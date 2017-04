«ETA debería disolverse este año. La pervivencia de esa sigla no tiene sitio en nuestra sociedad»

El Gobierno Vasco dio por concluida su labor de «puente» en el desarme de ETA el pasado sábado a las 10.30 horas, en cuanto se produjo la entrega de la localización de los zulos a las autoridades francesas, aunque su secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández (Tolosa, 1962), seguía ayer pendiente de las repercusiones de este proceso. Considera que al desarme debe seguirle la disolución de ETA este mismo año.

-¿Los actos del sábado en Baiona respondieron a las expectativas del Gobierno Vasco?

-En lo fundamental, sí. El desarme se ha culminado de una manera legal, definitiva y sin contrapartidas, lo que nos sitúa en un escenario mejor para continuar trabajando por los objetivos de una convivencia normalizada. Esto implica una reflexión crítica sobre la memoria del pasado y supone buscar los acuerdos necesarios para que, en el presente y en el futuro, nuestra convivencia esté basada en unas reglas compartidas. Lo fundamental de la jornada del sábado era que se produjera la entrega de la información sobre los depósitos de armas y explosivos de ETA a la Justicia francesa y, en ese sentido, el día transcurrió como esperábamos.

-¿Ya se puede asegurar que el desarme de ETA es total?

-Aparentemente sí, aunque lo tendrán que confirmar la Policía y la Justicia francesas. Pero tenemos la certeza de que ETA ha entregado todas las armas y explosivos que tenía bajo su control. Las declaraciones del Gobierno francés dan una cierta garantía sobre que la entrega ha sido completa.

-¿Le sorprendió, como al Gobierno de Rajoy, que ninguno de los zulos estuviera en suelo español?

-Por la información que nosotros manejábamos, todos los depósitos de armas estaban ya concentrados en territorio del Estado francés.

-¿El Gobierno Vasco tiene previsto acompañar el proceso de verificación a partir de ahora?

-No. En este momento estamos a lo que diga la Justicia francesa.

-¿Los intermediarios sociales de Iparralde se ajustaron finalmente a las exigencias que les había trasladado el Gobierno Vasco?

-Nosotros, desde hace varias semanas, hemos tratado de influir para que el desarme fuera legal, definitivo, sin contrapartidas y de una sola vez. Eso era lo más importante y así ha sido. A partir de ahí, hemos tratado también de influir para que las cosas discurrieran de la manera más sobria posible. En algunos aspectos hemos tenido influencia, pero en otros no. Nosotros no hubiéramos hecho pública la fecha del 8 de abril con tres semanas de antelación ni hubiéramos organizado la jornada del sábado tal y como se hizo. Por ejemplo, no éramos partidarios de que voluntarios sociales se desplazaran hasta los zulos. Pero el Gobierno Vasco no ha tenido relación con la organización de esa jornada.

-¿En algún momento el proceso llegó a estar en peligro?

-Cada día... Tres semanas con un tema como este vivo en los medios de comunicación y entre todos los agentes políticos y sociales era una ebullición diaria que implicaba un riesgo muy alto. Existía el peligro de que cualquiera pudiera realizar una declaración inconveniente o desarrollar una iniciativa que pudiera ser considerada por otros como una provocación. Había muchos problemas y nosotros temimos cada día que las cosas se pudieran torcer.

-¿El acto final de Baiona respondió a la sobriedad que el Gobierno Vasco había reclamado?

-Preferimos no entrar a valorar lo que se hizo o cómo se hizo. Lo fundamental es que se dio el paso y que estamos en un escenario diferente.

-¿Los gobiernos francés y español han «coadyuvado», como les reclamó el Parlamento Vasco?

-Sí, sin lugar a dudas. Uno se puede poner estupendo y pensar que todos los demás tendrían que hacer las cosas como a uno le gustaría, pero la realidad no es así. Y, en este proceso, cada parte ha colaborado como creía que podía hacerlo y, seguramente, como podía hacerlo. Unos lo han hecho de una manera más activa, otros de una forma más pasiva pero apoyando el proceso, y otros han colaborado dejando hacer o facilitando incluso algunas gestiones. Los gobiernos español y francés han estado ahí, dejando hacer, y en el caso del Ejecutivo francés, poniendo algunas facilidades.

-¿Los verificadores internacionales quedaron satisfechos?

-Sí. Los verificadores tienen experiencia en procesos similares y saben que este tipo de situaciones se desarrollan en un contexto de gran ansiedad y dificultad. Han trabajado con perspectiva, han colaborado y han quedado satisfechos.

-¿Usted sabía que iban a participar en la entrega de armas dos sacerdotes, uno italiano y otro irlandés?

-No lo conocíamos. Sabíamos que estaba prevista la presencia de personalidades del ámbito internacional, pero como no estuvimos en el diseño y la organización de la jornada del sábado, desconocíamos los detalles últimos.

-¿Quién corre con los gastos de los 'invitados' internacionales que participan en estos procesos?

-Normalmente, los grupos de mediación suelen tener el apoyo de fundaciones que hacen la labor de mecenas. No sé exactamente qué fundación presta su apoyo al CIV, pero sé que dependen de una fundación de ámbito internacional que recoge fondos para ayudar a poner fin a situaciones de violencia.

