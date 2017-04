Las incógnitas más dolorosas

«Antes de celebrar el desarme, ETA tiene que pedir perdón por lo que ha hecho, pero debe pedirlo a todo el pueblo. Y no como hizo Arnaldo (Otegi) desde un micrófono en el velódromo de Anoeta sino pueblo por pueblo, portal por portal... Cada uno sabrá a quién ha intimidado, ha mirado mal, ha insultado o ha excluido de la sociedad por pensar diferente. Nosotros les estamos esperando de pie, mirando de frente y con la cabeza bien alta». La reflexión es de Edurne Albizu, cuñada de Eugenio Olaziregi, el vendedor de bicicletas asesinado por ETA el 30 de enero de hace 20 años. El de este donostiarra es uno de los más de trescientos casos de atentado mortal de la banda que aún siguen sin resolver. En medio de su lucha contra la impunidad, al igual que Albizu otros siete familiares de víctimas del terrorismo cuyos asesinatos ocurridos en Gipuzkoa no han logrado un final con justicia, Marisol Fernández, Cristina Sagarzazu, Susana Ezkurra, Iñaki García Arrizabalaga, Tamara Paredes, Aurora González Ruiz y Concepción Fernández Galán, ponen voz a los sentimientos que les suscita el desarme de ETA, al que la mayoría asiste con escepticismo.

Marisol Fernández Viuda de Manuel Zamarreño): «Me gustaría saber quién mató a Manuel porque volver, ya no va a volver»

Marisol Fernández es la viuda del concejal del PP en Errenteria Manuel Zamarreño que fue asesinado con una moto bomba de ETA la mañana del 25 de junio de 1998. Ni ella ni su familia han tenido nunca «una sola noticia» de quienes fueron los responsables del crimen. «Ninguna. Cero», asegura, mientras repite el deseo de su familia desde hace 29 años: «Queremos saber quién mató a Manuel». En su caso, el único movimiento judicial reciente ha sido el iniciado por la asociación Dignidad y Justicia, que en 2015 decidió activar el principio de justicia universal para que se investigue a ETA en Argentina. Este colectivo presentó una querella en Buenos Aires contra 22 miembros de HB y 19 dirigentes de ETA por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1994 y 2004. Argentina es el único Estado que ha reconocido que puede investigar este tipo de crímenes en España, por la causa abierta ya sobre el franquismo. Desde su Extremadura natal, donde vive desde hace nueve años, Marisol Fernández siente que «todo esto del desarme es una farsa, una pamema». «No me convence nada. No piden perdón y encima muchos están dentro de las instituciones, lo tienen todo ganado». Su única esperanza es que las armas que van a entregar «puedan servir para esclarecer atentados sin resolver». En su caso, se quedaría «satisfecha con saber quién fue el que mató a Manuel, porque volver ya no va a volver».

Edurne Albizu (cuñada de Eugenio Olaziregi): «Antes de celebrarlo deben hacer autocrítica por todo el daño causado»

En el caso de Eugenio Olaziregi, el vendedor de bicicletas asesinado en San Sebastián el 30 de enero de 1997, su cuñada, Edurne Albizu, asegura que está «muy bien» que entreguen las armas, pero les pide que «se disuelvan ya, que ETA se acabe y desaparezca para siempre». Tiene claro que antes de celebrar el desarme deberían hacer autocrítica, «ellos y los que les han dado cobertura, por todo el daño que han hecho a muchísima gente, por haber secuestrado también a esta sociedad, donde han tenido a mucha gente apartada, callada o ‘acojonada’». A su juicio, deberían pedir perdón por lo que han hecho. Pero no como dijo Arnaldo (Otegi), en su momento, desde un micrófono en el velódromo de Anoeta, sino pueblo por pueblo, portal por portal... porque el mobbing político que nos ha hecho esta gente a los que hemos pensando diferente ha sido de tú a tú. Cada uno sabrá a quién ha intimidado, ha mirado mal, ha insultado o ha excluido por pensar diferente. Nosotros les estamos esperando de pie, mirando de frente y con la cabeza bien alta». Edurne Albizu cree que el desarme es importante, pero antes de celebrarlo, «ETA y su mundo, tienen muchas cosas importantes que hacer para la gente a la que han hecho tanto daño».

