Mas: «Si el precio para evitar la tensión con el Estado es claudicar, no lo vamos a hacer»

El paso de Artur Mas (Barcelona, 1956) por San Sebastián el pasado miércoles convirtió el Kursaal en una gran ola a favor del derecho a decidir. Horas antes de la conferencia compartida con el exlehendakari Ibarretxe, el líder del PDeCAT y anterior presidente de la Generalitat desbrozó para DV el complejo camino que prevé el independentismo para Cataluña.

-Estos días se ha sabido que Rajoy y Puigdemont se reunieron en enero en la Moncloa. ¿Está habiendo más diálogo de lo que se cuenta?

-El tema de fondo no es tanto si se habla o no se habla, que efectivamente se habla, sino si esas conversaciones son un diálogo de sordos o llevan a alguna parte. Hasta el momento son un diálogo de sordos. La relación es constante y se está llevando por distintas vías, pero el diálogo solo puede dar dos frutos: uno, que el Gobierno central acepte que hay una mayoría en el Parlamento catalán a favor de la independencia y que eso se requiere un referéndum, como hubo en Escocia o en Quebec. Otro fruto del diálogo sería que el Gobierno, o mejor dicho el Estado, presentara una oferta de autogobierno a Cataluña para someterla a votación al lado de la pregunta sobre la independencia. Y que gane el mejor.

-¿Esa es la tercera vía que esbozó hace una semana en Madrid?

-Sí, lo que pasa es que se contó la mitad. Una profesora de origen extranjero me preguntó si entre la independencia y el 'statu quo' actual podía haber algo. Le respondí que nosotros estamos por la independencia antes que por el 'statu quo', pero que si hay alguien que tiene algo que ofrecer es el Estado. Si el Estado presentara una oferta de autogobierno para Cataluña, algo que hoy por hoy no existe, no la rechazaríamos, pero pondríamos dos condiciones: que se vote en referéndum y que se vote al lado de una pregunta que permita apostar por la independencia.

-¿Se refiere a que el Estado presente una propuesta sobre las 45 medidas que la Generalitat le trasladó al Gobierno de Rajoy para avanzar en autogobierno, a las que añadía la exigencia del referéndum?

-Eso sería lo lógico, es lo que hemos defendido siempre. Nosotros reivindicamos nuestro derecho a decidir como nación, y eso no se puede negociar porque es un principio clave para cualquier nación del mundo. No solo de la catalana, de cualquiera. También de la vasca y, por supuesto, de la española. A partir de ahí, eso hay que pasarlo por el filtro de las urnas a través de un referéndum. Si en el Parlament hay una mayoría absoluta a favor de la independencia, hay que preguntar a la sociedad catalana. Si no, estaríamos en una tierra de extraterrestres, de ovnis. Al lado de eso, el Estado español podría poner encima de la mesa una oferta de autogobierno que fuera votada en referéndum al lado de la pregunta sobre la independencia. Pero esa oferta de autogobierno no existe, es puro humo, por lo que ahora mismo solo tenemos la independencia o el 'statu quo' actual, de máxima dependencia.

-Si finalmente se produjera esa oferta del Estado, ¿cabe la posibilidad de que lo que se someta a consulta de los catalanes sea solo la aceptación o rechazo de la misma?

-No, porque eso sería quedarse a medio camino. Es verdad que si los catalanes rechazaran esa propuesta mayoritariamente se podría interpretar que están a favor de algo más, quizá de la independencia, pero ahí estaríamos jugando en el 'no'. Nosotros lo que queremos es que Cataluña pueda optar por el 'sí', ya sea por un proyecto o por otro. El problema es que esa tercera vía solo existirá si el Estado pone encima de la mesa una oferta concreta para Cataluña.

«La apuesta por la consulta es absoluta. Toda la carne está en el asador del referéndum»



«El Estado debe calcular bien su intervención, porque la reacción social puede ser dura»

-¿Cree que lo hará?

