llamas en el Boulevard donostiarra. «Entonces comprendí lo que tantas veces me había advertido mi madre: ‘Jordi, cariño, vete con cuidado, que siempre pasan cosas’». Y sí que pasaban. La estampa de aquella violencia callejera injustificada devolvió a Jordi a la realidad: la existencia de una sociedad que vivía sumida en una pesadilla.

«Cuando oigo hablar de ETA me vienen dos cosas a la cabeza», dice. Por un lado, «lucha armada». Por el otro, «lucha por unos ideales políticos independentistas». Jordi reconoce que en este último aspecto se siente identificado. «Comulgo con las ideas de la autodeterminación». Sin embargo, no logra comprender cómo el uso de las armas puede formar tándem con una ideología independentista para intentar lograr precisamente ese objetivo.

Sin ser vasco, Jordi explica el estigma que han podido sufrir muchos euskaldunes por culpa del terrorismo de ETA. «Cuando mis amigos venían a verme desde Barcelona y escuchaban a alguien hablar en euskera, sin quererlo, ya lo relacionaban con ETA. ‘Este seguro que es etarra’, decían». Pero este joven de 30 años saltaba sin proponérselo: «Ellos hablan euskera, como tú catalán. No pasa nada. Es cultura, identidad». Las cosas hoy han cambiado, opina. «El desarme supondrá que la propia nación vasca gane en confianza interna. Aún recuerdo la tensión de mucha gente, que no decía lo que pensaba». Él también se acuerda de ese silencio sepulcral que imperaba en una sociedad atemorizada.

Jordi, sin embargo, no tiene muy claro que el acto de Baiona haya supuesto un punto de inflexión. «Tengo la sensación de que la sociedad vasca ha tenido una capacidad enorme para relativizar la violencia, quizás para poder sobrevivir». Por este mismo motivo, opina, una buena parte de los ciudadanos vascos no le han dado la importancia que este proceso de entrega de armas merece.

En cualquier caso, aún faltarían muchos pasos que dar. El primero y «más importante»: la disolución de ETA. «No puede seguir habiendo personas que representen estas siglas», dice con contundencia. A su juicio, eso sería «intentar vender el mismo perro con distinto collar». También cree que la organización terrorista debe dar garantías del desmantelamiento de todos sus zulos, «también los que seguro que hay en España». Aún así, Jordi es de los que cree que flexibilizar la política penitenciaria para que los presos de ETA estén cerca de su casa es un paso «prioritario» que el Gobierno central debe dar.