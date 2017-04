De Txiberta a Oslo, historia de una escalera

«Vamos a negociar ahora que tenemos algo que negociar». La frase de Domingo Iturbe Abasolo, ‘Txomin’, reflejaba la temperatura previa a la negociación de Argel entre el Gobierno de Felipe González y ETA, y resumía bien la trastienda de las conversaciones secretas para lograr el final del terrorismo. Un proceso en el que los sucesivos ejecutivos españoles han realizado diferentes iniciativas en los últimos 40 años. Se pensaba, sin éxito, que el avance del autogobierno estatutario y del propio sistema democrático iba a desarmar de argumentos al terrorismo -un residuo del franquismo- y propiciaría su final.

Iñaki Esnaola, el veterano líder de la izquierda abertzale, se mostraba crítico porque el paso del tiempo reducía progresivamente las expectativas negociadoras de ETA que tuvo, a su juicio, su gran momento en el diálogo de Argel, el más extenso y el más serio en el tiempo. Era como una escalera en la que, cada vez que se subía más peldaños, quedaban menos escalones para llegar al último piso, al final, con las manos vacías.

ETA interpretaba también los acercamientos de los gobiernos como un señuelo de debilidad del Estado desde el convencimiento de que terminaría obteniendo concesiones políticas de una negociación. Ya fuera en torno a la puesta en marcha de una mesa entre partidos políticos para comprometerse en torno al derecho de autodeterminación o en la cuestión de los presos. Un falso espejismo, como se ha podido comprobar con el paso del tiempo, que no tenía en cuenta el papel de las fuerzas de seguridad, la fatiga social vasca ni la relación de fuerzas.

Los primeros escarceos

Los contactos con ETA se pusieron en marcha en la Transición ante el convencimiento de todos los partidos de que había que conseguir la integración en el sistema democrático del nacionalismo radical y de ETA, y para ello se ofrecían medidas de gracia. El consenso sobre la necesidad de aplicar esta política -que fue la que sirvió para la disolución de ETA político-militar a comienzos de los años 80- comenzó a resquebrajarse a mediados de los años 90. Fue a partir de entonces cuando se comenzó a alentar la idea de intentar la derrota policial de ETA. Sobre esta base se firmó el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, en el año 2000, que entró en crisis a causa de las diferencias entre el PSOE y el PP.

El ensayo de 1976

La primera reunión entre ETA y un representante del Gobierno español tuvo lugar en noviembre de 1976 en Ginebra. El comandante Ángel Ugarte, jefe de los servicios de inteligencia (SECED) en el País Vasco, se entrevistó con los dirigentes de ETA-pm Xabier Garaialde, ‘Erreka’, y Jesús María Muñoa, ‘Txaflis’. Tras esta primera reunión se concertó un segundo encuentro, en diciembre, también en Ginebra, a la que, además de los dirigentes ‘polimilis’, participaron como emisarios de ETA-m José Manuel Pagoaga, ‘Peixoto’, y José Luis Ansola Larrañaga, ‘Peio el Viejo’.

El Gobierno tanteó la posibilidad de que los dos sectores de ETA declararan una tregua de varios meses para debatir posibles medidas de amnistía. En el encuentro se abordaron los planes de reforma política del Gobierno de Adolfo Suárez, y los representantes de ETA-pm planteaban la amnistía total y la legalización de EIA, aunque ETA-m iba más lejos. La reunión se saldó con un fracaso. Un dirigente de Euskadiko Ezkerra consideró que en 1977 «hubo una posibilidad real de acabar con los tiros y se frustró, en parte, porque los milis no quisieron, pero también porque el Gobierno no sabía a qué estaba jugando. Hizo concesiones sin pedir contrapartidas, pero a la vez no hizo concesiones suficientemente generosas. Fue un cambalache».