-A mí me gustaría que la pusiera, porque significaría una actitud constructiva. Aunque por ahora, en vez de proponer algo, lo que hacen es actuar a través de la Fiscalía, de los tribunales y de la guerra sucia. Esa es la oferta del Estado para Cataluña. Pues hombre, no es muy atractiva. No parece la mejor para seducir.

-Habla del Estado y no del Gobierno. ¿Considera que lo que no haga el Ejecutivo de Rajoy podrían hacerlo otros estamentos del Estado?

-La clave para que pueda haber un diálogo que lleve a una buena salida para todos, para los catalanes y para España, está en que el Estado lo componen las fuerzas políticas del Parlamento, el Gobierno, la Jefatura del Estado y el Tribunal Constitucional. Si esos cuatro estamentos se ponen de acuerdo y hacen una oferta de Estado para Cataluña, entonces hablaríamos de algo concreto.

-¿De aquí a septiembre ve tiempo material para que se pueda producir un acuerdo entre todos esos estamentos del Estado? Un pacto que además sería inédito, porque nunca antes han hecho algo así...

-He hablado de lo que significa el Estado en su conjunto, pero alguna de esas piezas puede ser prescindible. El pilar fundamental está en los partidos y el Gobierno. Si todos se ponen de acuerdo, es muy difícil que eso no vaya por buen camino.

-¿Pero ve posible que todos los partidos se pongan de acuerdo?

-Lo veo como pura ciencia ficción.

-Entonces su propuesta no tiene muchos visos de prosperar...

-Sí, pero es que no depende de nosotros. Lo que no entiendo es que se combata la idea del derecho a decidir y la independencia sin presentar ninguna alternativa. ¿La alternativa la tenemos que presentar nosotros? Nosotros ya tenemos un proyecto, que es construir un Estado catalán en el marco europeo. Ya presentamos muchas alternativas durante décadas y todas han fracasado. Tal vez alguien más listo que nosotros tiene que tomar el relevo. Ese alguien sería el Estado español. Pero si no hay propuesta del Estado, solo queda la independencia o el 'statu quo'. Entre ambas, nosotros lo tenemos muy claro: independencia.

-Si nadie cede, ¿cómo se evitará el choque de trenes?

-Veo muy difícil evitar ese choque, aunque preferiría no hablar en esos términos porque me parecen demasiado belicosos. Pero es evidente que este año habrá un alto grado de tensión entre el Estado y las instituciones catalanas. Si soy sincero, lo veo difícilmente evitable. Si es inevitable, habrá que afrontarlo. Si el precio de evitar esa tensión es que claudiquemos, no lo vamos a hacer.

-¿Están dispuestos a ceder en algo?

-Nosotros hacemos una cesión muy importante, que es: en vez de votar 'sí' o 'no' a la independencia, podríamos votar 'sí' a la independencia o 'sí' a la propuesta del Estado. Sería elegir entre dos opciones en positivo. Y que, en igualdad de oportunidades, ambas combatan democráticamente dentro de la sociedad catalana. Este planteamiento le permitiría al Estado mover ficha.

-¿El referéndum se hará sí o sí?

-El referéndum se tiene que hacer, es un principio democrático fundamental. Pero el referéndum no quiere decir la independencia. Cuando escuchamos que la Constitución no permite hacer un referéndum por la independencia es falso, porque la Constitución lo que no permite es que un territorio se independice, al menos si ésta no se modifica antes, pero no impide un referéndum, que se puede hacer y no tiene por qué ser legalmente vinculante. Otra cosa es que lo sea políticamente. Cuando Rajoy dice 'ni puedo, ni quiero' es falso. Puede, pero no quiere.

-¿Para qué serviría un referéndum no vinculante?

-A partir de su resultado, las partes se sentarían y buscarían una salida de acuerdo con el mandato recibido en las urnas.

-Rajoy afirma que, por ley, el referéndum debe englobar a todos los españoles, no solo a los catalanes.

