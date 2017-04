Francia permitió el desarme tras conocer que sería legal

El Gobierno francés dio el sábado luz verde al desarme de ETA a través de la sociedad civil tras acordar con los denominados 'artesanos de la paz' que el proceso respetaría la legalidad, según fuentes conocedoras de los preparativos. Aunque el Ejecutivo galo no aceptó todas las peticiones que habían realizado los intermediarios civiles, no hubo ni detenciones ni incidentes con los 172 voluntarios que se personaron en los ocho zulos entregados el pasado sábado. Estas personas, entre las que estaban el activista antiglobalización José Bové, el exalcalde de Hendaia Jean-Baptiste Sallaberry y la diputada del PSF francés Sylviane Alaux, sí que fueron identificadas, aunque de momento no ha habido ninguna actuación judicial más.

Sin agentes españoles

Las fuerzas de seguridad galas continúan analizando el material incautado, cifrado en unas 106 armas y tres toneladas de explosivos, entre otros enseres. Las operaciones policiales del sábado fueron desarrolladas en exclusiva por agentes franceses, sin participación de las fuerzas de seguridad españolas, precisaron las fuentes consultadas.

Los 'artesanos de la paz' hicieron ayer una valoración positiva de la jornada, y consideraron cumplido el objetivo. Uno de sus deseos y preocupaciones fue la de que no hubiera consecuencias penales para los voluntarios reclutados, como ocurrió en diciembre en el frustrado ensayo de inutilizar una primera partida de armamento. «No queremos un Luhuso 2», ha insistido estos días uno de los portavoces, el expresidente de la Cámara Agraria de Iparralde Mixel Berhocoirigoin.

Lo cierto es que el ministro de Interior francés, Matthias Fekl, compareció el sábado por la mañana para dar por bueno el proceso de desarme y calificarlo de «gran paso». En la izquierda abertzale siempre han defendido que en el Gobierno socialista de París, que afronta ya sus últimos días, había una mayoría partidaria de un «final ordenado», pero que la lealtad con España como socio europeo le obligaba a «seguir la rueda» que marcaba Mariano Rajoy.

Una de las políticas de confianza del presidente Hollande, la senadora Fréderique Espagnac, que el sábado acudió a Baiona, ha jugado a su vez un papel clave para que Francia no obstaculizara el proceso, acelerado ante la celebración este abril de las presidenciales que cambiarán el color del Gobierno.