Arriba, Telesforo de Monzón fue el artífice de la cumbre de Txiberta, que se saldó en fracaso. Abajo izquierda: El atentado de Hipercor marcó un traumático punto de inflexión y generó disensiones en HB. A la derecha, Una mujer levanta el hacha y la serpiente, el símbolo de ETA, en el funeral de Txomin Iturbe en Arrasate / Postigo, EFE y Usoz

Zurich, la apuesta de Aznar con 'Mikel Antza' El último intento de preparar unas conversaciones por los gobiernos de Felipe González fue protagonizado por Margarita Robles, como número dos de Interior, y por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a partir de septiembre de 1995. Pérez Esquivel intervino como mediador en medio de una campaña de atentados terroristas. El Gobierno y ETA llegaron a concertar la celebración de un encuentro en Roma, que no llegó a celebrarse porque el PSOE perdió las elecciones de 1996 y el PP cortó esos contactos. Los populares mantuvieron una política contraria a negociar con ETA, aunque al declararse la tregua de septiembre de 1998, José María Aznar mostró su disposición a dialogar «con el MLNV» y a reunirse con la organización terrorista.Utilizando como intermediario al entonces obispo de Zamora, Juan María Uriarte, tres enviados del presidente del Gobierno -el jefe de su gabinete, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el sociólogo Pedro Arriola- mantuvieron el 19 de mayo en Zurich (Suiza) un encuentro con el dirigente de ETA Mikel Albizu Iriarte, ‘Antza’, y Belén González Peñalva, ‘Carmen’. En la reunión, que tuvo una duración de dos horas y treinta y cinco minutos, no se llegó a ningún acuerdo pues los enviados de Aznar se negaron a aceptar la autodeterminación, tal y como demandaba ETA, y a discutir con la banda cuestiones políticas. Aunque se concertó una nueva reunión, para la que no llegó a fijarse fecha, no hubo segundo encuentro.

La cumbre de Txiberta

Las conversaciones de Txiberta, en Anglet, en abril y mayo de 1977 representaron un segundo intento que también desembocó en fracaso. El objetivo de Txiberta era la concertación de una estrategia común en el nacionalismo vasco a la hora de negociar las bases de la Transición que supusieran la superación del dilema entre reforma y ruptura. Se llevaron a cabo a lo largo de seis sesiones en los bajos del hotel Txiberta, en el País Vasco-francés, en la primavera de 1977, y en ellas participaron representantes del PNV, ESEI, ESB, EKA, EHAS, KAS, ETA-m y ETA-pm, así como miembros del llamado Grupo de Alcaldes, que tuvo un papel clave en los prolegómenos del proceso autonómico. Su principal promotor fue Telesforo de Monzón, el histórico dirigente abertzale que fue miembro del PNV durante gran parte de su vida, pero que terminó luego como referente de Herri Batasuna.

Los partidos participantes buscaban una estrategia de mínimos para forzar al Estado a la consecución de la amnistía total y para poner las bases de un régimen estatutario para las cuatro ‘regiones’ históricas: País Vasco peninsular y Navarra. Una sistema provisional que pusiera las bases de un Estatuto de Autonomía. Y de hecho, los miembros de los partidos legales se llegaron a entrevistar con el presidente Suárez para tantear el escenario de una hipotética amnistía. Sin éxito. La discrepancia radical que planeó sobre Txiberta fue si había que participar o no en las elecciones del 15 de junio de 1977. Los miembros de ETA-m y del KAS se oponían activamente mientras no se dieran las «condiciones democráticas mínimas», en las que incluían la liberación de todos los presos políticos vascos. Y el PNV, sin embargo, defendió la participación en las urnas con todas las consecuencias.

