Etchegaray negoció con representantes de Hollande

El presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray, negoció con los comisionados por el presidente francés, François Hollande, para la gestión política del desarme de ETA la no interferencia del Ejecutivo de París en las operaciones dentro del marco legal del Estado de Derecho. El mandatario centrista mantuvo el pasado 20 de marzo en Pau una reunión con el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, la senadora de Pirineos Atlánticos, Frédérique Espagnac, y el delegado del Gobierno socialista en ese departamento, Eric Morvan, que resultó crucial en el desarrollo de los acontecimientos.

La reunión sentó las bases de la actitud receptiva de París a un desarme dentro de la legalidad bajo el control de las autoridades judiciales. Minutos después de la entrevista con los emisarios de la máxima confianza de Hollande, cuya identidad fue desvelada por este periódico el pasado domingo, Cazeneuve declaró que ningún gobierno podía oponerse a un desarme unilateral y voluntario. «Si se quiere restituir las armas no hay nada más fácil: hay que hacerlo con respeto riguroso a las reglas del Estado de derecho», planteó entonces el primer ministro socialista.

«Noté por parte del Gobierno francés una voluntad real de que avanzaran las cosas», dijo Etchegaray ayer al digital Mediabask de una reunión en la que sus interlocutores «desempeñaron un papel de facilitador». «Si la entrevista hubiera sido negativa, mi interés habría sido decirlo. No fue el caso. El primer ministro manifestó atención, interés, un conocimiento y una sensibilidad sobre el tema», añadió.

El presidente de Iparralde defendió la aplicación de la justicia transicional a la resolución del conflicto vasco por permitir «la reconciliación y el reconocimiento del sufrimiento de las partes». «No se habla de amnistía ni de olvido. El mensaje igualmente por parte del Gobierno francés es decir, pues, que no hay contradicción entre el Estado de Derecho y la justicia transicional», expuso antes de puntualizar que no se han negociado contrapartidas políticas y que la Justicia no puede mirar para otro lado.

Etchegaray, que es también alcalde de Baiona, va a estar presente hoy en los actos del ‘día del desarme’ organizados en la capital labortana. También tiene previsto acudir la senadora Espagnac y Jean-Pierre Mignard, abogado de Hollande y padrino de dos de sus hijos, que ha expresado su agradecimiento a los mediadores.