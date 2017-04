El PP vasco considera que ETA «representa mañana su acto final de rendición»

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado este viernes por la tarde que pese a la "propaganda" que rodea al desarme de ETA, el evento anunciado para este sábado en Baiona no es más que la "representación" del "acto final de rendición" de la banda, sobre la que ha vaticinado que se disolverá "más pronto que tarde".

Alonso ha clausurado en Vitoria un acto celebrado por el PP como respuesta a la "fotografía de la vergüenza" que se producirá en Baiona, en el que han participado varias víctimas de la organización terrorista.

En el acto, titulado 'El valor de la libertad. Por todos aquellos que alzaron la voz para defender la democracia', el presidente del PP de Euskadi ha lamentado que haya quien pretende "contribuir a camuflar la derrota" de la banda. No obstante, ha asegurado que pese a la "propaganda" que algunos pretenden conceder al desarme, lo que ocurrirá este sábado será una entrega de arsenales "incondicional", dado que la banda no obtendrá "nada a cambio".

«No tiene otro camino»

A su juicio, lo que ocurrirá en Bayona no es más que el "acto final de rendición" de una ETA "derrotada", a la que "no le queda otro camino que su disolución". "Se disolverá más pronto que tarde, porque no tiene otro camino", ha vaticinado. Ha subrayado que la derrota de la organización terrorista es fruto de la "unidad" de los demócratas, por lo que ha advertido de la necesidad de mantener esa "unidad" frente a los "artesanos del olvido" que pretenden diluir el pasado de ETA en un relato de "mentiras".

Alonso ha explicado que es necesario "convencer" a quienes no piensan de esa forma de que el proyecto de la banda "siempre ha sido ilegítimo" y que "con armas o sin armas, la ideología de ETA no cabe en la democracia".

El líder del PP de Euskadi ha subrayado que pese a que "hoy podemos decir que hemos derrotado a ETA", aún queda pendiente el trabajo de construir una memoria que no esté fundada sobre "mentiras", sino sobre "el deseo real de convivencia, la tolerancia cívica, la libertad y el respeto a las ideas contrapuestas". Por todo ello, ha avisado de que es necesario "mantener alto el nivel de exigencia" frente a la banda y frente a quienes, como EH Bildu, siguen sin condenar el terrorismo.

Mari Mar Blanco

Por su parte, la presidenta de la Fundación del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha advertido de que la de este sábado será "la foto de la vergüenza", frente a la que ha defendido la importancia de reivindicar la "dignidad" de los damnificados por ETA. Blanco ha recordado que la sociedad "no tiene nada que agradecer" a la banda.

La hermana del concejal del PP de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, ha mostrado sus dudas de que entre las armas que se van a entregar se incluya la pistola con la que la banda acabó con la vida de su hermano. Ha subrayado que pese a que la organización terrorista se haya deshecho de sus arsenales, el dolor que ha que ha causado no "desaparecerá". "No nos van a devolver las más de 800 vidas arrebatadas", ha denunciado. Blanco ha criticado la actitud del PSE-EE frente al desarme, y ha acusado a los socialistas de estar haciendo un "flaco favor" a las víctimas.