El 23 de mayo, en la lavandería del hotel, se levantó sin acuerdo la última reunión tras un proceso en el que las delegaciones del PNV y las de los demás representantes simbolizaban su distancia almorzando en mesas separadas. Aquel divorcio fue el anticipo del desencuentro que vendría después y la señal de una ruptura traumática. ETA amenazaba con activar su ofensiva armada si no se llegaba a un acuerdo y Monzón pedía que, pese al desacuerdo, el conflicto en el mundo abertzale no pasara a mayores. El 15 de octubre el Congreso constituyente aprobó la amnistía total. Pero no trajo el armisticio. Al contrario, durante la Transición, ETA recrudeció su ofensiva y se convertía en el gran escollo para estabilizar la democracia española.

Disolución ‘polimili’

El cruce de mensajes a través de intermediarios prosiguió pese a la falta de acuerdos iniciales con el Ejecutivo español. En 1978, el Gobierno de Suárez ofreció a ETA-m celebrar otra reunión en Ginebra a la que acudiría el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, pero la cita no se llevó a cabo porque la organización armada exigió que la negociación fuera pública. Ese mismo año, uno de los intermediarios entre el Gobierno y ETA, el periodista José María Portell, fue asesinado por dos terroristas al salir de su casa.

El único resultado exitoso de los contactos con ETA fue el alcanzado en las conversaciones iniciadas en el verano de 1981 por los dirigentes de Euskadiko Ezkerra Mario Onaindia y Juan María Bandrés con el ministro del Interior, Juan José Rosón. Aquella negociación buscaba la disolución de ETA político-militar, ya dividida por la radicalización interna de sus activistas ‘berezis’. El acuerdo alcanzado permitió un plan de reinserción para los miembros de ETA político-militar VII Asamblea, que acordó su autodisolución. En apenas dos años, casi 150 miembros de esta organización salieron de la cárcel o regresaron de Francia y se integraron en la sociedad vasca.

Christianne Fando, Iñaki Esnaola y ‘Txillardegi’, a la derecha, en Argel / AP

Argel, el intento más serio

Con el PSOE, al que correspondió gestionar el pacto logrado con Rosón, los contactos con ETA se repitieron en varias ocasiones utilizando a diversos mensajeros. El intento más serio fue alentado por el Gobierno francés. El embajador en Madrid, Pierre Guidoni, transmitió un mensaje a ETA a través de dirigentes de Herri Batasuna advirtiendo que París actuaría policialmente contra la banda si ésta no aceptaba negociar. La detención de Txomin Iturbe, en abril de 1986, su deportación de Gabón y su traslado posterior a Argelia fueron los primeros pasos de un proceso que tres años más tarde desembocó en las conversaciones de Argel entre el Gobierno y ETA, cuando todavía gobernaba el FLN y se acababa de registrar en aquel país la revuelta de la sémola.

En la mesa de Argel, los asesores de ETA pidieron la presencia del presidente del Consejo de Estado



El documento que pedía una solución política «negociada», que motivó la ruptura, fue escrito por Argelia

La presencia de Iturbe en Argel, arropado por una treintena de etarras, fue aprovechado por el Gobierno para enviar diversos intermediarios para tantear negociaciones. Iturbe falleció de accidente en febrero de 1987, en pleno preámbulo de estos escarceos. Su papel fue ocupado en el verano siguiente por Eugenio Etxebeste, ‘Antxon’, trasladado desde Santo Domingo. Dos comisarios de policía y el delegado del Gobierno en Euskadi, Julen Elgorriaga, fueron los encargados de mantener las primeras reuniones.

Las conversaciones, sin embargo, no comenzaron hasta enero de 1989, a raíz del anuncio de ETA de una tregua de 15 días que fue ampliada posteriormente. Rafael Vera y Juan Manuel Eguiagaray se trasladaron a Argel donde, a lo largo de los tres meses siguientes, celebraron un total de seis encuentros con ‘Antxon’, Ignacio Arakama, ‘Makario’, y Belén González.

