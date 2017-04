Rajoy consultará con Urkullu los pasos que se pueden dar con ETA tras el desarme

Nada. El Gobierno de Mariano Rajoy dice que no está dispuesto a ofrecer ninguna contrapartida a ETA por la entrega de las armas. «Que se desarmen y que se disuelvan. Eso es lo que tienen que hacer, pero no van a obtener nada», sentenció el portavoz gubernamental. Pero detrás de la dureza verbal hay matices, y fuentes gubernamentales admiten que una vez que ETA haya desaparecido habrá que atender al nuevo escenario con otra óptica, y en ese momento la opinión del Gobierno Vasco será escuchada en la Moncloa.

El ministro Iñigo Méndez de Vigo aseguró ayer que no va a haber «ningún rédito ni ningún beneficio político» para la organización terrorista por comunicar a las autoridades francesas la localización de sus arsenales. El Gobierno de Rajoy considera que tras el desarme debe venir la disolución acompañada de una petición de perdón a las víctimas y a toda la sociedad. Los miembros de ETA también deberían colaborar con la justicia para clarificar los atentados que aún no han sido resueltos. La Audiencia Nacional y las asociaciones de víctimas no se ponen de acuerdo en cuántos casos quedan sin resolver, pero coinciden en hablar de unos 300. «Eso es lo importante para las víctimas», subrayó el portavoz tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo del PP estaría dispuesto a modificar la política penitenciaria a partir de una disolución

La Moncloa es escéptica sobre las intenciones de ETA y «no espera nada» del desarme que se debe materializar hoy en Baiona. Aunque está informada de primera mano por el Ejecutivo vasco -Rajoy y el lehendakari Iñigo Urkullu hablan por teléfono ahora con mucha frecuencia-, desconfía de las intenciones de los etarras y mantiene que es un intento de blanquear su historia criminal; «una operación de propaganda», en palabras de un portavoz oficial. De lo que sí está «muy satisfecho» el Gobierno es de la unidad de las fuerzas democráticas en la exigencia a ETA para que desaparezca. El jefe del Ejecutivo, además de hablar con el lehendakari, está en contacto con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y, según algunas informaciones no confirmadas por la Moncloa, ha hablado incluso con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el más reticente a secundar al Gobierno y cuyo partido enviará hoy representantes a los actos de Baiona.

Si la banda desaparece, Rajoy podría negociar incluso la transferencia de prisiones a Euskadi

Aunque la posición oficial es la de negarse a las contrapartidas por el abandono de los arsenales, en el Gobierno también se piensa, y desde hace tiempo, en el día después. La impresión en la Moncloa es que Rajoy va a tener en cuenta, a diferencia de lo que ocurrió en la legislatura de 2011 a 2015, el criterio de Urkullu sobre los movimientos que se deberían hacer tras la disolución de ETA. Hasta que la organización no dé ese paso, no habrá respuesta de la Moncloa a las demandas del Ejecutivo de Vitoria ni del PNV.Los nacionalistas vascos han propuesto, entre otros asuntos, un acercamiento de los presos de ETA a cárceles a no más de 250 kilómetros de Euskadi; el Gobierno dio la callada por respuesta, aunque el PP mostró su disconformidad. Desde la Moncloa e Interior se apuntó que para abordar ese cambio de la política penitenciaria la banda primero debe disolverse para siempre. Con la inexistencia de ETA, habría llegado el momento de replantearse la dispersión porque carecería de sentido mantener una estrategia tendente a evitar la reorganización.Incluso, aceptan fuentes gubernamentales, podría repensarse la negativa a ceder al Gobierno Vasco la competencia sobre las prisiones. Una reclamación recurrente de los nacionalistas vascos y a la que tanto los ejecutivos populares y socialistas han sido refractarios.