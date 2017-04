Urkullu, EH Bildu y el PP se enzarzan en el Parlamento por el acuerdo presupuestario

El Parlamento Vasco ha vivido este viernes un tenso debate durante el pleno de control al Gobierno que ha derivado en un choque a tres bandas entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, EH Bildu y el PP. Momentos de tensión que han provocado incluso que la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV) llamase la atención al parlamentario de EH Bildu Iker Casanova por sus referencias al PP y posteriormente le negase la palabra.

La discusión ha comenzado cuando Casanova ha preguntado al lehendakari por el acuerdo presupuestario que el Gobierno Vasco ha alcanzado con el PP para que las cuentas sean aprobadas por el Parlamento este martes. El parlamentario de EH Bildu ha señalado que el Ejecutivo "ha pactado con la fuerza más marginada de este país, y bien marginada está", lo que ha provocado las protestas en la bancada del PP. Tejeria ha instado a Casanova a ceñirse a su interpelación al Gobierno sin referirse a otros partidos. Aún así, el parlamentario de EH Bildu ha añadido expresiones como "marotismo-lepenismo" para referirse al PP y ha acusado a Urkullu de "jugar a pequeña" al acordar con el PP los Presupuestos vascos y, seguramente, los españoles.

En la réplica, Urkullu ha comenzado preguntando a EH Bildu con ironía: "¿Cuántos años lleváis jugando a grande y qué habéis conseguido?". En un tono similar, ha añadido: "Ay, Casanova jauna, habría que ver lo que haría EH Bildu si tuviera ocasión de estar en el Gobierno y pudiera pactar con el Gobierno del PP...". Posteriormente, ha defendido que el acuerdo presupuestario con el PP "es positivo porque permite que por primera vez se apruebe un Presupuesto superior a los 11.000 millones que da estabilidad, evita los recortes y mantiene los servicios públicos. ¿Eso es jugar a pequeña?".

La polémica no ha acabado ahí, ya que, tras la intervención del lehendakari, el presidente del PP vasco ha pedido la palabra desde su escaño para responder a las alusiones de EH Bildu. Alfonso Alonso ha "rechazo los insultos que nos califican de extrema derecha" y ha señalado al parlamentario de EH Bildu que "no ofende quien quiere, sino quien puede, y usted no está en las mejores condiciones para hacerlo". Ha señalado también que a EH Bildu "le ha entrado un ataque grave de celos presupuestarios", lo que ha provocado el enfado de Casanova, al que Tejeria ha retirado la palabra. Alonso ha concluido afirmando que "el acuerdo con el Gobierno Vasco ha sido posible porque nos hemos encontrado en la centralidad, y eso a usted le queda muy lejos".

Casanova ha reclamado una vez más la palabra para contestar a Alonso, pero la presidenta de la Cámara no se la ha concedido, lo que ha motivado las protestas del parlamentario de EH Bildu.