Las cifras de la asignatura pendiente La larga batalla contra la impunidad que han emprendido desde hace años las asociaciones de víctimas del terrorismo no despeja las dudas sobre la cuantía de los casos sin resolver. La cifra real de esta asignatura pendiente sigue siendo una incógnita. En 2011, cuando Maite Pagazaurtundúa presidía la Fundación de Víctimas del Terrorismo, publicó un detallado estudio que situaba en 349 el número de atentados mortales sin autor conocido. En 2014, el Gobierno Vasco cifró en 197 los asesinatos pendientes de resolver, de los que más de ochenta corresponde a atentados ocurridos en Gipuzkoa. Del total se excluían, además, los casos prescritos y los amnistiados. En Covite, claman por un final con justicia y aseguran que son muchos más de 197 porque en muchos casos se marca que hay una sentencia, pero no hay nadie condenado por la autoría intelectual de esos asesinatos, una reclamación en la que se ha volcado el colectivo que preside Consuelo Ordóñez y que le ha servido para reabrir del sumario de su hermano Gregorio.

Cristina Sagarzazu (viuda de Ramón Doral): «Esto del desarme solo sirve para montar el numerito y darse bombo»

Cristina Sagarzazu es viuda del inspector de la Ertzaintza Ramón Doral, desde el 4 de marzo de 1996. Aquel día, ETA hizo estallar en Irun una bomba lapa adosada a los bajos del coche de su marido. En el listado del Gobierno Vasco sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por ETA entre 1960 y 2014, su caso figura como sobreseimiento provisional, pero Sagarzazu precisa que «ni sobreseído ni nada, nadie ha presentado nada, no hay ni autores. No han acusado a nadie. Han pasado los 20 años y se supone que ya nada». A la pregunta de qué ha sentido al conocer las noticias del desarme, responde tajante: «Me importa tres pimientos. Me da absolutamente igual». La viuda de Doral está convencida de que «solamente sirve para montar el numerito y darse bombo los unos y los otros». A su juicio, «unos quieren hacerse oír, en vez de matando, montando estos números, y los otros diciendo que se rindan y no sé qué... Mucha tontería».

Susana Ezkurra (viuda del empresario Patxi Arratibel): «¿El desarme? Mi pregunta es para qué ha servido todo el daño que han hecho»

Cuando Susana Ezkurra, viuda del empresario tolosarra Patxi Arratibel, asesinado por ETA el 11 de febrero de 1997, escuchó hablar del desarme le asaltó la misma pregunta que se lleva haciendo en los últimos veinte años: «¿Para qué ha servido todo lo que han hecho?» Ella misma se responde: «Me parece que no ha servido para nada toda la gente que se han llevado por delante y la cantidad de familias que han destrozado...». Su primera reacción al conocer el anuncio de ETA fue decir «!qué bien!, ¡ya era hora!», pero sin embargo, no está dispuesta a soportar que «encima pongan condiciones o se entienda su desarme como una rendición por nuestra parte». «Dejan las armas y es como que nos tenemos que alegrar y decir: ¡qué majos¡ Pues, no», argumenta Ezkurra que sigue peleando en los tribunales para tratar de esclarecer el asesinato de su marido. Se alegra de la nueva situación con una ETA desarmada, «por la gente que aún tenía que llevar escolta y ahora podrá vivir más tranquila y por aquellos que no querían volver a su tierra y ahora pueden hacerlo sin ningún problema».