-¿Entiende la frialdad y crítica con la que muchas víctimas han afrontado este proceso de desarme?

-Sí, sí, la entendemos perfectamente porque detrás de esa frialdad o escepticismo hay mucho sufrimiento y mucha injusticia acumulada. Es perfectamente comprensible y lo respetamos. Tenemos que construir el futuro teniendo en cuenta esa realidad.

-¿La labor de «puente» que ha realizado el Gobierno Vasco en los últimos meses ha concluido con el desarme o todavía tiene recorrido?

-Hasta que se termine de confirmar lo que la Justicia francesa pueda decir, conviene mantener los cauces de comunicación. Aunque lo fundamental está concluido.

-¿Qué retos se presentan ahora?

-Ahora hay algo que cae por su propio peso, que es la disolución de ETA. Su pervivencia como una organización, aunque fuese desarmada, no es compatible con la memoria crítica que esta sociedad está construyendo sobre el pasado. En ese sentido, estoy convencido de que se va a producir la disolución y no debería tardar mucho. En cualquier caso, tenemos la tendencia de fijar al otro los pasos que debe ir dando, pero en este momento creo que debemos acordar un método para que todo lo que hagamos sea por consenso, ya sea en lo relacionado con la memoria o con la política penitenciaria. Este es el gran cambio que se debe producir, determinar que todos los pasos se van a dar por consenso.

-Cuando dice que la disolución de ETA se podría producir pronto, ¿es un deseo o tiene datos sobre ello?

-El único dato que tenemos es lo que dijo el preso de ETA David Pla en una entrevista reciente y las declaraciones de Arnaldo Otegi anunciando que se abre un debate sobre el futuro de ETA.

-¿Se atrevería a poner una fecha para esa disolución?

-No me atrevo a poner fecha pero, en el terreno de la opinión, diré que ir más allá de este 2017 sería perder el tiempo innecesariamente.

-¿La disolución de ETA sería total o tratará de pervivir como una organización desarmada?

-Eso es incompatible con nuestra sociedad. Me imagino que tendrán ese debate y que habrá posiciones diferentes, pero cualquiera que se sitúe en el siglo XXI, en Europa, y mire a nuestra sociedad, a la juventud de hoy, verá que el futuro es incompatible con la pervivencia de las siglas de ETA. No tiene sitio.

Política penitenciaria

-El Gobierno central suele poner el foco en la disolución de ETA a la hora de plantearse cambios en la política penitenciaria. Antes de que se dé esa premisa, ¿hay margen para modificar algo?

-La legislación actual, que es mejorable, permite modificaciones en la política penitenciaria. El Gobierno Vasco las ha defendido antes del desarme y las seguirá defendiendo. Lo que no haremos es plantearlas como una contrapartida de una cosa por la otra. Eso, en ningún caso. Pero sí que es factible un cambio en la política penitenciaria en base a lo que establece la ley, y es ahí donde tenemos que buscar el acuerdo.

-En las últimas semanas los gobiernos vasco y central han encontrado cierta sintonía en varios asuntos. ¿Esos acuerdos podrían extenderse a la política penitenciaria?

-Deberíamos intentar acuerdos. Si cuando ETA estaba en su mayor etapa de violencia los gobiernos vasco y español eran capaces de ponerse de acuerdo en algunas cuestiones, en este momento es imprescindible que haya ese entendimiento.

-¿El Gobierno Vasco tiene intención de tomar la iniciativa?

-El Gobierno Vasco tomará la iniciativa en el sentido de propiciar el consenso que permita los cambios. Se dan unas condiciones que permiten eso y tenemos que hacerlo.

-¿Se marcan plazos concretos?

-Empezaremos a trabajar en la búsqueda de consensos de inmediato. El plan de convivencia prevé que ese trabajo se desarrolle en el segundo semestre de este año.

-El plan que manejan propone un alejamiento máximo de 250 kilómetros para los presos. ¿Es factible a corto o medio plazo?

-De esa manera se respondería mejor a la legalidad que en la actual situación. La ley dice que la ubicación de los presos en las cárceles debe contemplar el arraigo social. Si se establece un límite máximo de distancia que sea razonable, se cumpliría mejor la ley que si no se hace.

-¿Le van a trasladar al Gobierno central esa petición concreta del límite de 250 kilómetros?

-Esa petición está hecha desde hace tiempo, pero ahora vamos a trabajar para tejer el consenso que haga posible ese cambio. No estamos en el tiempo de las peticiones, sino en el de los consensos.

-En el acto final de Baiona se produjeron algunos gritos a favor de la amnistía. ¿Es algo que está totalmente descartado?

-La amnistía está descartada y, además, está radicalmente combatida por las principales organizaciones de derechos humanos internacionales. En los años 70 la amnistía era un concepto que tenía una proyección, pero hoy está asociada a impunidad y olvido. Unos conceptos ante los que se han impuesto otros como los de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Estos son los conceptos con los que se alinea el Gobierno Vasco.