-Falso también. Si el Estatuto se vota solo en Cataluña, ¿cómo no se va a votar solo en Cataluña la independencia de Cataluña?

-Rajoy le respondería que porque el refrendo de los estatutos de autonomía está previsto en la Constitución, pero los referéndums de independencia no.

-No estamos hablando de la independencia como un hecho fáctico, sino de un referéndum para saber qué mayoría hay a favor o en contra. Si después de un referéndum con garantías y condiciones pactadas, el Estado español se da cuenta de que hay una mayoría a favor de la independencia, ¿qué puñetas va a hacer?

-La cuestión es que el Gobierno no tiene intención de pactar ese referéndum. ¿Qué harán si lo convocan y es suspendido?

-Celebrarlo. Yo ya lo hice, y en dos vueltas. La primera fue la consulta del 9-N, a modo de preámbulo, y la consulta definitiva vino diez meses después en forma de elecciones plebiscitarias. Allí hubo un 75% de participación, la más alta de la historia, y por primera vez en la historia hubo una mayoría de parlamentarios a favor de la independencia. Por tanto, ya nos contamos. Aunque un partido, los 'comunes' de Podemos, no dejó contar sus votos como favorables o contrarios a la independencia.

-¿Está abriendo la puerta a que, si se suspende el referéndum, se vuelvan a convocar unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario?

-En este momento lo descarto, porque la apuesta por el referéndum es absoluta. Toda la carne está puesta en el asador del referéndum. Toda.

-Si la consulta se realizara y hubiera una mayoría suficiente, ¿el siguiente paso sería una declaración unilateral de independencia?

-No. Si se constata una mayoría favorable a la independencia en ese referéndum con garantías, el siguiente paso sería ofrecer una negociación al Estado español y la Unión Europea para que sea una independencia pactada. No pretendemos imponer nuestras condiciones, sino pactar la creación de un Estado catalán que no sea lesivo para nadie. En la negociación tendría que haber cesiones por ambas partes hasta alcanzar un resultado equilibrado.

-Habla en todo momento de un referéndum con garantías, pero si el Estado no lo reconoce y los partidos no independentistas se niegan a participar en él, ¿tendría validez?

-Podrían no participar, pero si yo fuera un votante del 'no', que no lo soy, iría a votar. Por una razón, porque si los del 'no' se quedan en casa y en la consulta participa más del 50% del censo a favor del 'sí', entonces la legitimidad es total. No ir a votar sería una actitud muy poco inteligente. La prueba está en que en las elecciones plebiscitarias de 2015 los votantes del 'no' fueron a las urnas.

-Aquellas elecciones legales tuvieron una participación del 75%, mientras que la consulta suspendida del 9-N se quedó en el 33%...

-Sí, lo sé, pero ¿y si pasamos del 50%? El apoyo demoscópico a una consulta en Cataluña roza el 80%, y no todos votarían 'sí' a la independencia. Si los partidos que defienden el 'no' deciden no votar, deben tener cuidado porque, si participa más del 50%, habrán perdido rotundamente. Entonces no se discutirá la independencia de Cataluña, se homologará.

-¿Puede asegurar que en septiembre habrá referéndum aunque sea suspendido por el TC?

-Nosotros vamos a poner las urnas. Estamos actuando en legítima defensa ante una agresión del Estado y llegaremos hasta el final.

-¿Y si el Estado aplica el artículo 155 de la Constitución para obligar al cumplimiento de la suspensión?

-Si el Estado llega hasta ahí y suspende la autonomía catalana, que no sé si llegaría a tanto, tiene que calcular bien las consecuencias. Primero, porque a nivel internacional eso no le saldría gratis y, segundo, porque no conoce o no calcula bien cuál puede ser la reacción de la sociedad catalana. Es una sociedad serena, cívica y pacífica, y así seguirá siendo, pero en Cataluña el tema del autogobierno está metido en la médula de la gente. El Gobierno español tiene que calcular bien el grado de su intervención porque, según cuál sea, la reacción que va a tener va a ser muy dura.