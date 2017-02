Urkullu basa la mitad de su programa en leyes impulsadas la anterior legislatura

El primer Gobierno Vasco que encabezó Iñigo Urkullu la anterior legislatura encontró serias dificultades para hacer realidad un programa legislativo con 29 proyectos de ley, hasta el punto de solo 13 de ellos fueron convertidos en leyes por el Parlamento al final de la legislatura. El hecho de que fuera un Ejecutivo en minoría con el único apoyo del PNV y cierta atonía en la actividad parlamentaria provocaron que el balance legislativo de aquel primer gabinete de Urkullu fuera modesto. Una tendencia que el nuevo Gobierno de coalición de PNV y PSE, a solo un escaño de la mayoría absoluta en la Cámara, quiere romper en la presente legislatura. Para ello, ha basado la mitad de su programa legislativo en proyectos de ley que ya fueron llevados al Parlamento en la anterior legislatura, aunque en algunos casos fueron retirados por falta de apoyos y, en otros, decayeron al convocarse nuevas elecciones.

El segundo Gobierno de Urkullu, por tanto, no parte de cero. Mañana aprobará en el Consejo de Gobierno un programa legislativo con 28 proyectos de ley -uno menos que la anterior legislatura-, de los que 14 estarán basados en proyectos que ya se trabajaron en los últimos años. Eso permitirá al Ejecutivo dotar de mayor agilidad a su producción legislativa y evitará, a buen seguro, que el Parlamento vuelva a vivir un atasco en la recta final de la legislatura, como ocurrió el año pasado hasta que después del verano se convocaron las elecciones autonómicas. Doce proyectos de ley que se estaban tramitando en ese momento en la Cámara decayeron por la llamada a las urnas.

De esos doce proyectos decaídos, el Gobierno Vasco prevé recuperar ahora once de ellos para que puedan ver la luz esta legislatura. Que se vuelvan a incluir en el programa no quiere decir que esos proyectos de ley se vayan a tramitar tal y como fueron presentados la anterior legislatura, pero es evidente que el Ejecutivo inicia su andadura con parte del trabajo adelantado, porque no es lo mismo corregir puntos concretos en el articulado de una docena de proyectos de ley que afrontar 28 folios en blanco.

Las once leyes que decayeron en la anterior legislatura y que el Gobierno recupera en el programa que aprobará mañana son la de Empleo Público, Transparencia y Buen Gobierno, Organización del Sector Público, Sostenibilidad Energética de las Administraciones, Cajas de Ahorros, Subvenciones, Formación Profesional, Dopaje en el Deporte, Profesionales del Deporte, Cooperativas y la Ley de Policía. El único proyecto decaído que no se recupera es el de Actividad Comercial. Un dato que sorprende es que el único departamento del Gobierno que no presenta de entrada ningún proyecto es precisamente el de Turismo, Comercio y Consumo, que encabeza el socialista Alfredo Retortillo.

La cuota del PSE en el programa legislativo del Ejecutivo de coalición es reducida, ya que los tres departamentos que dirigen los socialistas solo prevén dos proyectos de ley. La consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda impulsará el proyecto de ley de Medio Ambiente, Cambio Climático y Conservación de la Naturaleza. La de Trabajo y Justicia, mientras, recuperará la de Cooperativas que el PNV no pudo sacar adelante la anterior legislatura.

El programa legislativo incluye nuevas leyes como Educación, Aportaciones o Violencia contra las Mujeres



Los tres departamentos encabezados por el PSE apenas prevén presentar dos proyectos de ley

El programa rescata también tres de los cuatro proyectos que el Gobierno de Urkullu se vio obligado a retirar la anterior legislatura por falta de apoyos parlamentarios. Se trata de los proyectos de Patrimonio Cultural, Gestión Documental Integral y Ley de Puertos.

Educación, ley estrella

El programa también incluye algunos proyectos nuevos que parecen destinados a convertirse en las leyes estrella de la legislatura. Sobre todos ellos destaca la ley de Educación, que prevé lograr un consenso parlamentario en una materia que siempre despierta controversias. También será intenso el debate para la modificación de la ley sobre Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en un momento en el que la gestión de la RGI provoca posiciones encontradas en el Parlamento.

Otro proyecto que tendrá recorrido será el de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuya redacción asumirá Lehendakaritza. La lacra de la violencia machista no permite reducir el número de víctimas que se producen cada año, por lo que el Ejecutivo cree indispensable legislar sobre ello para afrontar el problema de una forma decidida.

También provocarán debate la renovación de la Ley de Aportaciones, la de Empleo Público -que la legislatura pasada tuvo un tortuoso camino-, y la Ley de Policía que el Departamento de Seguridad volverá a llevar al Parlamento.