Los asesores de ETA reclamaron sin éxito la presencia en la mesa del entonces presidente del Consejo de Estado, Tomás de la Quadra-Salcedo, para que aportase sus opiniones jurídicas en la negociación. De la Quadra-Salcedo luego sería nombrado ministro. El diálogo se rompió después de que el Gobierno español no avalase un texto supuestamente negociado en Argel por el que, en la última línea, se aludía a que las conversaciones continuarían hasta «desembocar en una solución política negociada». La frase fue redactada por los argelinos. Al no asumir el texto el Ejecutivo español, ETA lanzó un ultimátum que concluyó con su vuelta a la actividad terrorista.

La 'vía Azkoiti'

El Gobierno, además, puso en marcha en mayo de 1992 lo que se denominó la ‘operación Azkoiti’, un intento de negociar con José Luis Arrieta Zubimendi, que fue excarcelado con este propósito por las autoridades francesas. El Ejecutivo pensó que sería más fácil un acuerdo con ETA debilitada por la operación de Bidart. ‘Azkoiti’, arropado por los abogados Iñaki Esnaola y Christianne Fandó, realizó algunas gestiones a lo largo de varios meses y mantuvo reuniones con diversos miembros de la organización, pero no se atrevió a distanciarse de la ejecutiva de ETA que se oponía a este intento negociador.

El 'abrelatas' de Lizarra

«Lizarra es el abrelatas del proceso». Así se expresaba Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, en relación con el Pacto de Lizarra el 12 de septiembre de 1998, días antes de la declaración de alto el fuego de ETA «general e ilimitado». ETA nunca quiso plantear su movimiento como un ‘efecto’ de aquella declaración, pero su iniciativa pretendía activar un frente soberanista en el que el PNV fuera compañero de viaje. Con Lizarra al fondo, la orga- nización terrorista pretendía también desactivar posibles ‘terceras vías’. Las diferencias de ETA con el PNV y EA llevaron a la organización terrorista a considerar rota la tregua en julio de 1999, aunque no hizo pública su decisión hasta el mes de noviembre. ETA siempre dijo que había llegado a un supuesto acuerdo con el PNV y EA en el que los firmantes se comprometían a buscar una estructura institucional «única y soberana» para Euskadi y a romper los acuerdos políticos que ambos partidos mantenían con el PP y el PSOE. Las dos formaciones nacionalistas, sin embargo, negaron esos términos.

Las cenas de Txillarre

El último intento negociador con los socialistas fue el protagonizado por el entonces presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el dirigente de ETA ‘Josu Ternera’. Los prolegómenos fueron las conversaciones de Eguiguren con Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, en el caserío Txillarre, en Elgoibar a lo largo de largos meses a partir de 2001. El contexto era la ‘socialización’ del sufrimiento contra los partidos constitucionalistas. Aquel diálogo fue el embrión del posterior diálogo de Ginebra.

Regreso al Wilson

Con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, y Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, Ginebra fue en 2005 la primera estación de la negociación. El diálogo iniciado en el hotel Wilson de la ciudad suiza -que Eguiguren conocía de joven cuando trabajaba limpiando platos en los restaurantes de la ciudad- prosiguió en Noruega, si bien cuando el dirigente de ETA Javier López Peña ‘Thierry’, sustituyó a ‘Ternera’, se radicalizó la estrategia negociadora de la organización armada. En vista del serio peligro de ruptura, Zapatero autorizó una mesa política alternativa entre PNV, PSE y la izquierda abertzale en el santuario de Loiola, en busca de un nuevo consenso político. Los representantes de los partidos trabajaron diversos borradores sobre el cambio en el marco jurídico-político, la reforma del Estatuto y la aceptación de que la capacidad de decisión de los vascos se incorporase en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento de acuerdo con las reglas de juego. Fue la intransigencia de ETA sobre Navarra - exigía a última hora un referéndum conjunto- la que dinamitó la mesa. El fracaso del proceso desembocó en una bomba de ETA que mató a dos ciudadanos ecuatorianos en la T4 del aeropuerto de Barajas. La negociación -la última- saltaba por los aires.