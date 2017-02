Los verificadores quieren la cobertura del Gobierno Vasco para culminar el desarme

Las discrepancias exhibidas en los últimos días por el Gobierno Vasco y ETA a cuenta de la culminación del desarme han cogido a los verificadores internacionales en la mitad. La comisión técnica dirigida por Ram Manikkalingam, encargada de actuar como notario final del cierre del proceso, quiere cierta cobertura del Ejecutivo de Lakua para que todos los pasos que den sus miembros tengan seguridad jurídica ante los Estados español y francés, según fuentes conocedoras de sus intenciones. La Comisión Internacional de Verificación (CIV) sigue, en todo caso, comprometida con el proceso de desarme, pese a que el gabinete de Iñigo Urkullu avanzó la semana pasada su intención de desentenderse de la hoja de ruta planificada por ETA. En Ajuria Enea cayó mal que el interlocutor de la banda, David Pla, además de descalificar el plan de desarme de Lehendakaritza, utilizara la prensa para proponerle un nuevo «punto de partida común».

La Comisión Internacional de Verificación sigue manteniendo una relación fluida con Urkullu y, pese a las diferencias entre Gobierno Vasco y ETA, está determinada a cumplir su propósito de dar un cierre «ordenado» a la destrucción y entrega de los arsenales. El grupo de Manikkalingam lleva desde 2014 sin venir a Euskadi, desde el fallido primer gesto de entrega de pistolas y explosivos grabado en un vídeo en una vivienda de Toulouse, hace justo ahora tres años. La presión judicial que sufrió a raíz de aquel episodio, por el que tuvo que acudir junto a sus compañeros a declarar como testigo a la Audiencia Nacional, le ha impedido trabajar sobre el terreno, en suelo galo, para avanzar.

El verificador ceilandés, que se mueve por todo el mundo debido a su trabajo en diferentes conflictos, sigue implicado en la caso vasco a la espera de poder regresar a Euskadi a poner el punto y final al desarme, algo que se prevé para este año. Manikkalingam siempre ha tratado de implicar, sin éxito, al Gobierno español en este proceso. Y ahora, si se descolgara el Ejecutivo vasco, la CIV se vería obligada a intervenir sin ninguna cobertura gubernamental en el cierre del proceso, que la organización armada apuesta por terminar a través de la sociedad civil, la llamada 'vía Luhuso'. Un camino que provocó en diciembre el arresto de los voluntarios enrolados, aunque luego quedaron en libertad con cargos.

De la complejidad del final del desarme ha dado algunas pistas en las últimas semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, quien ya advirtió en una entrevista con este periódico de que si ETA entrega las armas, estas deben acabar en los tribunales porque pueden ser «piezas de convicción» en procesos penales pendientes, por lo que tendrían que ser analizadas.

LAS CLAVES



POLÉMICA El cruce de reproches entre ETA y el Gobierno de Urkullu ha cogido a los verificadores en la mitad MEDIACIÓN INTERNACIONAL Manikkalingam está dispuesto a culminar el desarme, pese a la presión judicial de España y Francia PROPOSICIÓN NO DE LEY La coalición abertzale y el Foro Social ven clave que el Parlamento arrope a la comisión internacional

A la expectativa

El giro y el malestar del Gobierno Vasco se ha producido al creer que ETA solo busca reservar para ellos un papel de mero comparsa, -«que vayamos a aplaudir», denuncian desde el Ejecutivo-, pese a que se trata del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. No obstante, el bipartito de PNV y PSE-EE no quiere romper del todo la cuerda. Se mantendrá a la expectativa sin descartar colaborar si el gesto que se espera de ETA es efectivamente de entidad y supone la culminación de la entrega de las armas. En ese escenario, es probable que los verificadores internacionales puedan tener cierto arrope gubernamental, como desean. Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco sigue trabajando para persuadir al presidente español de la necesidad de no poner obstáculos ante los pasos que pueda dar la banda. En este punto es donde podría jugar, por ejemplo, un papel la Iglesia vaticana, como avanzó este periódico. No obstante, en Ajuria Enea siguen sin percibir cambios en Madrid, ni en los hechos ni en los discursos. Mariano Rajoy se resiste además a poner fecha a su reunión con el lehendakari, en la que Urkullu querría tantear la disposición del Ejecutivo del PP en torno a estas cuestiones.

El papel del Parlamento

Por su parte, la izquierda abertzale sigue apostando por una participación plural porque el desarme «es mejor hacerlo con el PNV, aunque también se puede hacer sin el PNV», dejan claro fuentes independentistas. En este sentido, EH Bildu contempla la seria posibilidad de presentar en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para pedir el apoyo de la Cámara autonómica de Vitoria al proceso final de desarme. Una iniciativa que podría trasladarse al Parlamento de Navarra. La coalición de Sortu, EA, Aralar, Alternatiba e independientes quiere que la constatable mayoría parlamentaria favorable a un final «ordenado» favorezca el desarrollo final de la entrega y destrucción de armas, y otorgue a ese proceso una triple cobertura: política, institucional y social. Será clave conocer la postura del PSE-EE, socio del PNV, que ha modulado sus posiciones tras entrar al Gobierno Vasco bipartito, pero sin la determinación de los jeltzales.

Esta moción en el Parlamento sigue la línea de lo recomendado recientemente por el Foro Social Permanente. Este órgano impulsor de un proceso de paz pidió a los gobiernos vasco y navarro colaboración, pero resaltó la necesidad de que los parlamentos establezcan mecanismos de «enlace» con los verificadores internacionales.