Iñaki García Arrizabalaga (hijo de Juan Manuel García Cordero): «Tragaremos si es el último esperpento, pero que no vengan ahora de ONG»

Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas el 23 de octubre de 1980, cree que es «bueno» que ETA decida «echar la persiana para siempre y se pueda cerrar una página definitiva de nuestra historia». Mantiene, sin embargo, que hay un exceso «de farsa y de puesta en escena demasiado grandilocuente». El acto de Baiona no tiene, en su opinión, «tanta trascendencia» porque lo importante fue el alto el fuego de octubre de 2011, «Ahí comenzó el final. Esa es la fecha clave». García Arrizabalaga, que reconoce que ETA «no condiciona» ya su existencia y «tampoco la de muchos de mis conciudadanos», se refiere a la cita en la ciudad labortana como «acto propagandístico, ante el que no nos queda más que tener las espaldas muy anchas». «Si es el último esperpento de su obra estamos dispuestos a tragar, pero que no quieran aparecer ahora como una ONG. Que no». A los autodenominados ‘artesanos de la paz’ les pregunta «¿dónde estaban en los años de plomo?» cuando mataron a su padre, un asesinato que forma parte de los más de trescientos crímenes sin resolver. En su caso, se pidió al Gobierno de Venezuela la extradición del miembro de ETA Eugenio Barrutiabengoa, que en el sumario figura como autor material del asesinato, lo que permite mantener el caso abierto. La familia de García Cordero, sin embargo, ha renunciado ya a toda esperanza de que pueda ser juzgado, pero comparte el deseo de quienes creen que la entrega de armas pueda arrojar luz sobre algunos asesinatos. «Entiendo perfectamente a quien dice que, por favor, esas armas no se toquen hasta que sean investigadas, es una petición que considero razonable».

Tamara Paredes (hija de Miguel Paredes y María Elena Moreno): «Hasta que no lo vea no lo creo, pero ojalá entreguen esta vez todas las armas»

Tamara Paredes tenía 5 años cuando ETA asesinó en San Sebastián a sus padres Miguel Paredes García y María Elena Moreno Jiménez. Hace dos días, se cumplieron 27 años de este caso que se cerró a los seis meses. En aquellos años sus abuelos no sabían ni siquiera que podían tener acceso al sumario y en ningún momento pensaron que pudieran reclamar una apertura para tratar de esclarecer el doble asesinato. Hoy Tamara Paredes tiene en su poder el documento judicial que consiguió en 2014 gracias a la investigación de Juanfer F. Calderín, de Covite, «pero ya era demasiado tarde», se lamenta mientras desea que la entrega de armas de ETA sirva para esclarecer casos de otras víctimas como sus padres. De todos modos, se confiesa incrédula ante el anuncio de desarme. «Hasta que no lo vea no me lo creo, pero ojalá entreguen todas las armas», asegura con la memoria puesta en el gesto que hizo ETA en 2014 cuando, según recuerda, «se hizo una entrega de una caja de zapatos con tres armas».

Aurora González Ruiz (hermana de Hortensia González): «No pueden aparecer como si fueran santos y no hubieran hecho nada»

Aurora González Ruiz, hermana de Hortensia, la joven de 20 años asesinada el 6 de enero de 1979 en Beasain junto a Antonio Ramírez Gallardo, su novio guardia civil, no entiende que ahora, tras el desarme, puedan aparecer los miembros de ETA «como si fueran santos y no hubieran hecho nada». En este caso, conocido como el de los ‘enamorados de Cádiz’, la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Fiscalía y de la acusación particular, asesorada por la Fundación Villacisneros, para reabrir la causa. Aurora González considera que el hecho de que entregue las armas «está bien», pero lo que más le gustaría es que sirviera, «por lo menos, para ayudar a encontrar alguna pista que resuelva algún asesinato».

Conchi Fernández (viuda del guardia civil Aurelio Prieto): «Temo que el nuevo escenario lleve aparejada más impunidad»

Conchi Fernández Galán consiguió en 2016 que el caso del asesinato de su marido, el guardia civil Aurelio Prieto, a manos de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, el 21 de noviembre de 1980 en Ibarra, no prescribiera. Lo logró por la petición de extradición cursada para Eugenio Barrutiabengoa Zabarte y Jesús Ricardo Urteaga Repullés. La viuda de Prieto tiene pocas esperanzas de que la reapertura del sumario acabe dando frutos porque «han pasado ya muchos años» y teme que el nuevo escenario de desarme «venga acompañado de impunidad». La entrega de armas le parece «un montaje de teatro» y no comprende «que encima empiecen poniendo condiciones». «Hay casos muy crueles que están sin resolver y no pueden quedar impunes», insiste.